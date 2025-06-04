- Home
- Xe platforma | Ugrađeni API za plaćanja i podaci o valutama
Pojednostavite plaćanja na svojoj platformi
Iskoristite snagu Xe-a na svojoj platformi kako biste pojednostavili način na koji vaše poslovanje vrši plaćanja putem našeg fleksibilnog API-ja za plaćanja, ugrađenih ERP rješenja i svjetski poznatih alata za podatke o valutama.
Vjeruju mu tvrtke diljem svijeta
Pojednostavljena globalna plaćanja
Omogućite besprijekorna prekogranična plaćanja unutar korisničkog iskustva. Pomoću našeg modernog i fleksibilnog API-ja možete ugraditi Xe-ova globalna plaćanja izravno u bilo koju platformu na koju se vaš financijski tim oslanja, što vam omogućuje plaćanje dobavljačima i osoblju jednim klikom gumba.
Besprijekoran proces plaćanja
Xe omogućuje jedan besprijekoran i siguran tijek rada plaćanja unutar vaše vlastite platforme. Nema više izvoza datoteka ili prijave na vanjske portale. A budući da je napravljen za poslovanje, dolazi s pametnim značajkama poput ugrađene validacije i provjera usklađenosti koje otkrivaju pogreške prije nego što vas koštaju.
Poboljšani podaci i izvještavanje
Automatizirajte izvještavanje, poboljšajte točnost i uklonite ručni rad iz svojih financijskih sustava pomoću Xe-ovih globalnih plaćanja i podataka o valutama uživo ugrađenih u vašu platformu.
Why businesses choose Xe
Nema više nespretnih portala
Zamijenite zastarjele i nespretne portale čistim, intuitivnim sučeljem, sa svime što vam je potrebno na jednom mjestu.
Povjerenje u svakoj transakciji
Vaša sredstva su zaštićena reguliranom zaštitom, vrhunskim financijskim partnerima i sigurnošću poslovne razine, tako da možete s povjerenjem prenositi novac.
Potkrijepljeno snagom i stabilnošću
Xe je dio Euroneta, tvrtke investicijskog razreda, uvrštene na NASDAQ burzu, izgrađene uz sigurnost, usklađenost i korporativno upravljanje bankarske razine.
Podrška prilikom postavljanja i nakon toga
Xe vam omogućuje pristup namjenskoj tehničkoj podršci i stručnjacima za plaćanja, tako da možete brzo postaviti uslugu i s lakoćom riješiti sve probleme, kad god se pojave.
Rješenja stvorena za globalna poduzeća
Računovodstvene platforme
Xe se besprijekorno integrira u vodeće računovodstvene i ERP sustave poput Microsoft Dynamics 365 i Sage Intacct, dajući korisnicima ugrađeni pristup globalnim plaćanjima iz alata koje već koriste. A s našim fleksibilnim API-jem, svaka platforma za plaćanje računa može ponuditi isto pojednostavljeno iskustvo. Nema izvoza datoteka, nema portala, samo brza, besprijekorna i sigurna plaćanja.
Resursi
Pogledajte kako tvrtke poput vaše koriste Xe za pojednostavljenje globalnih plaćanja.
Razgovarajmo
Želite li ugraditi plaćanja u svoju platformu, poboljšati podatke i izvještavanje o deviznom poslovanju ili jednostavno pronaći načine za pojednostavljenje procesa plaćanja, tu smo da vam pomognemo. Kontaktirajte naš tim kako biste započeli razgovor.