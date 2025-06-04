Currency converter & money transfer app

Aplikacija za konverziju valuta i prijenos novca

Xe aplikacija ima sve što vam je potrebno za globalne transfere novca i konverziju valuta. Konvertirajte valute, provjerite tečajeve uživo i sigurno prebacite novac uz potpunu transparentnost naknada. Preuzmite danas!

Značajke Xe aplikacije

Pošalji novac

Jednostavno prebacujte novac u preko 200 zemalja i preko 130 valuta uz samo nekoliko dodira. Naše intuitivno sučelje osigurava besprijekorno iskustvo, što slanje sredstava na vašu adresu čini brzim i jednostavnim.

Pratite svoj transfer

Budite u tijeku sa statusom svojih transfera u stvarnom vremenu. Pomoću naše funkcije praćenja možete pratiti svoje transakcije u svakom koraku, osiguravajući vam mir i transparentnost.

Postavljanje upozorenja o cijenama

Nikad ne propustite priliku za uštedu. Postavite upozorenja o tečaju i primajte obavijesti kada se postigne željeni tečaj, što će vam pomoći da maksimalno iskoristite svaki transfer.

Pogledajte tečajne liste

Pristupite tečajevima uživo bilo kada i bilo gdje. Naša aplikacija vam pruža najnovije tečajeve kako biste mogli donositi informirane odluke i ostati korak ispred na deviznom tržištu. Pratite do 10 valuta istovremeno.

Primajte obavijesti

Ostanite informirani uz push obavijesti u stvarnom vremenu. Primajte trenutna ažuriranja o svojim novčanim transferima, upozorenja o tečaju i važnim aktivnostima na računu, osiguravajući da uvijek imate kontrolu, gdje god se nalazili.

Sigurna prijava

Zaštitite svoj račun bez napora pomoću Face ID-a ili Touch ID-a. Ove biometrijske metode prijave nude brz i siguran način pristupa vašem računu, osiguravajući da samo vi možete otključati svoje podatke jednim pogledom ili dodirom.

Pošaljite novac u pokretu

Slanje novca globalno je jednostavno uz Xe aplikaciju. Uživajte u brzim i sigurnim prijenosima sa svog pametnog telefona, bilo kada i bilo gdje. Bilo da se radi o osobnim ili poslovnim potrebama, Xe vam moć međunarodnih transfera novca stavlja ravno u džep.

Praktični mobilni transferi novca

Preskočite ograničenja tradicionalnog mobilnog bankarstva uz brže i fleksibilnije bankovne transfere. Ostvarite bolje cijene, izbjegnite visoke naknade i šaljite novac u više od 190 zemalja - sve iz udobnosti svog mobilnog uređaja.

Transfer novca globalno je jednostavan

Create account

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku pomoću naše Xe aplikacije. Omogućite obavijesti kako biste primali ažuriranja o napretku vašeg prijenosa.

Ways to send money with Xe

Načini slanja novca

Odaberite pravu opciju plaćanja za svaku vašu potrebu.

Izravno terećenje
Uzima sredstva iz vaše banke. Obično stiže u roku od 3 radna dana.

Bankovni prijenos
Transfer s vaše banke na našu. Obično stiže unutar 24 sata.

Debitna/kreditna kartica
Najbrža metoda, ali uključuje male naknade. Novac stiže gotovo trenutno.

Ways to receive money with Xe

Načini primanja novca

Nudimo praktične opcije za primanje novca širom svijeta.

Bankovni depozit
Pošaljite izravno stotinama velikih banaka diljem svijeta.

Preuzimanje gotovine
Preuzmite gotovinu na više od 500 000 lokacija u preko 150 zemalja.

Mobilni novčanik
Pošaljite novac izravno na mobilni telefon voljene osobe u više od 35 zemalja.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Često postavljana pitanja o aplikaciji (FAQ)