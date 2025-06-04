Sigurnost na koju se možete osloniti

Znamo koliko su sigurne usluge ključne kada je u pitanju vaš novac i informacije. Zato koristimo naprednu tehnologiju i stroge mjere kako bismo osigurali da su vaši transferi uvijek zaštićeni i sigurni.

Prijenos s povjerenjem
Security at Xe

Vašu financijsku i podatkovnu sigurnost stavljamo na prvo mjesto

Vaša sigurnost je u središtu svega što radimo. S najsuvremenijom tehnologijom i strogim sigurnosnim mjerama, činimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili vaš novac i osobne podatke. Jamčimo vam sigurno i bezbrižno iskustvo svaki put kada koristite naše usluge.

Xe and Euronet

Dio treće najveće transferne mreže na svijetu

Kao dio obitelji Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe je dio treće najveće svjetske mreže za transfer novca. Globalno smo regulirani i pridržavamo se najstrožih sigurnosnih protokola, osiguravajući da je svaka transakcija sigurna i pouzdana. Tu smo da ostanemo - posvećeni pružanju vrhunske zaštite za vaš novac, svaki put.

Kako štitimo ono što je tvoje

Secure infrastructure

Sigurna infrastruktura

Koristimo pouzdane sustave za sigurne i brze transfere. Najsuvremenija tehnologija i 24/7 nadzor osiguravaju sigurnost vaših transakcija, tako da možete biti sigurni svaki put kada šaljete novac.

Authentication & access control

Autentifikacija i kontrola pristupa

Za prijave koristimo višefaktorsku autentifikaciju (MFA) s biometrijskom provjerom. Aktivnost računa prati se u stvarnom vremenu kako bi se odmah otkrio i blokirao svaki neovlašteni pristup.

Data privacy

Potpuna privatnost podataka

Cijenimo privatnost kao temeljno pravo. Vaši podaci se nikada ne prodaju niti zloupotrebljavaju. Pridržavamo se globalnih propisa poput GDPR-a i CCPA-e, osiguravajući da se s njima sigurno postupa i da su u svakom trenutku potpuno zaštićeni.

Monitoring & threat detection

Praćenje i otkrivanje prijetnji

Naš tim prati sustave 24/7 koristeći detekciju prijetnji temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Redovito provodimo skeniranje ranjivosti i godišnje testove penetracije trećih strana kako bismo proaktivno otkrili i riješili sigurnosne rizike.

Safeguarding your money and data with 2FA

Zaštita vašeg novca i podataka uz 2FA

Vaš Xe račun zaštićen je poput visokosigurnosnog trezora, s dvofaktorskom autentifikacijom (2FA) i biometrijskom verifikacijom. Ovi slojevi zaštite osiguravaju da samo vi možete pristupiti svom računu, štiteći vaš novac i osobne podatke od bilo kakvog neovlaštenog pristupa.

24/7 dedicated incident response protocol

Namjenski protokol za odgovor na incidente dostupan 24/7

U malo vjerojatnom slučaju da nešto pođe po zlu, naš tim reagira odmah kako bi osigurao vaš račun i zaustavio prijetnje. Zabrinuti ste zbog svog računa ili transakcija? Naš predani tim za podršku dostupan je 24/5 i spreman vam pomoći kad god vam je potrebna pomoć.

Employee screening, training & awareness at Xe

Sigurnost podataka počinje s obukom i obrazovanjem

Pažljivo provjeravamo svakog zaposlenika provjerama treće strane prije nego što mu odobrimo pristup osjetljivim podacima. Naš tim također redovito prolazi obuku iz kibernetičke sigurnosti, osiguravajući da su uvijek u tijeku s najnovijim najboljim praksama za zaštitu vaših podataka.

Kako prebaciti novac u inozemstvo s Xe-om

Create account

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste primali ažuriranja o napretku vašeg prijenosa.

Committed to security at Xe

Ključne politike kojih se pridržavamo

Održavamo robustan skup sigurnosnih politika i tehničkih standarda koji su usklađeni s najboljim praksama u industriji. To se pregledava svake godine kako bismo osigurali da smo uvijek ažurni. Neke od ključnih politika uključuju:

  • Politika sigurnosti informacija

  • Politika odgovora na sigurnosne incidente

  • Pravila udaljenog pristupa

  • Pravila klasifikacije podataka

  • Politika upravljanja ranjivostima

  • Pravila šifriranja podataka

  • Pravila logičkog pristupa

Dizajnirano za zaštitu vaših podataka

Sigurnosne mjere integriramo slojevitim pristupom koji pomaže u ublažavanju kibernetičkih prijetnji i osigurava otpornost izbjegavanjem pojedinačnih točaka kvara, tako da su vaši podaci uvijek zaštićeni.

Center Icon

Podatkovni centri

Naši podatkovni centri zaštićeni su fizičkim i logičkim sigurnosnim mjerama, uključujući vatrozidove, sustave za otkrivanje upada i 24/7 nadzor pomoću ljudskih i umjetno utemeljenih alata. Koristimo više zona dostupnosti kako bismo osigurali redundanciju i toleranciju grešaka.

Network security

Sigurnost mreže

Koristimo napredne mjere mrežne sigurnosti, uključujući zaštitu od DDoS napada, zlonamjernog softvera i neovlaštenog pristupa. Naši sustavi koriste enkripciju, otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu i automatizirane odgovore kako bi osigurali integritet podataka i ublažili rizike.

U skladu smo s mnogim globalnim bankama i regulatornim agencijama

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Pošaljite s povjerenjem

Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.

Često postavljana pitanja o sigurnosti