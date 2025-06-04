- Home
Besprijekorna integracija ERP-a
ERP integracija za globalna plaćanja
Recite zbogom žongliranju s više platformi za izvršavanje domaćih i prekograničnih plaćanja. Naša jednostavna platforma omogućuje vam slanje brzih globalnih plaćanja u više od 190 zemalja u više od 130 valuta. Upravljajte svojom izloženošću i potrebama za deviznim tečajem izravno iz svog ERP sustava.
Istražite ERP webinare i priče korisnika
Webinari
Saznajte kako funkcioniraju naši ugrađeni sustavi plaćanja, istražite najbolje prakse za financijske timove i otkrijte najnovije tehnologije kako biste otključali puni potencijal svog ERP sustava — sve kad vam odgovara.
Priče kupaca
Pročitajte priče stvarnih kupaca kako biste vidjeli kako su tvrtke implementirale Xe-ova ugrađena rješenja za plaćanja i FX u svoja ERP rješenja kako bi pojednostavile proces plaćanja prema dobavljačima.
Jednostavne ERP integracije
Naše ERP rješenje omogućuje vam upravljanje, praćenje i isplatu troškova zaposlenika i dobavljača diljem svijeta. Prijenos datoteka i ručne knjigovodstvene unose ostavite u prošlosti jer Xe pojednostavljuje vaš računovodstveni proces.
Praćenje deviznog tečaja u stvarnom vremenu
Uz usklađivanje vaših obveza u stvarnom vremenu, izvještavanje o dobicima/gubitcima nikada nije bilo lakše ili točnije. Osim toga, svako plaćanje izvršeno putem Xe-a sinkronizira se i objavljuje za usklađivanje u stvarnom vremenu - tako da se sve evidentira tamo gdje je stvarno važno.
Moć podataka
Pratite tečajeve u stvarnom vremenu u trenutku transakcije i iskoristite trenutnu analizu dobitaka/gubitaka kako biste pratili svoj devizni rizik i imali povjerenje da znate u što se upuštate prije nego što izvršite transakciju.
Svjetski pouzdani valutni autoritet od 1993.
S 30 godina iskustva u pružanju točnih podataka o valutama i obradi prekograničnih poslovnih plaćanja, Xe je svjetski lider u međunarodnim plaćanjima.
Stručnost u mjenjačnici i ERP-u
S više od 14,5 milijardi dolara prekograničnog prometa u 2021. godini, imamo znanje i stručnost kako bismo pomogli vašem jedinstvenom poslovanju.
Brza i sigurna poslovna plaćanja
Xe-ovi munjevito brzi kanali platne mreže povezani su s više od 200 zemalja diljem svijeta.
Milijuni ljudi vjeruju u podatke o valutama
S više od 280 milijuna posjetitelja Xe-a, mi smo svjetski pouzdani autoritet za podatke o tečaju valuta i globalnim plaćanjima.
Tisuće tvrtki koriste Xe
Nudimo stručnost za više od 18 000 globalnih korporativnih korisnika kako bismo im pomogli u ostvarenju njihovih jedinstvenih poslovnih ciljeva.
Zašto koristiti Xe za svoje poslovanje
S gotovo 30 godina iskustva u deviznom poslovanju, transparentnim tečajevima i učinkovitom online platformom, olakšavamo upravljanje i slanje međunarodnih transfera novca.
Mi smo ovlašteni za valutu
Postoji razlog zašto više od 280 milijuna ljudi posjeti Xe svake godine. Nudimo točne tečajeve i jednostavna FX rješenja s desetljećima iskustva.
Sigurnost i zaštita
Kao dio Euronet obitelji, naši klijenti nam vjeruju da godišnje obrađujemo globalno poslovanje vrijedno preko 115 milijardi dolara. Vaša sigurnost nam je prioritet.
Konkurentne cijene
Naš tim prati tržište za vas 24/7. Iskoristite naš kalkulator tečaja i primajte ažuriranja kada se dosegnu vaši ciljani tečajevi.
Nema iznenadnih naknada
Smatramo da je naša glavna svrha zaštititi vaše. Donosite informirane odluke bez minimalnog iznosa transfera i gotovo bez naknada.
Zanimaju vas Xe-ova ERP poslovna rješenja?
Naš iskusni tim spreman je razgovarati o jedinstvenim potrebama vaše tvrtke. Ako ste zainteresirani za suradnju s Xe-om, javite nam se. Jedan od naših međunarodnih poslovnih stručnjaka rado će vam pomoći.
Započnite kao partner s Xe (ERP)
Podijelite svoj interes za korporativnim partnerstvom s tvrtkom Xe, a mi ćemo prilagoditi rješenje vašim poslovnim potrebama. Ispunite donji obrazac i naš tim za partnerstvo će vas uskoro kontaktirati.
Pitanja o Xe-ovim ERP integracijama
Xe-ovo ERP rješenje pomaže tvrtkama da upravljaju međunarodnim plaćanjima izravno s njihove ERP platforme. Automatizirajte globalne transakcije, obveze prema dobavljačima i zadatke usklađivanja u više od 190 zemalja i više od 130 valuta.
Xe se trenutno integrira s popularnim ERP platformama, uključujući Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance i Sage Intacct.
Xe pomaže vašem poslovanju eliminirati potrebu za više platformi ili ručnim prijenosom datoteka. Uz naša ERP rješenja ostvarite pristup praćenju deviznog tečaja u stvarnom vremenu, izvještavanju o dobicima/gubitcima i povećanoj učinkovitosti.
Xe-ove ERP integracije pojednostavljuju i optimiziraju poslovanje vašeg poduzeća, poput praćenja globalnih troškova, izvještavanja o dobicima/gubitcima i prijenosa datoteka.
Pojednostavljeni procesi plaćanja računa
Praćenje transakcija uživo
Smanjenje ručnog unosa podataka
Poboljšano upravljanje deviznim rizikom