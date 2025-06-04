$
Transfer velikih količina novca

Naša predanost nadilazi kamatne stope koje nadmašuju bankarske. Iskoristite našu predanu stručnu podršku, niske naknade, fleksibilne metode prijenosa i naše munjevite brzine prijenosa.

Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku koju nudi Xe

Dosljedno nudimo tečajeve koji su bolji od bankovnih kako biste mogli imati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.

Usporedite cijene Započni slanje

Zašto odabrati Xe

Brzi transferi

Slanje novca u inozemstvo je brzo i jednostavno s Xe-om. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, tako da vaš novac stiže na odredište na vrijeme.

Saznajte više
Niske ili nikakve naknade

Ostvarite niske naknade prilikom slanja novca u inozemstvo. Naše cijene su transparentne, tako da ćete unaprijed znati točno koliko plaćate.

Saznajte više
Sigurne transakcije

Vaša sigurnost nam je prioritet. Koristimo vrhunsku zaštitu podataka i sigurnost na razini poduzeća kako bismo zaštitili vas i vaš novac.

Saznajte više
Praćenje u stvarnom vremenu

Pratite napredak svog transfera od početka do završetka.  Primajte obavijesti sa svakim korakom koji napravite s vašim sredstvima.

Saznajte više
Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Jeste li spremni postaviti veliki transfer novca, ali vam je potrebno vodstvo s postupkom ili imate drugih pitanja? Tu smo da vam pomognemo i osiguramo da vaš transfer prođe glatko.

Nazovite nas: +1 (800) 772-7779
Pošaljite novac u pokretu pomoću naše aplikacije

Iskusite praktičnost digitalnog transfera novca. Sa samo nekoliko klikova možete prebaciti novac u preko 190 zemalja svijeta. Pridružite se tisućama onih koji nam svakodnevno vjeruju za svoje potrebe transfera novca.

Bez obzira na razlog, mi smo tu za vas

Transfer funds with Xe to purchase property.

Kupnja nekretnina u inozemstvu

Kupnja kuće u inozemstvu je uzbudljivo, ali složeno putovanje. Ključno je osigurati da su vaši transferi sigurni, isplativi i da se s njima postupa pažljivo. Dopustite nam da vam pomognemo da maksimalno iskoristite svoj novac.

Saznajte više
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Preseljenje u inozemstvo

Stvari su vam spakirane i spremni ste za selidbu u inozemstvo, ali sada niste sigurni kako prebaciti novac. Ovo može biti zastrašujuće, ali uz našu pomoć, ne mora biti.

Saznajte više
Transfer funds with Xe to invest.

Ulaganje u inozemstvu

Želite proširiti svoj portfelj međunarodnim ulaganjima? Naše kamatne stope, koje su bolje od onih u bankama, osiguravaju vam maksimalnu iskoristivost vašeg novca, dajući vam više prostora za ulaganje i povećanje vašeg bogatstva.

Saznajte više
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Upravljanje stambenim prostorom

Bez obzira prenosite li prihod od najma ili plaćate međunarodnu hipoteku, osiguravamo da se vaša sredstva svaki put sigurno i pravovremeno dostavljaju.

Saznajte više
Transfer funds with Xe to support your family.

Podrška obitelji

Stvaranje boljeg života za sebe i svoju obitelj zahtijeva srce i predanost. S Xe-om možete biti sigurni da će vaši voljeni brzo i pouzdano dobiti novac koji im je potreban.

Saznajte više
Transfer inheritance funds with Xe.

Prijenosi nasljedstva

Premještanje nasljedstva u inozemstvo može biti složeno i zastrašujuće. Razumijemo potrebu za pažnjom i preciznošću te smo tu da vas podržimo u svakom koraku.

Saznajte više

Transferirajte velike količine novca u inozemstvo s Xe-om

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Xe za poslovanje

Tražite globalna poslovna rješenja?

Trebate li prekogranična plaćanja ili rješenja za upravljanje deviznim rizikom, mi smo tu za vas. Zakažite međunarodne transfere i upravljajte deviznim rizikom u 130 valuta u više od 190 zemalja.

Otkrijte poslovna rješenja

