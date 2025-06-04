Slanje velikih količina novca putem Xe-a je vrlo jednostavno. Samo slijedite donjih 6 koraka.



Korak 1: Registrirajte se besplatno

Prijavite se na svoj Xe račun ili se registrirajte besplatno. Potrebno je samo nekoliko minuta, sve što vam treba je adresa e-pošte.



Korak 2: Zatražite ponudu

Javite nam valutu koju želite prenijeti, koliko novca želite poslati i odredište.



Korak 3: Dodajte primatelja

Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).



Korak 4: Potvrdite svoj identitet

Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.



Korak 5: Potvrdite svoju ponudu

Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!



Korak 6: Pratite svoj transfer

Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.