Priče korisnika ERP-a
Pogledajte kako su kupci riješili svoje izazove i uštedjeli vrijeme uz Xe-ova ugrađena rješenja za plaćanje za ERP-ove.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Otkrijte kako je UltraSource, dobavljač opreme sa sjedištem u Kansasu, transformirao svoj proces obračuna dobavljača integracijom Xe Global Business Payments u Microsoft Dynamics 365 Finance. Ova automatizacija eliminirala je ručne zadatke, pojednostavila plaćanja dobavljačima i omogućila tvrtki da se usredotoči na strateški rast, sve pod vodstvom njihovog progresivnog financijskog direktora Roba Mogrena.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, globalni dobavljač softvera, poboljšao je svoj proces obračuna dobavljača integracijom Xe.com rješenja za plaćanje u Microsoft Dynamics 365 Finance. Ova automatizacija pojednostavila je domaća i međunarodna plaćanja, smanjila ručne pogreške i povećala operativnu učinkovitost, omogućujući financijskom direktoru Richardu Englishu i njegovom timu sigurno upravljanje plaćanjima unutar svog ERP sustava.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, glavni proizvođač bisera iz Južnog mora, modernizirao je svoje poslovanje s dobavljačima pomoću Xe Global Business Payments ugrađenog u Microsoft Dynamics 365 Business Central. Predvođena financijskom kontroloricom Rebeccom McKeating, automatizacija je poboljšala učinkovitost plaćanja, zamijenila ručne tijekove rada i omogućila tvrtki da da prioritet rastu i inovacijama.
Želite li vidjeti naše ERP rješenje u akciji?
Pojednostavite svoje poslovanje i globalna plaćanja uz Xe-ovo ERP rješenje. Iskusite iz prve ruke kako se naša ugrađena tehnologija plaćanja besprijekorno integrira u vaš ERP sustav, povećavajući učinkovitost i štedeći vam vrijeme. Spremni transformirati svoje poslovanje?