Neki pružatelji usluga tvrde da "nema naknada", ali ih često uključuju u svoje tečajeve, što vam daje lošiju konverziju. Uvijek usporedite i naknade i tečajeve kako biste bili sigurni da dobivate najbolju ponudu. Xe je transparentan i unaprijed prikazuje i stopu i sve naknade, tako da točno znate koliko plaćate.