Novi početak za vas, poznati teritorij za nas
Selidba u inozemstvo donosi mnogo promjena i neizvjesnosti, ali naša pouzdanost ostaje konstantna.
Osnaživanje vašeg preseljenja u inozemstvo
Bez obzira selite li se zbog novog posla, studirate ili započinjete novo poglavlje u novoj zemlji, Xe osigurava da vaš novac sigurno i učinkovito stigne tamo gdje vam je potreban. Naši besprijekorni transferi čine upravljanje vašim financijama jednom brigom manje tijekom vaše velike selidbe.
Stručna podrška za globalni transfer 24/5
Kontaktirajte nas ako imate pitanja o velikim novčanim transferima ili želite saznati kako vam Xe može pomoći uštedjeti na preseljenju u inozemstvo. Povežite se s našim stručnjacima za transfer već danas putem telefona, chata uživo ili e-pošte.
Iskusite prednost Xe-a
Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove
Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.
Niske ili nikakve naknade
Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.
Munjevito brzi transferi
Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.
30+ godina izvrsnosti
Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.
Praćenje u stvarnom vremenu
S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.
Ponavljajuća plaćanja
Želite li postaviti ponavljajuća plaćanja za stvari poput poreza, računa, investicija ili hipoteka? Xe vam olakšava postavljanje ponavljajućih plaćanja.
Usporedite nas sa svojom bankom
Xe dosljedno nudi tečajeve koji su bolji od bankovnih, tako da možete imati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.
Prenesite više uz veće limite slanja
Nudimo veće limite za transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.
Uštedite više na svakodnevnim računima i troškovima
Prilikom preseljenja u inozemstvo važno je planirati ponavljajuće račune. S Xe-om možete jednostavno upravljati tim plaćanjima i uštedjeti više uz kamatne stope koje su bolje od bankovnih, osiguravajući vam sredstva potrebna za pokrivanje redovnih troškova.
Kako prebaciti novac za preseljenje u inozemstvo putem Xe-a
Izradi račun
Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.
Trenutna ponuda
Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.
Pošalji novac
Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Pratite svoj transfer
Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Otkrijte što još Xe može učiniti za vas
Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.
Često postavljana pitanja o velikim transferima novca
Slanje velikih količina novca putem Xe-a je vrlo jednostavno. Samo slijedite donjih 6 koraka.
Korak 1: Registrirajte se besplatno
Prijavite se na svoj Xe račun ili se registrirajte besplatno. Potrebno je samo nekoliko minuta, sve što vam treba je adresa e-pošte.
Korak 2: Zatražite ponudu
Javite nam valutu koju želite prenijeti, koliko novca želite poslati i odredište.
Korak 3: Dodajte primatelja
Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).
Korak 4: Potvrdite svoj identitet
Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.
Korak 5: Potvrdite svoju ponudu
Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!
Korak 6: Pratite svoj transfer
Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.
U Xe-u nudimo više načina slanja novca.
Izravno terećenje ACH (preporučuje se za velike transfere):
Izravno terećenje ili plaćanja putem automatizirane klirinške kuće (ACH) uzimaju sredstva izravno s vašeg bankovnog računa.
Bankovni prijenos (preporučuje se za velike transfere):
Bankovnim transferima novac se prenosi s vaše banke na našu. Obično primamo novac u roku od 24 sata.
Debitna ili kreditna kartica:
Plaćanje karticama obično traje manje od 24 sata. Međutim, plaćanje karticama ima malu dodatnu naknadu.
Pokretanje transfera novca otkriva tipična trajanja. Procjene vremena isporuke mogu se mijenjati ovisno o valuti, odredištu i načinu plaćanja. Pratite transfere pomoću zaslona Aktivnost u aplikaciji ili na web stranici Xe i razgovarajte uživo s našom virtualnom asistenticom, Lexi, za pomoć.
Najbrže opcije plaćanja:
Transferi počinju nakon što primimo vašu uplatu.
Plaćanja karticama su najbrža, obrađuju se gotovo trenutno. Za hitne transfere odaberite plaćanje karticom.
Bankovni transferi, izravna terećenja i ACH su malo sporiji i potrebno je do 2 radna dana da stignu do nas.
Rokovi isporuke:
Nakon što primimo vašu uplatu, šaljemo vam novac. Ovisno o valuti i odredištu, pričekajte 1 do 3 radna dana da transferi stignu do primatelja. Za nedoumice, razgovarajte s Lexi kako biste pratili transfere.
Za prijenos novca putem Xe-a trebat će vam vaši bankovni podaci, bankovni podaci primatelja, iznos koji prenosite i valuta u koju želite izvršiti konverziju.
Nakon što potvrdite podatke i primite uplatu, prijenos počinje.
Radi vaše sigurnosti, imamo ograničenja koliko možete poslati u jednom online transferu.
Ograničenje online transfera po regiji:
UK i Europa (GBEU): 350.000 GBP ili ekvivalent u valuti za slanje
Sjedinjene Američke Države (SAD): 535.000 USD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Kanada (CA): 560.000 CAD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Australija i Novi Zeland (AUNZ): ili slanje ekvivalenta u valuti
Način plaćanja koji odaberete također može odrediti koliko možete poslati putem nas. Pročitajte naša često postavljana pitanja za više informacija i pogledajte popis dostupnih načina plaćanja.
Kupci u Kanadi i SAD-u koji plaćaju bankovnim ili bankovnim prijenosom:
Kupci u Kanadi moraju poslati 3000 CAD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom.
Kupci u SAD-u moraju poslati 3000 USD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom
U Xe-u koristimo najsuvremenije sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaša sredstva i osobne podatke. To uključuje:
Šifriranje:
Svi podaci koji se prenose putem naše platforme šifrirani su pomoću SSL (Secure Socket Layer) tehnologije.
Usklađenost s propisima:
Regulirani smo financijskim vlastima u više jurisdikcija, što osigurava pridržavanje strogih sigurnosnih standarda.
Dvofaktorska autentifikacija:
Nudimo dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) kako bismo vašem računu dodali dodatni sloj sigurnosti.
Sprječavanje prijevara:
Napredni sustavi nadzora uspostavljeni su za otkrivanje i sprječavanje prijevarnih aktivnosti.
Sigurne metode plaćanja:
Koristimo samo sigurne i pouzdane metode plaćanja kako bismo osigurali sigurnost vaših sredstava tijekom procesa prijenosa.
Ako šaljete više od 50.000 USD godišnje (ili ekvivalent u lokalnoj valuti), ispunjavate uvjete za ovu uslugu.
Evo samo nekoliko stvari s kojima vam tim može pomoći:
• Podrška pri postavljanju velikih transfera
• Postavljanje unaprijednog naloga za fiksiranje trenutne cijene slanja do 24 mjeseca
• Izrada tržišnih naloga kako biste mogli poslati novac kada se postigne ciljani tečaj
• Kreiranje redovitog plaćanja za redovite, automatizirane transfere s fiksnim kamatnim stopama, baš kao i kod uobičajenih izravnih terećenja
Ako želite razgovarati s članom našeg tima, možete nas nazvati koristeći sljedeće podatke: Ujedinjeno Kraljevstvo (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8 do 18 sati GMT)
Novi Zeland (NZ): +6499054625 (9 do 19 h NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9 do 19 h NZT)
Sjedinjene Američke Države (SAD): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)