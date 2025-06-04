Upravljajte svojom imovinom u inozemstvu uz Xe

Platite svoju inozemnu hipoteku ili naplatite stanarinu brzim i sigurnim transferima koji pojednostavljuju vaše financijsko upravljanje.

Upravljajte svojim hipotekama i prijenosima najamnina s lakoćom

Bilo da plaćate međunarodnu hipoteku ili upravljate transferima najamnine, mi olakšavamo globalne transfere novca i činimo ih bez stresa. Iskoristite prednosti pouzdanih prekograničnih transfera i stručne podrške za besprijekorno iskustvo.

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Razmjena i prijenos novca trebali bi biti jednostavni. Obratite se Xe-ovim stručnjacima za transfere ako imate pitanja o velikim transferima novca ili kako započeti s međunarodnim transferima hipoteke ili najamnine.

Iskusite prednost Xe-a

Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove

Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.

Niske ili nikakve naknade

Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.

Munjevito brzi transferi

Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.

30+ godina izvrsnosti

Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.

Praćenje u stvarnom vremenu

S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.

Ponavljajuća plaćanja

Želite li postaviti ponavljajuća plaćanja za stvari poput poreza, računa, investicija ili hipoteka? Xe vam olakšava postavljanje ponavljajućih plaćanja.

Usporedite nas sa svojom bankom

Xe dosljedno nudi tečajeve koji su bolji od bankovnih, tako da možete imati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.

Kako upravljati prijenosima hipoteke i najamnine s Xe-om

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Nikada ne propustite rok uz zakazane transfere

Nema ništa gore od propuštanja roka plaćanja. S Xe-om možete automatizirati velike novčane transfere, smanjujući rizik od propuštanja plaćanja i nastanka zakašnjelih naknada i komplikacija.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Otkrijte što još Xe može učiniti za vas

Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.

