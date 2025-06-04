Novi početak za vas, poznati teritorij za nas

Selidba u inozemstvo donosi mnogo promjena i neizvjesnosti, ali naša pouzdanost ostaje konstantna.

Prijenos s povjerenjem
Osnaživanje vašeg preseljenja u inozemstvo

Bez obzira selite li se zbog novog posla, studirate ili započinjete novo poglavlje u novoj zemlji, Xe osigurava da vaš novac sigurno i učinkovito stigne tamo gdje vam je potreban. Naši besprijekorni transferi čine upravljanje vašim financijama jednom brigom manje tijekom vaše velike selidbe.

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Kontaktirajte nas ako imate pitanja o velikim novčanim transferima ili želite saznati kako vam Xe može pomoći uštedjeti na preseljenju u inozemstvo. Povežite se s našim stručnjacima za transfer već danas putem telefona, chata uživo ili e-pošte.

Iskusite prednost Xe-a

Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove

Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.

Niske ili nikakve naknade

Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.

Munjevito brzi transferi

Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.

30+ godina izvrsnosti

Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.

Praćenje u stvarnom vremenu

S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.

Ponavljajuća plaćanja

Želite li postaviti ponavljajuća plaćanja za stvari poput poreza, računa, investicija ili hipoteka? Xe vam olakšava postavljanje ponavljajućih plaćanja.

Usporedite nas sa svojom bankom

Xe dosljedno nudi tečajeve koji su bolji od bankovnih, tako da možete imati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.

Prenesite više uz veće limite slanja

Nudimo veće limite za transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.

Uštedite više na svakodnevnim računima i troškovima

Prilikom preseljenja u inozemstvo važno je planirati ponavljajuće račune. S Xe-om možete jednostavno upravljati tim plaćanjima i uštedjeti više uz kamatne stope koje su bolje od bankovnih, osiguravajući vam sredstva potrebna za pokrivanje redovnih troškova.

Kako prebaciti novac za preseljenje u inozemstvo putem Xe-a

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Otkrijte što još Xe može učiniti za vas

Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.

