  API za plaćanja za tvrtke i obradu međunarodnih plaćanja - Xe
Osnaživanje tvrtki svih veličina

API za plaćanja za globalne transakcije

Integrirajte Xe-ov API za plaćanja izravno u svoju platformu za sigurna i učinkovita međunarodna plaćanja. Kao vodeće API rješenje za plaćanje za tvrtke, naš API pojednostavljuje prekogranične transakcije, štedeći vam vrijeme i novac.

Kontaktirajte naš tim

Vjeruju nam globalni lideri u industriji

Pridružite se tvrtkama diljem svijeta koje se oslanjaju na Xe za sigurne, brze i pouzdane transfere novca.

Pošaljite novac u više od 220 zemalja pomoću Xe-ovog API-ja

Pomažemo tvrtkama svih veličina da ostvare svoje ciljeve pojednostavljenjem međunarodnih plaćanja. Integracijom Xe-ovog API-ja za plaćanja izravno u vašu platformu, možete slati plaćanja u preko 220 zemalja, uštedjeti na bankovnim naknadama i koristiti konkurentne tečajeve.

Za vaše kupce i partnere, to je izvrstan način za povećanje prihoda nudeći međunarodne opcije plaćanja na vašoj platformi.

Kontaktirajte Xe za integraciju našeg API-ja

Jednostavna integracija za razvojne programere

Pružamo alate i resurse koji će vašem timu olakšati integraciju Xe Payments API-ja.

Sandbox okruženje

Naše sandbox okruženje omogućuje vam testiranje integracija bez utjecaja na podatke uživo ili bankarske sustave.

Dokumentacija API-ja za razvojne programere

Naša API dokumentacija sadrži jednostavne upute i primjere koda za pojednostavljenje implementacije za razvojne programere.

Korisnička podrška

Nakon što se sve postavi, dodijelit ćemo vam voditelja računa koji će vam pomoći sa svim vašim pitanjima.

Fintech, e-trgovina i turistička industrija

Prednosti API-ja za plaćanja za vaše poslovanje

Pošaljite novac u više od 220 zemalja: Omogućite globalna plaćanja izravno s vaše platforme, pružajući praktičnost i vama i vašim klijentima.

Besprijekorna integracija: Jednostavno integrirajte naš API za plaćanja u svoju platformu kako biste izgradili rješenja koja će vaše kupce potaknuti da se vraćaju.

Konkurentni tečajevi: Iskoristite naše konkurentne tečajeve za konverziju sredstava kad god je to vašem poslovanju potrebno.

Dodatni prihod: Otključajte prilike s međunarodnim opcijama plaćanja.

Moćan API koji pomaže u automatizaciji vaših plaćanja

Točne transakcije: Održavajte zadovoljstvo svojih kupaca brzim, sigurnim i besprijekornim transakcijama koje uklanjaju rizike ručnog rukovanja.

Automatizacija faktura: Pojednostavite upravljanje inozemnim fakturama automatiziranim stvaranjem, slanjem, obradom plaćanja i praćenjem faktura.

Izravne bankovne isplate: Pošaljite novac izravno na bankovne račune svog dobavljača za brza i jednostavna poslovna plaćanja.

Razgovarajte s članom tima danas

Kako započeti s korištenjem API-ja za plaćanja

Pojednostavite svoje globalne procese plaćanja u četiri jednostavna koraka:

Izradi račun

Kontaktirajte nas kako biste postavili svoj Xe Sandbox račun i pogledali naša različita rješenja.

Testiraj i integriraj

Koristite našu opsežnu dokumentaciju za testiranje i integraciju Payments API-ja izravno u svoje proizvode.

Potvrdi i objavi

Pregledajte svoju integraciju kako biste bili sigurni da funkcionira glatko i da ste spremni za pokretanje!

Obrada plaćanja

Nakon što je aktivan, naš API automatizira transakcije, štedeći vam vrijeme i smanjujući ručni rad.

Izgrađeno za skalabilnost i pouzdanost

Otkrijte zašto je Xe-ov API za plaćanja najbolji izbor za vaše globalne poslovne transfere:

Skalabilno

Naš RESTful API dizajn podržava učinkovit razvoj, testiranje i skaliranje kako vaše poslovanje raste.

Siguran

Vodeće prakse šifriranja i sigurnosti u industriji osiguravaju zaštitu vaših transakcija i podataka.

Pouzdan

S više od 30 godina iskustva u međunarodnim plaćanjima, Xe pruža točne, pouzdane i rezultate.

Kontaktirajte naše API stručnjake

Kontaktirajte nas danas kako bismo razgovarali o vašim specifičnim potrebama. Pomoću Xe-ovog API-ja za plaćanja možete pojednostaviti globalnu obradu plaćanja, smanjiti troškove i pružiti svojim klijentima besprijekorno iskustvo.

Pitanja o API-ju za plaćanja

Xe-ov API za plaćanja pomaže tvrtkama da integriraju međunarodne mogućnosti plaćanja izravno u vlastitu platformu. Omogućuje vama i vašim klijentima obavljanje globalnih transakcija u stvarnom vremenu uz konkurentne tečajeve i pouzdanu obradu.

Da. Kako bismo pojednostavili proces integracije, nudimo alate i resurse kao što su:

  1. Potpuna API dokumentacija s primjerima koda

  2. Pješčano okruženje za sigurno testiranje

  3. Podrška namjenskog upravitelja računa

Za integraciju Xe-ovog API-ja za plaćanja slijedite ova četiri jednostavna koraka:

  1. Izradite Xe račun i zatražite pristup sandboxu.

  2. Koristite dokumentaciju za testiranje i integraciju API-ja.

  3. Dovršite provjeru i objavite.

  4. Započnite s obradom automatiziranih globalnih plaćanja!

API za plaćanja osmišljen je za skaliranje s rastom vašeg poslovanja. Bez obzira jeste li startup ili poduzeće, Payments API podržava transakcije velikog obujma bez žrtvovanja performansi.

Da. Xe-ov API za plaćanja podržava automatizaciju faktura tako da možete učinkovito kreirati, slati, obrađivati i pratiti fakture, sve unutar vašeg sustava.

Da biste s nekim razgovarali o cijenama, kontaktirajte nas kako bismo razgovarali o tome kako vam najbolje možemo pomoći. Član Xe tima će vas kontaktirati kako bi pronašao plan koji je u skladu s vašim poslovnim ciljevima.

Za pomoć s integracijom obratite se svom dodijeljenom upravitelju računa. Oni će vam moći pružiti specijaliziranu pomoć vezanu uz postavljanje ili bilo kakva dodatna pitanja koja imate.