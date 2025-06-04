- Home
- API za plaćanja za tvrtke i obradu međunarodnih plaćanja - Xe
Osnaživanje tvrtki svih veličina
API za plaćanja za globalne transakcije
Integrirajte Xe-ov API za plaćanja izravno u svoju platformu za sigurna i učinkovita međunarodna plaćanja. Kao vodeće API rješenje za plaćanje za tvrtke, naš API pojednostavljuje prekogranične transakcije, štedeći vam vrijeme i novac.
Vjeruju nam globalni lideri u industriji
Pridružite se tvrtkama diljem svijeta koje se oslanjaju na Xe za sigurne, brze i pouzdane transfere novca.
Pošaljite novac u više od 220 zemalja pomoću Xe-ovog API-ja
Pomažemo tvrtkama svih veličina da ostvare svoje ciljeve pojednostavljenjem međunarodnih plaćanja. Integracijom Xe-ovog API-ja za plaćanja izravno u vašu platformu, možete slati plaćanja u preko 220 zemalja, uštedjeti na bankovnim naknadama i koristiti konkurentne tečajeve.
Za vaše kupce i partnere, to je izvrstan način za povećanje prihoda nudeći međunarodne opcije plaćanja na vašoj platformi.
Jednostavna integracija za razvojne programere
Pružamo alate i resurse koji će vašem timu olakšati integraciju Xe Payments API-ja.
Sandbox okruženje
Naše sandbox okruženje omogućuje vam testiranje integracija bez utjecaja na podatke uživo ili bankarske sustave.
Dokumentacija API-ja za razvojne programere
Naša API dokumentacija sadrži jednostavne upute i primjere koda za pojednostavljenje implementacije za razvojne programere.
Korisnička podrška
Nakon što se sve postavi, dodijelit ćemo vam voditelja računa koji će vam pomoći sa svim vašim pitanjima.
Fintech, e-trgovina i turistička industrija
Prednosti API-ja za plaćanja za vaše poslovanje
Pošaljite novac u više od 220 zemalja: Omogućite globalna plaćanja izravno s vaše platforme, pružajući praktičnost i vama i vašim klijentima.
Besprijekorna integracija: Jednostavno integrirajte naš API za plaćanja u svoju platformu kako biste izgradili rješenja koja će vaše kupce potaknuti da se vraćaju.
Konkurentni tečajevi: Iskoristite naše konkurentne tečajeve za konverziju sredstava kad god je to vašem poslovanju potrebno.
Dodatni prihod: Otključajte prilike s međunarodnim opcijama plaćanja.
Moćan API koji pomaže u automatizaciji vaših plaćanja
Točne transakcije: Održavajte zadovoljstvo svojih kupaca brzim, sigurnim i besprijekornim transakcijama koje uklanjaju rizike ručnog rukovanja.
Automatizacija faktura: Pojednostavite upravljanje inozemnim fakturama automatiziranim stvaranjem, slanjem, obradom plaćanja i praćenjem faktura.
Izravne bankovne isplate: Pošaljite novac izravno na bankovne račune svog dobavljača za brza i jednostavna poslovna plaćanja.
Kako započeti s korištenjem API-ja za plaćanja
Pojednostavite svoje globalne procese plaćanja u četiri jednostavna koraka:
Izradi račun
Kontaktirajte nas kako biste postavili svoj Xe Sandbox račun i pogledali naša različita rješenja.
Testiraj i integriraj
Koristite našu opsežnu dokumentaciju za testiranje i integraciju Payments API-ja izravno u svoje proizvode.
Potvrdi i objavi
Pregledajte svoju integraciju kako biste bili sigurni da funkcionira glatko i da ste spremni za pokretanje!
Obrada plaćanja
Nakon što je aktivan, naš API automatizira transakcije, štedeći vam vrijeme i smanjujući ručni rad.
Izgrađeno za skalabilnost i pouzdanost
Otkrijte zašto je Xe-ov API za plaćanja najbolji izbor za vaše globalne poslovne transfere:
Skalabilno
Naš RESTful API dizajn podržava učinkovit razvoj, testiranje i skaliranje kako vaše poslovanje raste.
Siguran
Vodeće prakse šifriranja i sigurnosti u industriji osiguravaju zaštitu vaših transakcija i podataka.
Pouzdan
S više od 30 godina iskustva u međunarodnim plaćanjima, Xe pruža točne, pouzdane i rezultate.
Kontaktirajte naše API stručnjake
Kontaktirajte nas danas kako bismo razgovarali o vašim specifičnim potrebama. Pomoću Xe-ovog API-ja za plaćanja možete pojednostaviti globalnu obradu plaćanja, smanjiti troškove i pružiti svojim klijentima besprijekorno iskustvo.
Pitanja o API-ju za plaćanja
Xe-ov API za plaćanja pomaže tvrtkama da integriraju međunarodne mogućnosti plaćanja izravno u vlastitu platformu. Omogućuje vama i vašim klijentima obavljanje globalnih transakcija u stvarnom vremenu uz konkurentne tečajeve i pouzdanu obradu.
Da. Kako bismo pojednostavili proces integracije, nudimo alate i resurse kao što su:
Potpuna API dokumentacija s primjerima koda
Pješčano okruženje za sigurno testiranje
Podrška namjenskog upravitelja računa
Za integraciju Xe-ovog API-ja za plaćanja slijedite ova četiri jednostavna koraka:
Izradite Xe račun i zatražite pristup sandboxu.
Koristite dokumentaciju za testiranje i integraciju API-ja.
Dovršite provjeru i objavite.
Započnite s obradom automatiziranih globalnih plaćanja!
API za plaćanja osmišljen je za skaliranje s rastom vašeg poslovanja. Bez obzira jeste li startup ili poduzeće, Payments API podržava transakcije velikog obujma bez žrtvovanja performansi.
Da. Xe-ov API za plaćanja podržava automatizaciju faktura tako da možete učinkovito kreirati, slati, obrađivati i pratiti fakture, sve unutar vašeg sustava.
Da biste s nekim razgovarali o cijenama, kontaktirajte nas kako bismo razgovarali o tome kako vam najbolje možemo pomoći. Član Xe tima će vas kontaktirati kako bi pronašao plan koji je u skladu s vašim poslovnim ciljevima.
Za pomoć s integracijom obratite se svom dodijeljenom upravitelju računa. Oni će vam moći pružiti specijaliziranu pomoć vezanu uz postavljanje ili bilo kakva dodatna pitanja koja imate.