Transfer novca za kupnju nekretnine u inozemstvu

Ne dopustite da vam ideja o transferu novca u inozemstvo stoji na putu budućnosti. Premještanje velikih iznosa u inozemstvo trebalo bi biti jednostavno, a ne stresno. S našim brzim i pouzdanim transferima, osiguranje vašeg doma iz snova u inozemstvu je samo početak.

Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku koju nudi Xe

Bilo da kupujete kuću za odmor, selite se zbog posla ili ulažete u nekretninu, Xe-ova stručnost je ključ za ostvarenje vaših snova. Pojednostavljujemo velike međunarodne transfere kako bismo vam olakšali proces.

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Ako vam je potrebna pomoć pri postavljanju prijenosa vlasništva za vašu međunarodnu kupnju nekretnine, naši stručnjaci za prijenos su tu da vam pomognu - kontaktirajte nas još danas!

Iskusite prednost Xe-a

Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove

Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.

Niske ili nikakve naknade

Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.

Munjevito brzi transferi

Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.

30+ godina izvrsnosti

Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.

Praćenje u stvarnom vremenu

S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.

Ponavljajuća plaćanja

Želite li postaviti ponavljajuća plaćanja za stvari poput poreza, računa, investicija ili hipoteka? Xe vam olakšava postavljanje ponavljajućih plaćanja.

Pošaljite s povjerenjem

Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.

Automatizirajte transfere za pravovremena plaćanja

Prilikom kupnje međunarodne nekretnine ključno je planirati troškove poput lokalnih poreza, održavanja i dodatnih naknada. S Xe-om možete jednostavno upravljati ovim ponavljajućim plaćanjima i uštedjeti više, osiguravajući vam dodatna sredstva dostupna za pokrivanje tekućih troškova.

Prenesite više uz veće limite slanja

Nudimo veće limite za transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.

Nema iznenađenja s unaprijed određenim cijenama i naknadama

Xe se zalaže za potpunu transparentnost. Naše cijene i naknade su uvijek jasne i prikazane unaprijed, tako da ćete znati stvarnu cijenu vašeg transfera, osiguravajući vam najbolju vrijednost za svoj novac.

Kako prebaciti novac za kupnju nekretnine iz snova

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Postavi prijenos

Navedite potrebne podatke za postavljanje vašeg transfera. Za transakcije koje prelaze naše online limite, naš predani tim za podršku je tu da vas vodi kroz svaki korak.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Otkrijte što još Xe može učiniti za vas

Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.

