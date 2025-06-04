- Home
- Poslovni transfer novca i međunarodna poslovna plaćanja - Xe
Pojednostavljivanje globalnih poslovnih plaćanja
Držite, upravljajte i šaljite novac diljem svijeta s jednog poslovnog računa. Ubrzajte plaćanja, smanjite troškove i upravljajte devizama s povjerenjem.
Vjeruje nam više od 15 000 tvrtki, promet od preko 130 milijardi dolara godišnje
Licencirano od strane američke države i registrirano od strane FinCEN-a za sigurna poslovna plaćanja
U vlasništvu Euronet Worldwidea, uvršteno na NASDAQ burzu s više od 30 godina iskustva u financijskim uslugama
Viševalutni računi
Čuvajte, pretvarajte i šaljite sve na jednom mjestu
Otvorite i upravljajte viševalutnim računima bez ikakvih početnih ili mjesečnih naknada. Konvertirajte kada vam tečajevi odgovaraju i šaljite plaćanja odmah s unaprijed financiranim stanjem.
Plaćajte na vrijeme uz planirana plaćanja
Zakažite plaćanja unaprijed kako bi se automatski izvršila na odabrani datum kako biste izbjegli propuštene rokove i smanjili stres zbog plaćanja u zadnji čas.
Platite više primatelja odjednom
Pošaljite plaćanja više primatelja, bilo da se radi o nekoliko ili nekoliko stotina. Od obračuna plaća do isplata dobavljačima, Xe ubrzava i pojednostavljuje velike isplate.
Postavljanje pristupa i dozvola tima
Dodijelite korisničke uloge kako biste kontrolirali tko može pregledavati, kreirati ili odobravati plaćanja, što vam daje strože interne kontrole i glatkiji tijek odobravanja.
Pošaljite plaćanja u više od 190 zemalja za nekoliko minuta
Međunarodna plaćanja ne moraju biti skupa, spora ili komplicirana. Xe pomaže vašem poslovanju da brže i dalje prenosi novac uz jeftine transfere u više od 190 zemalja u više od 145 valuta.
Zaštitite svoje marže od volatilnosti tržišta
Promjenjivi tečajevi ne moraju nužno utjecati na vaš profit. Iskoristite moćne alate poput terminskih ugovora, limitiranih naloga i opcija za upravljanje valutnim rizikom, planiranje plaćanja i zaštitu profitnih marži. Izgradite strategiju deviznog rizika s jednim od naših iskusnih dilera.
Ugrađena rješenja
Globalna rješenja izravno iz vašeg ERP-a
Povežite Xe-ova globalna rješenja za plaćanje s uobičajenim ERP platformama poput Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct. Objedinite sva svoja plaćanja, tijekove rada i izvještavanje na jednom mjestu za brže poslovanje, jasnije uvide i pametnije upravljanje novčanim tokom.
API za podatke o valutama od najvećeg svjetskog povjerenja
Xe-ov API za podatke o valutama pruža točne i pouzdane informacije o tečaju valuta u stvarnom vremenu za više od 170 globalnih valuta. Integrirajte podatke dobivene od više od 100 visoko uglednih pružatelja financijskih podataka i središnjih banaka.
Zašto tvrtke biraju Xe
S više od 30 godina iskustva u deviznom poslovanju, transparentnim tečajevima i jednostavnom online platformom, olakšavamo upravljanje i slanje međunarodnih transfera novca.
Isplativa globalna plaćanja
Šaljite novac u preko 190 zemalja i plaćajte osoblje i dobavljače po konkurentnim tečajevima s transparentnim naknadama. Izvucite više iz svake uplate koju izvršite s Xe-om.
Regulirano od strane globalnih vlasti
Vaša sredstva su zaštićena reguliranom zaštitom, vrhunskim financijskim partnerima i sigurnošću poslovne razine, tako da možete s povjerenjem prenositi novac.
Podržano od strane mreže Fortune 500
Xe je dio Euronet Worldwidea, tvrtke uvrštene na NASDAQ burzu s tržišnom kapitalizacijom većom od 4 milijarde dolara, te ima više od 30 godina vodećeg iskustva na tržištu financijskih usluga.
Ljudska podrška kad god vam zatreba
Ostvarite pristup našem timu FX stručnjaka 24/7. U Xe-u, podrška znači stvarne ljude, stvarne odgovore, upravo kada vam zatrebaju.
Industrijska rješenja
IT usluge
Pomažemo IT tvrtkama uštedjeti vrijeme i resurse, a istovremeno pojednostaviti globalne procese plaćanja.
Proizvodnja
Održavajte predvidljive troškove i osigurajte konkurentne cijene kako biste ostali ispred drugih proizvođača.
Putovati
Nudimo prilagođena globalna rješenja za plaćanje kako bismo pomogli putničkim tvrtkama da upravljaju deviznim rizikom i ostanu profitabilne.
Platni spisak
Upravljajte obračunom plaća za zaposlenike i dobavljače u više od 190 zemalja u više od 145 valuta.
Maloprodaja
Prodajte međunarodnim kupcima, plaćajte dobavljačima i upravljajte poslovanjem s našim globalnim rješenjima za plaćanje.
Financijske institucije
Besprijekorno integrirajte Xe-ova globalna rješenja za plaćanje kako biste poboljšali portfelj usluga svoje financijske institucije.
Povežite se sa stručnjakom za devizno tržište
Otkrijte kako vam naša nadograđena poslovna platforma pomaže smanjiti troškove deviznog poslovanja, uštedjeti vrijeme i pojednostaviti poslovanje. Kontaktirajte nas već danas kako bismo razgovarali o vašim jedinstvenim poslovnim potrebama.