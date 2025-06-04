Money transfer fees explained

Niske ili nikakve naknade za svaki transfer

Nudimo niske ili nikakve naknade kako biste mogli zadržati više onoga što je vaše. Naše naknade su uvijek transparentne, tako da ćete unaprijed znati točne troškove - bez iznenađenja, samo jasnoća i veća vrijednost u svakom transferu.

No surprises with upfront rates and fees

Nema iznenađenja s unaprijed određenim cijenama i naknadama

Tečaj prikazan unaprijed
Cijena koju vidite kada potvrdite transfer je cijena koju i dobijete.

Jasno prikazane potencijalne naknade
Sve naknade se prikazuju unaprijed prije nego što potvrdite transfer.

Kako određujemo naknade za transfer

Transfer method

Metoda prijenosa

Debitne/kreditne kartice nude brzu dostavu, ali dolaze s višim naknadama. Ako tražite jeftiniju opciju, izravno terećenje ili bankovni transferi mogu biti pravi izbor, iako traju malo dulje.

Transfer speed

Brzina prijenosa

Brzi transferi, poput onih s debitnim ili kreditnim karticama, dolaze s višim naknadama za bržu obradu. Debitne ili bankovne doznake obično imaju niže naknade, ali im je potrebno dulje za obradu.

Transfer amount Simple

Iznos transfera

Veći transferi često dolaze s nižim ili nikakvim naknadama, što ih čini isplativijima. Manji transferi obično imaju fiksnu naknadu, stoga je važno uzeti u obzir veličinu transfera prilikom planiranja troškova.

Destination country Simple

Zemlja odredišta

Naknade variraju ovisno o zemlji odredišta. Neke zemlje mogu imati veće naknade zbog lokalnih propisa, bankarskih sustava ili faktora tečaja valuta, što utječe na ukupni trošak transfera.

Potential third-party fees

Potencijalne naknade trećih strana

U nekim slučajevima, banke primatelji ili posrednici mogu naplatiti dodatne naknade. Važno je provjeriti s primateljem sve naknade koje njihova banka može naplatiti za transfer. Primatelj može primiti manje zbog naknada koje naplaćuje banka primatelja i stranih poreza. Nažalost, Xe nema kontrolu nad naknadama ustanova primatelja.

Watch for hidden fees

Pazite na skrivene troškove

Neki pružatelji usluga tvrde da "nema naknada", ali ih često uključuju u svoje tečajeve, što vam daje lošiju konverziju. Uvijek usporedite i naknade i tečajeve kako biste bili sigurni da dobivate najbolju ponudu. Xe je transparentan i unaprijed prikazuje i stopu i sve naknade, tako da točno znate koliko plaćate.

Načini smanjenja troškova transfera

Choose the right method

Odaberite jeftiniju metodu

Kako biste smanjili naknade, pažljivo razmotrite koji način plaćanja najbolje odgovara vašim potrebama. Uravnoteženje brzine i troškova pomaže u smanjenju troškova bez odgađanja vašeg transfera.

Understand fee structures

Odaberite najbolju uslugu

Upoznajte se s naknadama svoje banke i usporedite pružatelje usluga kako biste uštedjeli na transferima. Razumijevanje kada i zašto se primjenjuju naknade pomaže vam da donosite pametnije i isplativije odluke.

Time your transfer

Vremenski raspored transfera

Odabirom povoljnih termina za transfer možete značajno smanjiti troškove. Tečajevi mogu varirati, stoga je pametno pratiti trendove i slati novac kada su tečajevi najbolji.

Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.

Često postavljana pitanja o naknadama za transfer novca