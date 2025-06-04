Međunarodni transferi novca i globalne konverzije valuta
Vodeći u svijetu u konverziji valuta i globalnim transferima novca više od 30 godina
Globalne konverzije valuta
Želite obaviti velike prijenose?
Možemo ponuditi bolje tečajeve od konkurencije
Pošaljite novac putem interneta
Međunarodni transferi novca postali jednostavni
U Xe-u, slanje novca činimo brzim, sigurnim i praktičnim. Sa samo nekoliko klikova možete poslati novac u preko 190 zemalja diljem svijeta. Pridružite se tisućama onih koji nam svakodnevno vjeruju za svoje potrebe transfera novca.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Tečajevi uživo
Usporedite više od 100 valuta u stvarnom vremenu i pronađite pravi trenutak za prijenos sredstava
Kako poslati novac online putem Xe-a
- 1
Prijavite se besplatno
Potrebno je samo nekoliko minuta - sve što vam treba je adresa e-pošte i spremni ste za početak!
- 2
Zatražite ponudu
Odaberite zemlju odredišta, valutu slanja i primatelja te iznos slanja kako biste generirali ponudu.
- 3
Dodajte primatelja
Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).
- 4
Potvrdite svoj identitet
Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.
- 5
Potvrdite ponudu
Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!
- 6
Pratite svoj transfer
Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.
Upravljajte svojim valutama u pokretu pomoću Xe aplikacije
Xe alati za valutu
FX uvidi, napredni indikatori, vijesti uživo i prilagodljive nadzorne ploče
Međunarodni transferi
Obavijesti o cijenama
Povijesni tečajevi valuta
IBAN kalkulator
Ažuriranja e-poštom o valutama
API za podatke o valutama Xe
Pružanje komercijalnih tečajeva za više od 3000 tvrtki diljem svijeta
Najpouzdaniji svjetski izvor podataka o valutama
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Xe za poslovanje
Isprobajte našu nadograđenu poslovnu platformu koja olakšava čuvanje, upravljanje i slanje novca preko granica, sve s jednog računa.
Globalna plaćanja
Šaljite brza i pouzdana poslovna plaćanja diljem svijeta. Izvršite jednokratna ili skupna plaćanja u preko 190 zemalja u više od 145 valuta.
Viševalutni računi
Držite i upravljajte viševalutnim računima bez ikakvih naknada za otvaranje ili mjesečnih naknada. Konvertirajte kada vam tečajevi odgovaraju i šaljite plaćanja odmah.
Upravljanje deviznim rizikom
Fiksirajte tečajeve ili postavite ograničenja kako bi vaše poslovanje ostalo stabilno čak i kada se tržišta mijenjaju.
Integracije i automatizacija
Povežite Xe sa svojim ERP ili računovodstvenim sustavom ili ga izravno integrirajte s našim API-jem za automatizaciju plaćanja, izvještavanja i ažuriranja.
Odredišta za slanje novca
Povezivanje svijeta
Pošaljite novac u Ujedinjeni Arapski Emirati
Pošaljite novac u Albanija
Pošaljite novac u Armenija
Pošaljite novac u Argentina
Pošaljite novac u Australija
Pošaljite novac u Azerbajdžan
Pošaljite novac u Bosna i Hercegovina
Pošaljite novac u Belgija
Pošaljite novac u Barbados
Pošaljite novac u Bangladeš
Pošaljite novac u Bugarska
Pošaljite novac u Bahrein