Sigurnost na koju se možete osloniti
Znamo koliko su sigurne usluge ključne kada je u pitanju vaš novac i informacije. Zato koristimo naprednu tehnologiju i stroge mjere kako bismo osigurali da su vaši transferi uvijek zaštićeni i sigurni.
Vašu financijsku i podatkovnu sigurnost stavljamo na prvo mjesto
Vaša sigurnost je u središtu svega što radimo. S najsuvremenijom tehnologijom i strogim sigurnosnim mjerama, činimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili vaš novac i osobne podatke. Jamčimo vam sigurno i bezbrižno iskustvo svaki put kada koristite naše usluge.
Dio treće najveće transferne mreže na svijetu
Kao dio obitelji Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe je dio treće najveće svjetske mreže za transfer novca. Globalno smo regulirani i pridržavamo se najstrožih sigurnosnih protokola, osiguravajući da je svaka transakcija sigurna i pouzdana. Tu smo da ostanemo - posvećeni pružanju vrhunske zaštite za vaš novac, svaki put.
Kako štitimo ono što je tvoje
Sigurna infrastruktura
Koristimo pouzdane sustave za sigurne i brze transfere. Najsuvremenija tehnologija i 24/7 nadzor osiguravaju sigurnost vaših transakcija, tako da možete biti sigurni svaki put kada šaljete novac.
Autentifikacija i kontrola pristupa
Za prijave koristimo višefaktorsku autentifikaciju (MFA) s biometrijskom provjerom. Aktivnost računa prati se u stvarnom vremenu kako bi se odmah otkrio i blokirao svaki neovlašteni pristup.
Potpuna privatnost podataka
Cijenimo privatnost kao temeljno pravo. Vaši podaci se nikada ne prodaju niti zloupotrebljavaju. Pridržavamo se globalnih propisa poput GDPR-a i CCPA-e, osiguravajući da se s njima sigurno postupa i da su u svakom trenutku potpuno zaštićeni.
Praćenje i otkrivanje prijetnji
Naš tim prati sustave 24/7 koristeći detekciju prijetnji temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Redovito provodimo skeniranje ranjivosti i godišnje testove penetracije trećih strana kako bismo proaktivno otkrili i riješili sigurnosne rizike.
Zaštita vašeg novca i podataka uz 2FA
Vaš Xe račun zaštićen je poput visokosigurnosnog trezora, s dvofaktorskom autentifikacijom (2FA) i biometrijskom verifikacijom. Ovi slojevi zaštite osiguravaju da samo vi možete pristupiti svom računu, štiteći vaš novac i osobne podatke od bilo kakvog neovlaštenog pristupa.
Namjenski protokol za odgovor na incidente dostupan 24/7
U malo vjerojatnom slučaju da nešto pođe po zlu, naš tim reagira odmah kako bi osigurao vaš račun i zaustavio prijetnje. Zabrinuti ste zbog svog računa ili transakcija? Naš predani tim za podršku dostupan je 24/5 i spreman vam pomoći kad god vam je potrebna pomoć.
Sigurnost podataka počinje s obukom i obrazovanjem
Pažljivo provjeravamo svakog zaposlenika provjerama treće strane prije nego što mu odobrimo pristup osjetljivim podacima. Naš tim također redovito prolazi obuku iz kibernetičke sigurnosti, osiguravajući da su uvijek u tijeku s najnovijim najboljim praksama za zaštitu vaših podataka.
Kako prebaciti novac u inozemstvo s Xe-om
Izradi račun
Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.
Trenutna ponuda
Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.
Pošalji novac
Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Pratite svoj transfer
Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste primali ažuriranja o napretku vašeg prijenosa.
Ključne politike kojih se pridržavamo
Održavamo robustan skup sigurnosnih politika i tehničkih standarda koji su usklađeni s najboljim praksama u industriji. To se pregledava svake godine kako bismo osigurali da smo uvijek ažurni. Neke od ključnih politika uključuju:
Politika sigurnosti informacija
Politika odgovora na sigurnosne incidente
Pravila udaljenog pristupa
Pravila klasifikacije podataka
Politika upravljanja ranjivostima
Pravila šifriranja podataka
Pravila logičkog pristupa
Dizajnirano za zaštitu vaših podataka
Sigurnosne mjere integriramo slojevitim pristupom koji pomaže u ublažavanju kibernetičkih prijetnji i osigurava otpornost izbjegavanjem pojedinačnih točaka kvara, tako da su vaši podaci uvijek zaštićeni.
Podatkovni centri
Naši podatkovni centri zaštićeni su fizičkim i logičkim sigurnosnim mjerama, uključujući vatrozidove, sustave za otkrivanje upada i 24/7 nadzor pomoću ljudskih i umjetno utemeljenih alata. Koristimo više zona dostupnosti kako bismo osigurali redundanciju i toleranciju grešaka.
Sigurnost mreže
Koristimo napredne mjere mrežne sigurnosti, uključujući zaštitu od DDoS napada, zlonamjernog softvera i neovlaštenog pristupa. Naši sustavi koriste enkripciju, otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu i automatizirane odgovore kako bi osigurali integritet podataka i ublažili rizike.
U skladu smo s mnogim globalnim bankama i regulatornim agencijama
Pošaljite s povjerenjem
Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.
Često postavljana pitanja o sigurnosti
Osobni podaci koje prikupljamo od vas mogu uključivati ime, e-poštu, telefonski broj, stambenu i/ili poslovnu adresu i druge kontaktne podatke („Kontakt podaci“), titulu, datum rođenja, spol, slike, videozapise ili potpis.
Naša Obavijest o privatnosti objašnjava kako i zašto možemo obrađivati vaše osobne podatke
Pristup osobnim podacima ograničen je na temelju nužne potrebe primjenom načela najmanje privilegije. Time se osigurava da samo ono osoblje u Xe-u kojem je potreban pristup za obavljanje posla to može učiniti. Primjer za to je Tim za korisničku podršku.
Xe koristi hibridni model za našu web stranicu i mobilne aplikacije. Naši produkcijski serveri nalaze se u AWS-u i u podatkovnim centrima u EU.
Koristimo napredne tehnologije šifriranja koje pružaju najvišu razinu sigurnosti vaših osjetljivih podataka. Naši sustavi koriste industrijski standard AES-256 enkripcije za podatke u mirovanju, dok su podaci u tranzitu enkriptirani putem TLS 1.2 i TLS 1.3 protokola.
Naši procesori plaćanja su pružatelji usluga razine 1. Xe nikada ne obrađuje podatke o platnim karticama.
Zaštita vaših podataka je ključna kako bi vaši osobni podaci bili sigurni. Evo nekoliko jednostavnih koraka koje možete poduzeti:
Koristite jake lozinke
Izradite jedinstvene i snažne lozinke za svoje račune i izbjegavajte korištenje iste lozinke za više usluga.
Omogući višefaktorsku autentifikaciju (MFA):
Kad god je to moguće, omogućite MFA, što dodaje dodatni sloj sigurnosti vašim računima.
Budite oprezni s e-mailovima
Izbjegavajte klikanje na sumnjive poveznice ili preuzimanje privitaka od nepoznatih pošiljatelja.
Budite svjesni osobnih podataka
Budite oprezni pri dijeljenju osjetljivih podataka na internetu i dajte ih samo pouzdanim izvorima.
Slijedeći ove savjete, možete značajno smanjiti rizik od kršenja podataka i zaštititi svoju privatnost na mreži.
Molimo Vas da nas odmah kontaktirate ako mislite da ste možda žrtva prijevare.
Sačuvajte dokaze: Spremite sve relevantne dokumente ili e-poruke kao dokaz koji potkrepljuje vaše izvješće.
Pravovremenim prijavljivanjem prijevare možete zaštititi sebe i druge od potencijalne štete te pomoći u privođenju krivaca pravdi.
Vaše povjerenje nam je glavni prioritet i predani smo zaštiti vaših osobnih i financijskih podataka. Za više detalja o našim sigurnosnim praksama ili ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se našem sigurnosnom timu na security@xe.com