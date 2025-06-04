Brži način slanja i primanja novca

Kada je vrijeme ključno, potreban vam je brz novac. S gotovo trenutnim opcijama prijenosa, možete biti sigurni da će vaša sredstva stići točno kada vam zatrebaju. Nema kašnjenja. Nema brige.

Spremni za transfer?
When will my money arrive with Xe

90% transfera stiže za samo nekoliko minuta

Nakon što postavite transfer, dobit ćete preciznu procjenu koliko će vremena to trajati, na temelju valute, odredišta i vašeg načina plaćanja. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, tako da možete očekivati da će vaš novac stići na odredište brže nego što mislite.

Započni slanje
Need it there fast?

Gotovo trenutni transferi putem debitnih i kreditnih kartica

Najbrži način slanja novca u inozemstvo je debitnom ili kreditnom karticom. Obje opcije brzo isplaćuju sredstva, ali debitne kartice često imaju niže naknade. Nakon što je vaša uplata obrađena, vaš je transfer na putu - vaš će novac u tren oka stići tamo gdje treba.

Iskusite brze transfere

Brzina počinje s vašom uplatom

Debit or Credit Card

Debitna kartica

Najbrži način slanja novca je debitnom karticom. S malim ili nikakvim naknadama, to je isplativ izbor koji nudi brzinu i praktičnost.

Novac obično stiže u roku od 24 sata.

Saznajte više
Debit or Credit Card

Kreditna kartica

Plaćanje kreditnim karticama jedan je od najbržih načina slanja novca. Iako se primjenjuje mala naknada, vaš će transfer biti poslan u tren oka.

Novac obično stiže u roku od 24 sata.

Saznajte više
Wire Transfer

Bankovni prijenos

Bankovnim transferima novac se prenosi s vaše banke na našu. Obično primamo novac u roku od 24 sata.

Novac obično stiže u roku od 24 sata.

Saznajte više
Direct Debit

Izravno terećenje

Izravno terećenje skida sredstva izravno s vašeg bankovnog računa, pružajući jednostavan i praktičan način upravljanja redovitim plaćanjima.

Novac obično stiže u roku od 3 radna dana.

Saznajte više

Prijenos novca s Xe-om je brz i jednostavan

Create account

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste dobivali ažuriranja o svom transferu.

Safe, fast transfers

Brzina koja ne žrtvuje sigurnost

Prioritet nam je brzina i sigurnost u svakom transferu. Osim što osiguravamo brz protok vašeg novca, poduzimamo i sve mjere za njegovu zaštitu. Uz naprednu enkripciju i strogu usklađenost s propisima, vaša sredstva i osobni podaci ostaju sigurni u svakom koraku.

Započnite svoj prijenos
Track your transfer

Pratite svoj transfer i primajte ažuriranja u stvarnom vremenu

Ostanite informirani tijekom cijelog putovanja transfera. Primajte ažuriranja u stvarnom vremenu o napretku vaših sredstava i jednostavno pratite njihov status od početka do kraja. Uživajte u bezbrižnosti znajući točno gdje se vaš novac nalazi u svakom koraku.

Započni slanje

Zašto moj transfer traje dulje od očekivanog?

We need more info

Trebamo više informacija

Sve transfere provjeravamo radi sigurnosti. Ako nam budu potrebne dodatne informacije, poslat ćemo vam e-poštu, a status vašeg prijenosa ažurirat će se na "Potrebna je radnja".

The bank needs more info

Banka treba više informacija

Banka primatelja možda će morati pregledati prijenos. Ako zatraže podatke, poslat ćemo vam e-poštu i proslijediti ih banci nakon što ih dostavite.

The recipient bank is processing

Banka obrađuje

Ako banka primatelja obrađuje transfer, to može potrajati i do 4 dana. Imajte na umu da se ime pošiljatelja neće pojaviti, ali hoće Xe ili naš partner.

You chose a slower way to pay

Sporiji način plaćanja

Bankovni prijenos i izravno terećenje traju do 3 dana. Za brže transfere, platite debitnom ili kreditnom karticom radi brže obrade.

Weekends or holidays

Vikendi ili praznici

Prijenosi mogu kasniti vikendom, praznicima ili lokalnim radnim vremenom. Prilikom slanja novca uzmite u obzir ove čimbenike kako biste izbjegli kašnjenja.

Bank rejection

Odbijanje banke

Transferi mogu biti odgođeni ako ih banka odbije zbog netočnih podataka ili problema s računom. Obavijestit ćemo vas ako se to dogodi.

Pošaljite s povjerenjem

Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.

Započnite

Često postavljana pitanja o vremenima transfera