  1. Home
  2. Xe poslovni webinari za globalna rješenja za plaćanje - Xe

Webinari o ERP plaćanju

Naučite kako pojednostaviti obveze prema dobavljačima uz ugrađene mogućnosti plaćanja i FX rješenja za ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Otkrijte moć ugrađenih plaćanja

Naučite kako pojednostaviti plaćanja dobavljačima u sustavu Microsoft Dynamics 365 Business Central pomoću ugrađenog rješenja za plaćanja tvrtke Xe. Pojednostavite tijekove rada, iskoristite prednosti bankovne validacije u stvarnom vremenu i iskoristite automatizirano izvještavanje za veću učinkovitost.

Gledajte na zahtjev
Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Financije

Automatizirajte proces fakturiranja i plaćanja

Otkrijte kako automatizirati obradu računa pomoću OCR-a, a zatim obraditi plaćanja unutar Dynamics 365 Finance. Pogledajte demonstracije uživo stručnjaka iz Xe-a i Microsofta koje će vam pokazati kako optimizirati tijek rada s dobavljačima.

Gledajte na zahtjev
ERP Integrations with Xe

Želite li vidjeti naše ERP rješenje u akciji?

Pojednostavite svoje poslovanje i globalna plaćanja uz Xe-ovo ERP rješenje. Iskusite iz prve ruke kako se naša ugrađena tehnologija plaćanja besprijekorno integrira u vaš ERP sustav, povećavajući učinkovitost i štedeći vam vrijeme. Spremni transformirati svoje poslovanje?