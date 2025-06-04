  1. Home
  2. Poslovni transfer novca i međunarodna poslovna plaćanja - Xe
OsobnoPoslovno

Pojednostavljivanje globalnih poslovnih plaćanja

Držite, upravljajte i šaljite novac diljem svijeta s jednog poslovnog računa. Ubrzajte plaćanja, smanjite troškove i upravljajte devizama s povjerenjem.

Otvorite besplatni poslovni račun Kontaktirajte prodaju

Vjeruje nam više od 15 000 tvrtki, promet od preko 130 milijardi dolara godišnje

Licencirano od strane američke države i registrirano od strane FinCEN-a za sigurna poslovna plaćanja

U vlasništvu Euronet Worldwidea, uvršteno na NASDAQ burzu s više od 30 godina iskustva u financijskim uslugama

Viševalutni računi

Čuvajte, pretvarajte i šaljite sve na jednom mjestu

Otvorite i upravljajte viševalutnim računima bez ikakvih početnih ili mjesečnih naknada. Konvertirajte kada vam tečajevi odgovaraju i šaljite plaćanja odmah s unaprijed financiranim stanjem.

Saznajte više

Plaćajte na vrijeme uz planirana plaćanja

Zakažite plaćanja unaprijed kako bi se automatski izvršila na odabrani datum kako biste izbjegli propuštene rokove i smanjili stres zbog plaćanja u zadnji čas.

Saznajte više

Platite više primatelja odjednom

Pošaljite plaćanja više primatelja, bilo da se radi o nekoliko ili nekoliko stotina. Od obračuna plaća do isplata dobavljačima, Xe ubrzava i pojednostavljuje velike isplate.

Saznajte više

Postavljanje pristupa i dozvola tima

Dodijelite korisničke uloge kako biste kontrolirali tko može pregledavati, kreirati ili odobravati plaćanja, što vam daje strože interne kontrole i glatkiji tijek odobravanja.

Saznajte više

Pošaljite plaćanja u više od 190 zemalja za nekoliko minuta

Međunarodna plaćanja ne moraju biti skupa, spora ili komplicirana. Xe pomaže vašem poslovanju da brže i dalje prenosi novac uz jeftine transfere u više od 190 zemalja u više od 145 valuta.

Prijavite se sada Provjerite cijene

Zaštitite svoje marže od volatilnosti tržišta

Promjenjivi tečajevi ne moraju nužno utjecati na vaš profit. Iskoristite moćne alate poput terminskih ugovora, limitiranih naloga i opcija za upravljanje valutnim rizikom, planiranje plaćanja i zaštitu profitnih marži. Izgradite strategiju deviznog rizika s jednim od naših iskusnih dilera.

Rješenja za upravljanje deviznim rizikom Rezervirajte poziv

Ugrađena rješenja

Globalna rješenja izravno iz vašeg ERP-a

Povežite Xe-ova globalna rješenja za plaćanje s uobičajenim ERP platformama poput Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct. Objedinite sva svoja plaćanja, tijekove rada i izvještavanje na jednom mjestu za brže poslovanje, jasnije uvide i pametnije upravljanje novčanim tokom.

ERP rješenja za plaćanje

API za podatke o valutama od najvećeg svjetskog povjerenja

Xe-ov API za podatke o valutama pruža točne i pouzdane informacije o tečaju valuta u stvarnom vremenu za više od 170 globalnih valuta. Integrirajte podatke dobivene od više od 100 visoko uglednih pružatelja financijskih podataka i središnjih banaka.

Saznajte više o našem API-ju

Zašto tvrtke biraju Xe

S više od 30 godina iskustva u deviznom poslovanju, transparentnim tečajevima i jednostavnom online platformom, olakšavamo upravljanje i slanje međunarodnih transfera novca.

hedging risk small

Isplativa globalna plaćanja

Šaljite novac u preko 190 zemalja i plaćajte osoblje i dobavljače po konkurentnim tečajevima s transparentnim naknadama. Izvucite više iz svake uplate koju izvršite s Xe-om.

shield-check

Regulirano od strane globalnih vlasti

Vaša sredstva su zaštićena reguliranom zaštitom, vrhunskim financijskim partnerima i sigurnošću poslovne razine, tako da možete s povjerenjem prenositi novac.

trophy

Podržano od strane mreže Fortune 500

Xe je dio Euronet Worldwidea, tvrtke uvrštene na NASDAQ burzu s tržišnom kapitalizacijom većom od 4 milijarde dolara, te ima više od 30 godina vodećeg iskustva na tržištu financijskih usluga.

Human support whenever you need it

Ljudska podrška kad god vam zatreba

Ostvarite pristup našem timu FX stručnjaka 24/7. U Xe-u, podrška znači stvarne ljude, stvarne odgovore, upravo kada vam zatrebaju.

Industrijska rješenja

Xe business contact support and help center

IT usluge

Pomažemo IT tvrtkama uštedjeti vrijeme i resurse, a istovremeno pojednostaviti globalne procese plaćanja.

Saznajte više
Predictable product costs for manufacturing

Proizvodnja

Održavajte predvidljive troškove i osigurajte konkurentne cijene kako biste ostali ispred drugih proizvođača.

Saznajte više
Pay global partners

Putovati

Nudimo prilagođena globalna rješenja za plaćanje kako bismo pomogli putničkim tvrtkama da upravljaju deviznim rizikom i ostanu profitabilne.

Saznajte više
Pay international staff and contractors

Platni spisak

Upravljajte obračunom plaća za zaposlenike i dobavljače u više od 190 zemalja u više od 145 valuta.

Saznajte više
Accept payments in foreign countries

Maloprodaja

Prodajte međunarodnim kupcima, plaćajte dobavljačima i upravljajte poslovanjem s našim globalnim rješenjima za plaćanje.

Saznajte više
Access reliable FX solutions

Financijske institucije

Besprijekorno integrirajte Xe-ova globalna rješenja za plaćanje kako biste poboljšali portfelj usluga svoje financijske institucije.

Saznajte više

Počnite pojednostavljivati svoja globalna plaćanja

Izradite svoj poslovni račun

Povežite se sa stručnjakom za devizno tržište

Otkrijte kako vam naša nadograđena poslovna platforma pomaže smanjiti troškove deviznog poslovanja, uštedjeti vrijeme i pojednostaviti poslovanje. Kontaktirajte nas već danas kako bismo razgovarali o vašim jedinstvenim poslovnim potrebama.

Kontaktirajte nas

Regija