Transfer velikih količina novca
Naša predanost nadilazi kamatne stope koje nadmašuju bankarske. Iskoristite našu predanu stručnu podršku, niske naknade, fleksibilne metode prijenosa i naše munjevite brzine prijenosa.
Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku koju nudi Xe
Dosljedno nudimo tečajeve koji su bolji od bankovnih kako biste mogli imati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.
Zašto odabrati Xe
Brzi transferi
Slanje novca u inozemstvo je brzo i jednostavno s Xe-om. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, tako da vaš novac stiže na odredište na vrijeme.
Niske ili nikakve naknade
Ostvarite niske naknade prilikom slanja novca u inozemstvo. Naše cijene su transparentne, tako da ćete unaprijed znati točno koliko plaćate.
Sigurne transakcije
Vaša sigurnost nam je prioritet. Koristimo vrhunsku zaštitu podataka i sigurnost na razini poduzeća kako bismo zaštitili vas i vaš novac.
Praćenje u stvarnom vremenu
Pratite napredak svog transfera od početka do završetka. Primajte obavijesti sa svakim korakom koji napravite s vašim sredstvima.
Stručna podrška za globalni transfer 24/5
Jeste li spremni postaviti veliki transfer novca, ali vam je potrebno vodstvo s postupkom ili imate drugih pitanja? Tu smo da vam pomognemo i osiguramo da vaš transfer prođe glatko.
Bez obzira na razlog, mi smo tu za vas
Kupnja nekretnina u inozemstvu
Kupnja kuće u inozemstvu je uzbudljivo, ali složeno putovanje. Ključno je osigurati da su vaši transferi sigurni, isplativi i da se s njima postupa pažljivo. Dopustite nam da vam pomognemo da maksimalno iskoristite svoj novac.
Preseljenje u inozemstvo
Stvari su vam spakirane i spremni ste za selidbu u inozemstvo, ali sada niste sigurni kako prebaciti novac. Ovo može biti zastrašujuće, ali uz našu pomoć, ne mora biti.
Ulaganje u inozemstvu
Želite proširiti svoj portfelj međunarodnim ulaganjima? Naše kamatne stope, koje su bolje od onih u bankama, osiguravaju vam maksimalnu iskoristivost vašeg novca, dajući vam više prostora za ulaganje i povećanje vašeg bogatstva.
Upravljanje stambenim prostorom
Bez obzira prenosite li prihod od najma ili plaćate međunarodnu hipoteku, osiguravamo da se vaša sredstva svaki put sigurno i pravovremeno dostavljaju.
Podrška obitelji
Stvaranje boljeg života za sebe i svoju obitelj zahtijeva srce i predanost. S Xe-om možete biti sigurni da će vaši voljeni brzo i pouzdano dobiti novac koji im je potreban.
Prijenosi nasljedstva
Premještanje nasljedstva u inozemstvo može biti složeno i zastrašujuće. Razumijemo potrebu za pažnjom i preciznošću te smo tu da vas podržimo u svakom koraku.
Transferirajte velike količine novca u inozemstvo s Xe-om
Izradi račun
Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.
Trenutna ponuda
Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.
Pošalji novac
Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Pratite svoj transfer
Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Xe za poslovanje
Tražite globalna poslovna rješenja?
Trebate li prekogranična plaćanja ili rješenja za upravljanje deviznim rizikom, mi smo tu za vas. Zakažite međunarodne transfere i upravljajte deviznim rizikom u 130 valuta u više od 190 zemalja.
Često postavljana pitanja o velikim transferima novca
Slanje velikih količina novca putem Xe-a je vrlo jednostavno. Samo slijedite donjih 6 koraka.
Korak 1: Registrirajte se besplatno
Prijavite se na svoj Xe račun ili se registrirajte besplatno. Potrebno je samo nekoliko minuta, sve što vam treba je adresa e-pošte.
Korak 2: Zatražite ponudu
Javite nam valutu koju želite prenijeti, koliko novca želite poslati i odredište.
Korak 3: Dodajte primatelja
Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).
Korak 4: Potvrdite svoj identitet
Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.
Korak 5: Potvrdite svoju ponudu
Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!
Korak 6: Pratite svoj transfer
Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.
U Xe-u nudimo više načina slanja novca.
Izravno terećenje ACH (preporučuje se za velike transfere):
Izravno terećenje ili plaćanja putem automatizirane klirinške kuće (ACH) uzimaju sredstva izravno s vašeg bankovnog računa.
Bankovni prijenos (preporučuje se za velike transfere):
Bankovnim transferima novac se prenosi s vaše banke na našu. Obično primamo novac u roku od 24 sata.
Debitna ili kreditna kartica:
Plaćanje karticama obično traje manje od 24 sata. Međutim, plaćanje karticama ima malu dodatnu naknadu.
Pokretanje transfera novca otkriva tipična trajanja. Procjene vremena isporuke mogu se mijenjati ovisno o valuti, odredištu i načinu plaćanja. Pratite transfere pomoću zaslona Aktivnost u aplikaciji ili na web stranici Xe i razgovarajte uživo s našom virtualnom asistenticom, Lexi, za pomoć.
Najbrže opcije plaćanja:
Transferi počinju nakon što primimo vašu uplatu.
Plaćanja karticama su najbrža, obrađuju se gotovo trenutno. Za hitne transfere odaberite plaćanje karticom.
Bankovni transferi, izravna terećenja i ACH su malo sporiji i potrebno je do 2 radna dana da stignu do nas.
Rokovi isporuke:
Nakon što primimo vašu uplatu, šaljemo vam novac. Ovisno o valuti i odredištu, pričekajte 1 do 3 radna dana da transferi stignu do primatelja. Za nedoumice, razgovarajte s Lexi kako biste pratili transfere.
Za prijenos novca putem Xe-a trebat će vam vaši bankovni podaci, bankovni podaci primatelja, iznos koji prenosite i valuta u koju želite izvršiti konverziju.
Nakon što potvrdite podatke i primite uplatu, prijenos počinje.
Radi vaše sigurnosti, imamo ograničenja koliko možete poslati u jednom online transferu.
Ograničenje online transfera po regiji:
UK i Europa (GBEU): 350.000 GBP ili ekvivalent u valuti za slanje
Sjedinjene Američke Države (SAD): 535.000 USD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Kanada (CA): 560.000 CAD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Australija i Novi Zeland (AUNZ): ili slanje ekvivalenta u valuti
Način plaćanja koji odaberete također može odrediti koliko možete poslati putem nas. Pročitajte naša često postavljana pitanja za više informacija i pogledajte popis dostupnih načina plaćanja.
Kupci u Kanadi i SAD-u koji plaćaju bankovnim ili bankovnim prijenosom:
Kupci u Kanadi moraju poslati 3000 CAD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom.
Kupci u SAD-u moraju poslati 3000 USD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom
U Xe-u koristimo najsuvremenije sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaša sredstva i osobne podatke. To uključuje:
Šifriranje:
Svi podaci koji se prenose putem naše platforme šifrirani su pomoću SSL (Secure Socket Layer) tehnologije.
Usklađenost s propisima:
Regulirani smo financijskim vlastima u više jurisdikcija, što osigurava pridržavanje strogih sigurnosnih standarda.
Dvofaktorska autentifikacija:
Nudimo dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) kako bismo vašem računu dodali dodatni sloj sigurnosti.
Sprječavanje prijevara:
Napredni sustavi nadzora uspostavljeni su za otkrivanje i sprječavanje prijevarnih aktivnosti.
Sigurne metode plaćanja:
Koristimo samo sigurne i pouzdane metode plaćanja kako bismo osigurali sigurnost vaših sredstava tijekom procesa prijenosa.
Ako šaljete više od 50.000 USD godišnje (ili ekvivalent u lokalnoj valuti), ispunjavate uvjete za ovu uslugu.
Evo samo nekoliko stvari s kojima vam tim može pomoći:
• Podrška pri postavljanju velikih transfera
• Postavljanje unaprijednog naloga za fiksiranje trenutne cijene slanja do 24 mjeseca
• Izrada tržišnih naloga kako biste mogli poslati novac kada se postigne ciljani tečaj
• Kreiranje redovitog plaćanja za redovite, automatizirane transfere s fiksnim kamatnim stopama, baš kao i kod uobičajenih izravnih terećenja
Ako želite razgovarati s članom našeg tima, možete nas nazvati koristeći sljedeće podatke: Ujedinjeno Kraljevstvo (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8 do 18 sati GMT)
Novi Zeland (NZ): +6499054625 (9 do 19 h NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9 do 19 h NZT)
Sjedinjene Američke Države (SAD): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)