|Pružatelj usluga
|Tečaj
|Naknada za prijenos
|Primatelj dobiva
0.832900
|$0
€832.90Pošalji sada
0.826546
|$0
€826.54
-6.35 EUR
0.823151
|$0
€823.15
-9.74 EUR
0.822811
|$0
€822.81
-10.08 EUR
0.824085
|$5.00
€819.96
-12.93 EUR
Tražite svoju banku?
Usporedite i otključajte bolje tečajeve
Pitate se kako dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih? U Xe-u se većina transfera obrađuje lokalno, izbjegavajući posrednika koji povećava troškove i usporava stvari. To znači manje naknada, manje kašnjenja i više uštede za vas.
Usporedite vrijednost izvan stopa transfera novca
Znamo da su odlične cijene samo početak. Vaš novac zaslužuje namjensku stručnu podršku, fleksibilne mogućnosti prijenosa, velike brzine prijenosa i sigurnost na koju se možete osloniti. Sve to spajamo kako bismo vam pružili glatko i bezbrižno iskustvo transfera.
Doživite Xe razliku
Sigurne transakcije
S naprednim šifriranjem podataka i regulacijom putem financijskih institucija diljem svijeta, možete biti sigurni da je vaš novac siguran.
Brzi transferi
U Xe-u znamo koliko je važno da vaš novac brzo i pouzdano stigne na odredište. Više od 90% naših transfera stiže za nekoliko minuta.
Transparentne naknade
Nudimo transparentne cijene bez iznenadnih troškova. Iskoristite naše tečajeve koji su bolji od bankovnih i maksimizirajte svoje transfere slanjem putem Xe-a.
Usporedite pružatelje usluga i ostvarite veći profit
Kad je riječ o transferima novca, ne pružaju svi pružatelji usluga isti doseg ili vrijednost. Usporedite i pogledajte kako naša globalna mreža, koja obuhvaća 220 zemalja i više od 35 valuta, osigurava da vaš novac ide dalje nego što ste mislili da je moguće.
Usporedite Xe-ove tečajeve s tečajevima banaka
Pravovremeni transfer kada su tečajevi u vašu korist može napraviti veliku razliku. Cijene variraju, stoga praćenje trendova i slanje novca u pravom trenutku značajno povećava vrijednost vašeg transfera. Budite u korak s našim konverterom valuta uživo i šaljite u savršeno vrijeme.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Spremni za početak?
Zašto čekati? Usporedite tečajeve valuta s Xe-om i ostvarite najbolju vrijednost za svoje međunarodne transfere novca. Vaš prvi transfer je udaljen samo nekoliko klikova - počnite odmah i ponesite svoj novac dalje!
Često postavljana pitanja
Alat za usporedbu tečajeva valuta omogućuje vam procjenu koliko će novca primatelj primiti na temelju tečaja, naknada i brzine prijenosa različitih pružatelja usluga. Pomaže vam da donosite informirane odluke i dobijete najbolju vrijednost prilikom slanja novca u inozemstvo.
Tečajevi se mogu značajno razlikovati među pružateljima usluga - čak i mala razlika može utjecati na konačni iznos koji primatelj prima. Uspoređujući cijene i naknade, izbjegavate preplaćivanje i osiguravate da više vašeg novca stigne na odredište.
Neki pružatelji usluga uključuju skrivene marže u svoje tečajeve ili naplaćuju naknade za usluge. S Xe-om, unaprijed smo otvoreni oko toga koliko plaćate. Naš alat za usporedbu analizira i tečaj i sve primjenjive naknade kako biste mogli vidjeti stvarni trošak vašeg transfera.
„Najbolji“ tečaj ovisi i o tečaju konverzije i o povezanim naknadama. Naš alat za usporedbu izračunava ukupan iznos koji vaš primatelj dobiva nakon naknada, pomažući vam da lako pronađete najbolju opciju za odabrani valutni par i iznos transfera.
Banke često naplaćuju veće naknade i nude manje konkurentne tečajeve od namjenskih usluga transfera novca. Pružatelji usluga poput Xe-a izgrađeni su posebno za međunarodne transfere novca, nudeći bolje stope, bržu uslugu i transparentno određivanje cijena.
Vrijeme transfera varira ovisno o pružatelju usluga i odredištu. U Xe-u se više od 90% transfera obavi u roku od nekoliko minuta. Naš alat za usporedbu uključuje vrijeme gdje je dostupno kako biste mogli odabrati pružatelja usluga koji uravnotežuje brzinu i cijenu.