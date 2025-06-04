- Home
Xe poslovni webinari za globalna rješenja za plaćanje
Webinari o ERP plaćanju
Naučite kako pojednostaviti obveze prema dobavljačima uz ugrađene mogućnosti plaćanja i FX rješenja za ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Otkrijte moć ugrađenih plaćanja
Naučite kako pojednostaviti plaćanja dobavljačima u sustavu Microsoft Dynamics 365 Business Central pomoću ugrađenog rješenja za plaćanja tvrtke Xe. Pojednostavite tijekove rada, iskoristite prednosti bankovne validacije u stvarnom vremenu i iskoristite automatizirano izvještavanje za veću učinkovitost.
Microsoft Dynamics 365 Financije
Automatizirajte proces fakturiranja i plaćanja
Otkrijte kako automatizirati obradu računa pomoću OCR-a, a zatim obraditi plaćanja unutar Dynamics 365 Finance. Pogledajte demonstracije uživo stručnjaka iz Xe-a i Microsofta koje će vam pokazati kako optimizirati tijek rada s dobavljačima.
Želite li vidjeti naše ERP rješenje u akciji?
Pojednostavite svoje poslovanje i globalna plaćanja uz Xe-ovo ERP rješenje. Iskusite iz prve ruke kako se naša ugrađena tehnologija plaćanja besprijekorno integrira u vaš ERP sustav, povećavajući učinkovitost i štedeći vam vrijeme. Spremni transformirati svoje poslovanje?