Dedicated support tailored to your needs

Podrška prilagođena vašim jedinstvenim potrebama

Želite rezervirati transfer ili vam je potrebna pomoć s vašim računom? Naš predani tim stručnjaka je tu da vam pruži podršku koja vam je potrebna.

Nazovite nas: +1 (800) 772-7779

Vrste podrške

Transfer Support

Podrška za transfer

Trebate pomoć pri rezervaciji transfera ili ste zapeli u nekom koraku u procesu? Naš tim za korisničku podršku je tu da vam pomogne i osigura učinkovito upravljanje vašim transakcijama svaki put.

Account Support

Podrška za račun

Naš tim za korisničku podršku je tu da vam pomogne s bilo kakvim problemima s računom s kojima se možete suočiti. Razumijemo koliko to može biti frustrirajuće i posvećeni smo tome da vaše Xe iskustvo učinimo glatkim i bez stresa.

Help Centre

Centar za pomoć

Xe-ov centar za pomoć nudi brze odgovore na česta pitanja - od pomoći pri prijavi do sigurnosti i ažuriranja - što olakšava pronalaženje rješenja i učinkovito upravljanje vašim računom.

Dedicated expert support

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Kada su u pitanju međunarodni transferi novca, razumijemo da vam ponekad trebaju dodatne smjernice. Bez obzira obavljate li rutinski transfer ili upravljate većom transakcijom, naš tim predanih stručnjaka tu je da vam pomogne u svakom koraku.

Get personalized support for large money transfers

Dobijte personaliziranu podršku za velike transfere novca

Prilikom međunarodnog transfera velikih iznosa, potrebno vam je više od same izvrsne stope - potrebni su vam viši limiti slanja, personalizirana podrška i sigurni transferi. Naš tim za korisničku podršku tu je kako bi osigurao da se vaša transakcija odvija glatko i da izvučete maksimum iz svog novca.

Za pomoć pri vezi s... kontaktirajte naš tim.

Sending money

Slanje novca

Trebate li pomoć s prvim transferom? Drago nam je što vam možemo pomoći da vaš novac stigne sigurno, brzo i na vrijeme.

Creating an account

Izrada računa

Postavljanje računa je jednostavno. Ako vam je potrebna pomoć, naš predani tim je tu da cijeli proces učini besprijekornim.

Funding transfers

Prijenosi sredstava

Niste sigurni kako platiti? Naš tim može vas provesti kroz mogućnosti plaćanja za bezbrižno iskustvo transfera.

Sending limits

Ograničenja prijenosa

Reći ćemo vam koliko možete poslati u jednom transferu na temelju vaše valute i lokacije.

Competitive rates

Ostvarivanje odličnih cijena

Ponosni smo na naše kamatne stope koje su bolje od bankovnih. Dozvolite nam da vam pokažemo kako možete dobiti najveću vrijednost za svoj novac.

Secure transfers

Učenje o sigurnosti

Zabrinuti ste zbog sigurnosti? Naš tim je ovdje da objasni naše napredne zaštitne i sigurnosne mjere.

Spremni za razgovor o vašem transferu?

Od odgovaranja na vaša pitanja do vođenja kroz svaki korak, naš tim za podršku je tu kako bi vaše iskustvo bilo besprijekorno. Povežimo vas.

Chat with our team in over 100 languages

Razgovarajte s našim timom na više od 100 jezika

Za brzu pomoć kontaktirajte naš tim za korisničku podršku putem chata uživo. Trebate li pomoć pri resetiranju lozinke, ažuriranju osobnih podataka ili navigaciji postavkama računa, pružamo vam podršku koja vam je potrebna.

Want to find the answers yourself?

Posjetite naš Centar za pomoć kako biste učili vlastitim tempom

Naš centar za pomoć ima sve što vam je potrebno za upravljanje vašim Xe računom i transferima novca. Od rješavanja problema do postavljanja prijenosa, pronaći ćete korisne često postavljane pitanja i vodiče. Većina odgovora je udaljena samo jedan klik, ali ako vam je potrebna dodatna pomoć, naš tim za podršku je također tu.

