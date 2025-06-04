Brz i pouzdan način za slanje novca
Milijuni ljudi provjeravaju naše međunarodne tečajeve i šalju novac online u 190+ država u 130+ valuta.
Ukupno
Xe prednost
Koliko možete uštedjeti slanjem međunarodnih novčanih transfera putem Xe-a?
|Pružatelj usluge
|Primatelj dobiva
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Zašto odabrati Xe
30+ godina izvrsnosti
Brzi transferi
Pošaljite novac u sekundi svojim voljenima diljem svijeta.
Transparentne naknade
Uvijek nastojimo pružiti vam najbolji tečaj uz jednostavne naknade.
Sigurnost
Štitimo vaš novac i podatke zakonskom usklađenošću i politikom.
Šaljite novac online, od kuće ili u pokretu
Xe aplikacija ima sve što vam treba za međunarodne novčane transfere. Jednostavna je, sigurna i bez iznenađujućih naknada.
Kako poslati novac online s Xe-om
6 jednostavnih koraka
- 1
Registrirajte se besplatno
Prijavite se na svoj Xe račun ili se registrirajte besplatno. Potrebno je samo nekoliko minuta, sve što trebate je adresa e-pošte
- 2
Zatražite ponudu
Javite nam koju valutu želite prenijeti, koliko novca želite poslati i odredište.
- 3
Dodajte svog primatelja
Unesite podatke o plaćanju vašeg primatelja (trebat će vam detalji poput njihovog imena i adrese).
- 4
Potvrdite svoj identitet
Za neke transfere možda ćemo trebati identifikacijske dokumente kako bismo potvrdili da ste to stvarno vi i zaštitili vaš novac.
- 5
Potvrdite svoju ponudu
Potvrdite i financirajte svoj transfer bankovnim računom, kreditnom karticom ili debitnom karticom i gotovi ste!
- 6
Pratite svoj transfer
Pogledajte gdje je vaš novac i kada stiže vašem primatelju. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.
Šaljite novac u više od 190+ država u 130+ valuta
Izravno terećenje ACH
Izravno terećenje ili Automated Clearing House (ACH) plaćanja uzimaju sredstva izravno s vašeg bankovnog računa.
Bankovni transfer
Bankovni transferi premjestit će novac prijenosom s vaše banke na našu. Obično primamo novac u roku od 24 sata.
Debitna ili kreditna kartica
Plaćanja karticama obično traju manje od 24 sata. Međutim, plaćanja karticama dolaze s malom dodatnom naknadom.
Povezivanje svijeta
Odredišta za slanje novca
Često postavljana pitanja
Pošaljite novac online s Xe-om jednostavno u ovim koracima:
Prijavite se ili registrirajte za besplatni profil.
Odaberite 'Zemlju odredišta' za svoj transfer.
Unesite iznos u polje 'Šaljete' ili 'Primatelj prima' za pretvorbu valuta. Za određene iznose prvo ispunite polje 'Primatelj prima'.
Odaberite način plaćanja: 'Izravno terećenje (ACH)', 'Debitna kartica', 'Kreditna kartica' ili 'Bankovni prijenos'. Za hitne transfere koristite debitnu ili kreditnu karticu.
Pošaljite na bankovni račun primatelja ili, ako je dostupno, dogovorite preuzimanje gotovine ili pošaljite na mobilni novčanik.
Navedite podatke primatelja i razlog prijenosa.
Za bankovne transfere, pričekajte e-poruku s potvrdom i našim bankovnim podacima kako biste izvršili plaćanje.
Pošaljite svoj novac!
Trošak slanja novca u drugu zemlju mijenja se ovisno o načinu plaćanja koji odaberete, vrsti novca koji šaljete i kamo šaljete.
Ako koristite Xe aplikaciju ili se pretplatite na internet, možete vidjeti točan trošak prije nego što pošaljete novac. Budući da koristimo tečajeve u stvarnom vremenu, trošak vašeg transfera može se promijeniti prije nego što završite transakciju. Ako se to dogodi, odmah ćemo vas obavijestiti.
U nekim zemljama ljudi moraju platiti naknadu kada koriste kreditnu ili debitnu karticu za prijenos novca. Ova naknada je postotak ukupnog iznosa koji šaljete. Također, ako koristite kreditnu karticu, tvrtka koja vam je izdala karticu može vam naplatiti zasebnu naknadu koja se naziva naknada za brzi predujam.
Ako trebate brzo poslati novac, preporučujemo korištenje kartice - većina prijenosa karticama obavlja se u roku od nekoliko minuta. Ako plaćate bankovnim ili bankovnim prijenosom, nećete morati platiti naknadu, ali može proći i do četiri radna dana da novac stigne do osobe kojoj ga šaljete.
Pokretanje transfera novca otkriva tipična trajanja. Procjene vremena isporuke mogu se mijenjati ovisno o valuti, odredištu i načinu plaćanja. Pratite transfere pomoću zaslona Aktivnost u aplikaciji ili na web stranici Xe i razgovarajte uživo s našom virtualnom asistenticom, Lexi, za pomoć.
Najbrže opcije plaćanja:
Transferi počinju nakon što primimo vašu uplatu.
Plaćanja karticama su najbrža, obrađuju se gotovo trenutno. Za hitne transfere odaberite plaćanje karticom.
Bankovni transferi, izravna terećenja i ACH su malo sporiji i potrebno je do 2 radna dana da stignu do nas.
Rokovi isporuke:
Nakon što primimo vašu uplatu, šaljemo vam novac. Ovisno o valuti i odredištu, pričekajte 1 do 3 radna dana da transferi stignu do primatelja. Za nedoumice, razgovarajte s Lexi kako biste pratili transfere.
Radi vaše sigurnosti, imamo ograničenja koliko možete poslati u jednom online transferu.
Ograničenje online transfera po regiji:
UK i Europa (GBEU): 350.000 GBP ili ekvivalent u valuti za slanje
Sjedinjene Američke Države (SAD): 535.000 USD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Kanada (CA): 560.000 CAD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Australija i Novi Zeland (AUNZ): ili slanje ekvivalenta u valuti
Način plaćanja koji odaberete također može odrediti koliko možete poslati putem nas. Pročitajte naša često postavljana pitanja za više informacija i pogledajte popis dostupnih načina plaćanja.
Kupci u Kanadi i SAD-u koji plaćaju bankovnim ili bankovnim prijenosom:
Kupci u Kanadi moraju poslati 3000 CAD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom
Kupci u SAD-u moraju poslati 3000 USD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom
Budući da transfer ide izravno na vaš bankovni račun, pošiljatelj će morati imati pri ruci bankovne podatke kako bi poslao transfer.
Provjerite da pošiljatelj zna sljedeće podatke:
Vaše ime
Vaša adresa (vaša adresa stanovanja, ne adresa banke)
Broj vašeg bankovnog računa
Vaš BIC ili SWIFT kod
Naziv vaše banke
Većina transfera stiže isti dan, ali povremeno nekim bankama primateljima može trebati između 1 i 4 dana da uplate novac na vaš račun. Ovisno o načinu plaćanja i načinu dostave, moglo bi vam stići za samo nekoliko minuta.
Novac će biti automatski uplaćen na vaš račun. Nema potrebe da idete u poslovnicu svoje lokalne banke i čekate u redu; samo pričekajte da vas banka obavijesti da je na vašem računu uplaćen novac.
Šaljite novac izravno na mobilne uređaje prijatelja i obitelji u više od 35 zemalja uz Xe.
Mobilni novčanici pružaju brz i siguran način slanja, pohrane i primanja novca. Nakon što primimo uplatu, transfer je dostupan u aplikaciji novčanika primatelja u roku od nekoliko minuta.
Dostupno korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi, Kanadi, Novom Zelandu i SAD-u od verzije aplikacije 7.14.0 i online. Ažurirajte svoju aplikaciju za najnovije značajke.
Za slanje novca na mobilni novčanik:
Prijavite se na svoj Xe račun putem interneta ili u aplikaciji.
Kliknite "Pošalji" u aplikaciji ili "Pošalji novac" online.
Odaberite 'Zemlju odredišta'.
Ispunite polje 'Vi šaljete' ili 'Primatelj prima'.
Odaberite način plaćanja. Za hitne transfere koristite debitnu ili kreditnu karticu.
Kao opciju dostave odaberite 'Mobilni novčanik'.
Navedite razlog prijenosa.
Platite svoj transfer.
Novac ćemo poslati na mobilni novčanik primatelja nakon što primimo vašu uplatu.
Preuzimanje gotovine omogućuje korisnicima Xe-a u Kanadi, Novom Zelandu, Europi, Velikoj Britaniji i SAD-u brzo slanje novca u fizičkom obliku.
Kao pošiljatelj, odaberite iznos i platite. Generirat ćemo PIN za vašeg primatelja kako bi preuzeo novac na odabranoj lokaciji, u skladu s našim Uvjetima i odredbama.
Odaberite to kao željenu opciju dostave tijekom redovnog postupka slanja.
Za nove korisnike, odaberite valute i zemlju odredišta, a zatim prebacite se s bankovnog transfera na preuzimanje gotovine ako je dostupno. Ako ne, odaberite drugu opciju dostave.
Platite preuzimanje gotovine kreditnom/debitnom karticom ili ACH-om (samo za SAD).
Primatelji mogu preuzeti novac u određenoj trgovini ili bilo kojoj poslovnici odabranih partnera. Lokaciju ćete odlučiti tijekom procesa plaćanja.
Nakon plaćanja, vidjet ćete lokaciju preuzimanja i PIN. Podijelite PIN s primateljem. Trebat će im važeća osobna iskaznica izdana od strane vlade i PIN za preuzimanje novca.
Ako šaljete više od 50.000 USD godišnje (ili ekvivalent u lokalnoj valuti), ispunjavate uvjete za ovu uslugu.
Evo samo nekoliko stvari s kojima vam tim može pomoći:
Podrška pri postavljanju velikih transfera
Postavljanje unaprijednog naloga za fiksiranje trenutne cijene slanja do 24 mjeseca
Izrada tržišnih naloga kako biste mogli slati novac kada se postigne ciljana cijena
Kreiranje redovitog plaćanja za redovite, automatizirane transfere s fiksnim kamatnim stopama, baš kao i kod uobičajenih izravnih terećenja
Ako želite razgovarati s članom našeg tima, možete nas nazvati koristeći sljedeće podatke: Ujedinjeno Kraljevstvo (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8 do 18 sati GMT)
Novi Zeland (NZ): +6499054625 (9 do 19 h NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9 do 19 h NZT)
Sjedinjene Američke Države (SAD): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)
Tražite više informacija o velikim transferima novca?
Pogledajte našu stranicu za velike transfere novca .
Za pomoć u vezi s vašim upitom obratite se našem timu za korisničku podršku putem telefona, e-pošte ili chata uživo.
Kako bismo vam mogli bolje poslužiti, molimo vas da imate pri ruci broj ugovora (počinje slovom 'C' i izgleda kao C12345678) koji možete pronaći u e-poruci s potvrdom prijenosa ili na svom online računu.
Telefon:
Xe podrška za transfer novca
+1-877-932-6640 Dostupni predstavnici korisničke službe: Ponedjeljak do četvrtka: Otvoreno 24 sata
Petak: od ponoći do 17 sati (PT)
Subota: Zatvoreno
Nedjelja: od 13:00 do ponoći (PT)
Razgovor uživo:
Kliknite plavi gumb Razgovor s nama u donjem desnom kutu zaslona (ako ne vidite ovaj gumb, trenutno smo izvan mreže).
Možemo razgovarati s vama na više od 100 jezika i obično odgovaramo unutar 2 minute.
E-pošta:
Ispunite naš kontaktni obrazac i član našeg tima odgovorit će vam putem e-pošte u roku od 48 sati i na jednom od preko 100 jezika.
Provjerite status svog transfera novca ili poduzmite radnju kako biste ga pokrenuli u aplikaciji ili na svom online računu.
Pratite svoj transfer novca u aplikaciji:
1. Otvorite zaslon Track
2. Kliknite na prijenos za status i vremensku liniju
Pratite svoj transfer novca na svom online računu:
1. Otvorite zaslon Aktivnosti
2. Kliknite Detalji, Dijeli ili Ponovno pošalji za radnje
Zamolite Lexi da prati vaš transfer novca:
1. Kliknite 'Razgovarajte s nama'
2. Unesite broj ugovora (npr. C12345678)
3. Lexi pruža ažuriranje statusa
S otvorenim prijenosom (aplikacija ili online):
Pogledajte vremensku liniju prijenosa
Napravite promjene (ovisno o statusu)
Pristup bankovnim podacima za plaćanje
Prenesite potrebne podatke
Ponovite dovršene transfere
U poslu s valutama smo već 30 godina i sigurnost vašeg novca i podataka jedan je od naših glavnih prioriteta.
U vlasništvu smo tvrtke Euronet Worldwide (EEFT), koja je uvrštena na NASDAQ burzu i vrijedi više milijardi dolara, te se pridržavamo regulatornih standarda u svakoj zemlji u kojoj poslujemo, uz primjenu sigurnosnih mjera na razini poduzeća.
Svoj ugled kao sigurne usluge izgradili smo godinama pouzdanih transfera. Obradili smo više od 115 milijardi dolara u 170 zemalja za više od 112 000 klijenata. Poznajemo posao transfera novca i posvećeni smo stvaranju savršenog iskustva transfera za vas.
Kao međunarodna tvrtka, naše poslovanje je obvezno ispunjavati regulatorne standarde kao što su:
- Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u Europi
- Kanadski zakon o privatnosti
- Zakon o privatnosti SAD-a
Naši korporativni trgovci i opcije terminskih ugovora minimiziraju gubitak vašeg novca zbog naknada i turbulentnih vrijednosti valuta.