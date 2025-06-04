Dedicated expert support

Podrška prilagođena vašim jedinstvenim potrebama
Želite rezervirati transfer ili vam je potrebna pomoć s vašim računom? Naš predani tim stručnjaka je tu da vam pruži podršku koja vam je potrebna.
Vrste podrške
Podrška za transfer
Trebate pomoć pri rezervaciji transfera ili ste zapeli u nekom koraku u procesu? Naš tim za korisničku podršku je tu da vam pomogne i osigura učinkovito upravljanje vašim transakcijama svaki put.
Podrška za račun
Naš tim za korisničku podršku je tu da vam pomogne s bilo kakvim problemima s računom s kojima se možete suočiti. Razumijemo koliko to može biti frustrirajuće i posvećeni smo tome da vaše Xe iskustvo učinimo glatkim i bez stresa.
Centar za pomoć
Xe-ov centar za pomoć nudi brze odgovore na česta pitanja - od pomoći pri prijavi do sigurnosti i ažuriranja - što olakšava pronalaženje rješenja i učinkovito upravljanje vašim računom.
Stručna podrška za globalni transfer 24/5
Kada su u pitanju međunarodni transferi novca, razumijemo da vam ponekad trebaju dodatne smjernice. Bez obzira obavljate li rutinski transfer ili upravljate većom transakcijom, naš tim predanih stručnjaka tu je da vam pomogne u svakom koraku.
Dobijte personaliziranu podršku za velike transfere novca
Prilikom međunarodnog transfera velikih iznosa, potrebno vam je više od same izvrsne stope - potrebni su vam viši limiti slanja, personalizirana podrška i sigurni transferi. Naš tim za korisničku podršku tu je kako bi osigurao da se vaša transakcija odvija glatko i da izvučete maksimum iz svog novca.
Za pomoć pri vezi s... kontaktirajte naš tim.
Slanje novca
Trebate li pomoć s prvim transferom? Drago nam je što vam možemo pomoći da vaš novac stigne sigurno, brzo i na vrijeme.
Izrada računa
Postavljanje računa je jednostavno. Ako vam je potrebna pomoć, naš predani tim je tu da cijeli proces učini besprijekornim.
Prijenosi sredstava
Niste sigurni kako platiti? Naš tim može vas provesti kroz mogućnosti plaćanja za bezbrižno iskustvo transfera.
Ograničenja prijenosa
Reći ćemo vam koliko možete poslati u jednom transferu na temelju vaše valute i lokacije.
Ostvarivanje odličnih cijena
Ponosni smo na naše kamatne stope koje su bolje od bankovnih. Dozvolite nam da vam pokažemo kako možete dobiti najveću vrijednost za svoj novac.
Učenje o sigurnosti
Zabrinuti ste zbog sigurnosti? Naš tim je ovdje da objasni naše napredne zaštitne i sigurnosne mjere.
Spremni za razgovor o vašem transferu?
Od odgovaranja na vaša pitanja do vođenja kroz svaki korak, naš tim za podršku je tu kako bi vaše iskustvo bilo besprijekorno. Povežimo vas.
Razgovarajte s našim timom na više od 100 jezika
Za brzu pomoć kontaktirajte naš tim za korisničku podršku putem chata uživo. Trebate li pomoć pri resetiranju lozinke, ažuriranju osobnih podataka ili navigaciji postavkama računa, pružamo vam podršku koja vam je potrebna.
Posjetite naš Centar za pomoć kako biste učili vlastitim tempom
Naš centar za pomoć ima sve što vam je potrebno za upravljanje vašim Xe računom i transferima novca. Od rješavanja problema do postavljanja prijenosa, pronaći ćete korisne često postavljane pitanja i vodiče. Većina odgovora je udaljena samo jedan klik, ali ako vam je potrebna dodatna pomoć, naš tim za podršku je također tu.
Često postavljana pitanja (FAQ)
Nekoliko faktora može spriječiti dovršetak transfera:
Nedovoljno sredstava: Provjerite ima li na vašem računu dovoljno sredstava za pokrivanje iznosa transfera i svih povezanih naknada.
Netočni podaci o primatelju: Provjerite jesu li podaci o primatelju, kao što su broj bankovnog računa i SWIFT/BIC kod, točni.
Usklađenost s propisima: Transferi mogu biti zaustavljeni zbog provjera usklađenosti ili ograničenja koje nameću financijske institucije ili vlade.
Tehnički problemi: Povremene sistemske pogreške mogu poremetiti proces prijenosa.
Ako vaš prijenos nije mogao biti dovršen, obratite se Xe-ovom timu za korisničku podršku za pomoć.
Za primanje međunarodnog transfera novca:
Navedite svoje bankovne podatke: Podijelite broj svog bankovnog računa, SWIFT/BIC kod i sve ostale potrebne podatke s pošiljateljem.
Potvrdite detalje prijenosa: Osigurajte da pošiljatelj ima točne podatke kako biste izbjegli kašnjenja.
Pričekajte uplatu: Nakon što je prijenos pokrenut, sredstva će biti uplaćena na vaš račun. Obično to traje od 1 do 3 radna dana, ovisno o valutama i uključenim zemljama.
Ako imate problema s prijavom:
Provjerite vjerodajnice: Provjerite unosite li ispravno korisničko ime i lozinku.
Poništavanje lozinke: Ako ste zaboravili lozinku, koristite opciju "Zaboravljena lozinka" na stranici za prijavu da biste je poništili.
Brisanje predmemorije preglednika: Ponekad brisanje predmemorije preglednika može riješiti probleme s prijavom.
Kontaktirajte podršku: Ako problemi potraju, obratite se Xe-ovom timu za korisničku podršku za pomoć.
Za praćenje vašeg transfera:
Koristite Xe aplikaciju ili web-stranicu: Prijavite se na svoj račun i idite na odjeljak "Aktivnost" ili "Transferi" da biste vidjeli status svog transfera.
Kontaktirajte korisničku podršku: Ako vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se Xe-ovom timu za korisničku podršku.
Transferi mogu biti otkazani zbog:
Zahtjev pošiljatelja: Pošiljatelj je možda pokrenuo otkazivanje.
Problemi s usklađenošću: Regulatorni zahtjevi ili sigurnosne zabrinutosti mogu dovesti do otkazivanja.
Tehničke pogreške: Kvarovi sustava ponekad mogu rezultirati otkazivanjima.
Za detaljnije informacije o otkazanom transferu, obratite se Xe-ovom timu za korisničku podršku.
Za postavljanje prvog transfera:
Izradite račun: Registrirajte se na Xeovoj web stranici ili aplikaciji.
Potvrdite svoj identitet: Izvršite sve potrebne korake provjere prema Xe-ovim zahtjevima.
Unesite podatke o prijenosu: Navedite podatke primatelja i iznos koji želite poslati.
Odaberite način plaćanja: Odaberite željenu opciju plaćanja.
Potvrdite prijenos: Pregledajte sve detalje i potvrdite prijenos.