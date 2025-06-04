Brži način slanja i primanja novca
Kada je vrijeme ključno, potreban vam je brz novac. S gotovo trenutnim opcijama prijenosa, možete biti sigurni da će vaša sredstva stići točno kada vam zatrebaju. Nema kašnjenja. Nema brige.
90% transfera stiže za samo nekoliko minuta
Nakon što postavite transfer, dobit ćete preciznu procjenu koliko će vremena to trajati, na temelju valute, odredišta i vašeg načina plaćanja. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, tako da možete očekivati da će vaš novac stići na odredište brže nego što mislite.
Gotovo trenutni transferi putem debitnih i kreditnih kartica
Najbrži način slanja novca u inozemstvo je debitnom ili kreditnom karticom. Obje opcije brzo isplaćuju sredstva, ali debitne kartice često imaju niže naknade. Nakon što je vaša uplata obrađena, vaš je transfer na putu - vaš će novac u tren oka stići tamo gdje treba.
Brzina počinje s vašom uplatom
Debitna kartica
Najbrži način slanja novca je debitnom karticom. S malim ili nikakvim naknadama, to je isplativ izbor koji nudi brzinu i praktičnost.
Novac obično stiže u roku od 24 sata.
Kreditna kartica
Plaćanje kreditnim karticama jedan je od najbržih načina slanja novca. Iako se primjenjuje mala naknada, vaš će transfer biti poslan u tren oka.
Novac obično stiže u roku od 24 sata.
Bankovni prijenos
Bankovnim transferima novac se prenosi s vaše banke na našu. Obično primamo novac u roku od 24 sata.
Novac obično stiže u roku od 24 sata.
Izravno terećenje
Izravno terećenje skida sredstva izravno s vašeg bankovnog računa, pružajući jednostavan i praktičan način upravljanja redovitim plaćanjima.
Novac obično stiže u roku od 3 radna dana.
Prijenos novca s Xe-om je brz i jednostavan
Izradi račun
Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.
Trenutna ponuda
Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.
Pošalji novac
Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Pratite svoj transfer
Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste dobivali ažuriranja o svom transferu.
Brzina koja ne žrtvuje sigurnost
Prioritet nam je brzina i sigurnost u svakom transferu. Osim što osiguravamo brz protok vašeg novca, poduzimamo i sve mjere za njegovu zaštitu. Uz naprednu enkripciju i strogu usklađenost s propisima, vaša sredstva i osobni podaci ostaju sigurni u svakom koraku.
Pratite svoj transfer i primajte ažuriranja u stvarnom vremenu
Ostanite informirani tijekom cijelog putovanja transfera. Primajte ažuriranja u stvarnom vremenu o napretku vaših sredstava i jednostavno pratite njihov status od početka do kraja. Uživajte u bezbrižnosti znajući točno gdje se vaš novac nalazi u svakom koraku.
Zašto moj transfer traje dulje od očekivanog?
Trebamo više informacija
Sve transfere provjeravamo radi sigurnosti. Ako nam budu potrebne dodatne informacije, poslat ćemo vam e-poštu, a status vašeg prijenosa ažurirat će se na "Potrebna je radnja".
Banka treba više informacija
Banka primatelja možda će morati pregledati prijenos. Ako zatraže podatke, poslat ćemo vam e-poštu i proslijediti ih banci nakon što ih dostavite.
Banka obrađuje
Ako banka primatelja obrađuje transfer, to može potrajati i do 4 dana. Imajte na umu da se ime pošiljatelja neće pojaviti, ali hoće Xe ili naš partner.
Sporiji način plaćanja
Bankovni prijenos i izravno terećenje traju do 3 dana. Za brže transfere, platite debitnom ili kreditnom karticom radi brže obrade.
Vikendi ili praznici
Prijenosi mogu kasniti vikendom, praznicima ili lokalnim radnim vremenom. Prilikom slanja novca uzmite u obzir ove čimbenike kako biste izbjegli kašnjenja.
Odbijanje banke
Transferi mogu biti odgođeni ako ih banka odbije zbog netočnih podataka ili problema s računom. Obavijestit ćemo vas ako se to dogodi.
Pošaljite s povjerenjem
Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.
Često postavljana pitanja o vremenima transfera
Vrijeme potrebno za dovršetak transfera ovisi o nekoliko čimbenika, kao što su valuta, zemlja odredišta i korišteni način plaćanja. Općenito, većina transfera se dovrši u roku od 1 do 3 radna dana.
Najbrži način slanja novca u inozemstvo je korištenjem debitne ili kreditne kartice. Ove metode započinju prijenos odmah nakon obrade plaćanja, a novac obično stiže u roku od 24 sata. Iako debitne kartice imaju niže naknade od kreditnih kartica, obje opcije dolaze s malom naknadom.
Nekoliko čimbenika može uzrokovati kašnjenja, uključujući vikende ili državne praznike, netočne ili nepotpune podatke o primatelju ili dodatne zahtjeve za provjeru. Izbor načina plaćanja također može dovesti do kašnjenja, jer bankovni transferi i plaćanja izravnim terećenjem (ACH) obično traju dulje u usporedbi s plaćanjima karticama.
Da, možete pratiti svaki korak svog transfera putem Xe aplikacije. Također možete omogućiti obavijesti kako biste primali ažuriranja o napretku vašeg transfera, tako da uvijek znate gdje se vaš novac nalazi i kada će stići.