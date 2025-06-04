Usporedite najbolje tečajeve

Usporedite tečajeve valuta vodećih pružatelja usluga transfera novca kako biste osigurali najbolju vrijednost za svoje transakcije devizama.

1000$
usd
USD - Američki dolar
eur
EUR - Euro

Razgovarajte s valutnim stručnjakom danas. Možemo ponuditi bolje tečajeve od konkurencije.

Zakaži poziv
Xe
Tečaj
0.832900
Naknada za prijenos$0
Primatelj dobiva€832.90
Pošalji sada
HSBC
Tečaj0.826546
Naknada za prijenos$0
Primatelj dobiva€826.54
-6.35 EUR
Bank of America
Tečaj0.823151
Naknada za prijenos$0
Primatelj dobiva€823.15
-9.74 EUR
Wells Fargo
Tečaj0.822811
Naknada za prijenos$0
Primatelj dobiva€822.81
-10.08 EUR
Chase
Tečaj0.824085
Naknada za prijenos$5.00
Primatelj dobiva€819.96
-12.93 EUR

Tražite svoju banku?

Vidi sve pružatelje usluga
Compare and unlock better rates

Usporedite i otključajte bolje tečajeve

Pitate se kako dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih? U Xe-u se većina transfera obrađuje lokalno, izbjegavajući posrednika koji povećava troškove i usporava stvari. To znači manje naknada, manje kašnjenja i više uštede za vas.

Počnite štedjeti na transferima
Compare value beyond the rates

Usporedite vrijednost izvan stopa transfera novca

Znamo da su odlične cijene samo početak. Vaš novac zaslužuje namjensku stručnu podršku, fleksibilne mogućnosti prijenosa, velike brzine prijenosa i sigurnost na koju se možete osloniti. Sve to spajamo kako bismo vam pružili glatko i bezbrižno iskustvo transfera.

Prijenos s povjerenjem

Doživite Xe razliku

Icon | Secure transactions Simple

Sigurne transakcije

S naprednim šifriranjem podataka i regulacijom putem financijskih institucija diljem svijeta, možete biti sigurni da je vaš novac siguran.

Saznajte više
Fast transfers

Brzi transferi

U Xe-u znamo koliko je važno da vaš novac brzo i pouzdano stigne na odredište. Više od 90% naših transfera stiže za nekoliko minuta.

Saznajte više
Icon | Transparent fees

Transparentne naknade

Nudimo transparentne cijene bez iznenadnih troškova. Iskoristite naše tečajeve koji su bolji od bankovnih i maksimizirajte svoje transfere slanjem putem Xe-a.

Saznajte više

Usporedite pružatelje usluga i ostvarite veći profit

Kad je riječ o transferima novca, ne pružaju svi pružatelji usluga isti doseg ili vrijednost. Usporedite i pogledajte kako naša globalna mreža, koja obuhvaća 220 zemalja i više od 35 valuta, osigurava da vaš novac ide dalje nego što ste mislili da je moguće.

Pošaljite svoj novac dalje
ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankU.S. BankCapital One
usd

Američki dolar

cad

Kanadski dolar

eur

Euro

aud

Australski dolar

nzd

Novozelandski dolar

gbp

Britanska funta

Usporedite Xe-ove tečajeve s tečajevima banaka

Pravovremeni transfer kada su tečajevi u vašu korist može napraviti veliku razliku. Cijene variraju, stoga praćenje trendova i slanje novca u pravom trenutku značajno povećava vrijednost vašeg transfera. Budite u korak s našim konverterom valuta uživo i šaljite u savršeno vrijeme.

Pratite cijene uživo Započni slanje

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Spremni za početak?

Zašto čekati? Usporedite tečajeve valuta s Xe-om i ostvarite najbolju vrijednost za svoje međunarodne transfere novca. Vaš prvi transfer je udaljen samo nekoliko klikova - počnite odmah i ponesite svoj novac dalje!

Počnite štedjeti na transferima

Često postavljana pitanja

Alat za usporedbu tečajeva valuta omogućuje vam procjenu koliko će novca primatelj primiti na temelju tečaja, naknada i brzine prijenosa različitih pružatelja usluga. Pomaže vam da donosite informirane odluke i dobijete najbolju vrijednost prilikom slanja novca u inozemstvo.

Tečajevi se mogu značajno razlikovati među pružateljima usluga - čak i mala razlika može utjecati na konačni iznos koji primatelj prima. Uspoređujući cijene i naknade, izbjegavate preplaćivanje i osiguravate da više vašeg novca stigne na odredište.

Neki pružatelji usluga uključuju skrivene marže u svoje tečajeve ili naplaćuju naknade za usluge. S Xe-om, unaprijed smo otvoreni oko toga koliko plaćate. Naš alat za usporedbu analizira i tečaj i sve primjenjive naknade kako biste mogli vidjeti stvarni trošak vašeg transfera.

„Najbolji“ tečaj ovisi i o tečaju konverzije i o povezanim naknadama. Naš alat za usporedbu izračunava ukupan iznos koji vaš primatelj dobiva nakon naknada, pomažući vam da lako pronađete najbolju opciju za odabrani valutni par i iznos transfera.

Banke često naplaćuju veće naknade i nude manje konkurentne tečajeve od namjenskih usluga transfera novca. Pružatelji usluga poput Xe-a izgrađeni su posebno za međunarodne transfere novca, nudeći bolje stope, bržu uslugu i transparentno određivanje cijena.

Vrijeme transfera varira ovisno o pružatelju usluga i odredištu. U Xe-u se više od 90% transfera obavi u roku od nekoliko minuta. Naš alat za usporedbu uključuje vrijeme gdje je dostupno kako biste mogli odabrati pružatelja usluga koji uravnotežuje brzinu i cijenu.