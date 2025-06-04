Budući da transfer ide izravno na vaš bankovni račun, pošiljatelj će morati imati pri ruci bankovne podatke kako bi poslao transfer.



Provjerite da pošiljatelj zna sljedeće podatke:

Vaše ime

Vaša adresa (vaša adresa stanovanja, ne adresa banke)

Broj vašeg bankovnog računa

Vaš BIC ili SWIFT kod

Naziv vaše banke

Većina transfera stiže isti dan, ali povremeno nekim bankama primateljima može trebati između 1 i 4 dana da uplate novac na vaš račun. Ovisno o načinu plaćanja i načinu dostave, moglo bi vam stići za samo nekoliko minuta.

Novac će biti automatski uplaćen na vaš račun. Nema potrebe da idete u poslovnicu svoje lokalne banke i čekate u redu; samo pričekajte da vas banka obavijesti da je na vašem računu uplaćen novac.