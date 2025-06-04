OsobnoPoslovno
Međunarodni transferi novca i globalne konverzije valuta

Vodeći u svijetu u konverziji valuta i globalnim transferima novca više od 30 godina

Globalne konverzije valuta

Želite obaviti velike prijenose?

Možemo ponuditi bolje tečajeve od konkurencije

Rezerviraj poziv

Pošaljite novac putem interneta

Međunarodni transferi novca postali jednostavni

U Xe-u, slanje novca činimo brzim, sigurnim i praktičnim. Sa samo nekoliko klikova možete poslati novac u preko 190 zemalja diljem svijeta. Pridružite se tisućama onih koji nam svakodnevno vjeruju za svoje potrebe transfera novca.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Tečajevi uživo

Usporedite više od 100 valuta u stvarnom vremenu i pronađite pravi trenutak za prijenos sredstava

Kako poslati novac online putem Xe-a

  1. 1

    Prijavite se besplatno

    Potrebno je samo nekoliko minuta - sve što vam treba je adresa e-pošte i spremni ste za početak!

  2. 2

    Zatražite ponudu

    Odaberite zemlju odredišta, valutu slanja i primatelja te iznos slanja kako biste generirali ponudu.

  3. 3

    Dodajte primatelja

    Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).

  4. 4

    Potvrdite svoj identitet

    Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.

  5. 5

    Potvrdite ponudu

    Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!

  6. 6

    Pratite svoj transfer

    Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.

Upravljajte svojim valutama u pokretu pomoću Xe aplikacije

Ima sve što vam je potrebno za međunarodne transfere novca - jednostavno, sigurno i niske naknade već od 0 USD.
Xe alati za valutu

FX uvidi, napredni indikatori, vijesti uživo i prilagodljive nadzorne ploče

Međunarodni transferi

Pošaljite novac u 190 zemalja putem 130 valuta. Uživajte u fleksibilnim načinima slanja i primanja novca.
Obavijesti o cijenama

Postavite besplatna upozorenja o tečaju za bilo koji valutni par. Obavijestit ćemo vas po željenoj cijeni.
Povijesni tečajevi valuta

Analizirajte trendove tečaja za bilo koju valutu tijekom nekoliko dana, tjedana, mjeseci ili godina. Dobijte automatizirani feed podataka o valutama putem Xe Currency Data API-ja.
IBAN kalkulator

Pretražite i potvrdite svoj IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) kako biste bili sigurni da je vaš transfer poslan na pravo odredište.
Ažuriranja e-poštom o valutama

Primajte dnevne analize tržišta, tečajeva i vijesti izravno u svoj inbox.
API za podatke o valutama Xe

Pružanje komercijalnih tečajeva za više od 3000 tvrtki diljem svijeta

Najpouzdaniji svjetski izvor podataka o valutama

Naš API za tečaj nudi podatke u stvarnom vremenu, točne i pouzdane za stotine valuta. Vlastite stope Xe-a dobivene su izravno od pružatelja financijskih podataka i renomiranih banaka.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Xe za poslovanje

Isprobajte našu nadograđenu poslovnu platformu koja olakšava čuvanje, upravljanje i slanje novca preko granica, sve s jednog računa.

Globalna plaćanja

Šaljite brza i pouzdana poslovna plaćanja diljem svijeta. Izvršite jednokratna ili skupna plaćanja u preko 190 zemalja u više od 145 valuta.

Viševalutni računi

Držite i upravljajte viševalutnim računima bez ikakvih naknada za otvaranje ili mjesečnih naknada. Konvertirajte kada vam tečajevi odgovaraju i šaljite plaćanja odmah.

Upravljanje deviznim rizikom

Fiksirajte tečajeve ili postavite ograničenja kako bi vaše poslovanje ostalo stabilno čak i kada se tržišta mijenjaju.

Integracije i automatizacija

Povežite Xe sa svojim ERP ili računovodstvenim sustavom ili ga izravno integrirajte s našim API-jem za automatizaciju plaćanja, izvještavanja i ažuriranja.

