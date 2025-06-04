Pošalji novac obitelji

Obitelj je sve, i mi to razumijemo. Pošaljite novac svojim voljenima u inozemstvo brzim, sigurnim i pouzdanim transferima - jer su njihova sreća i vaš mir najvažniji.

Vidi kako je lako
Save more, transfer more

Usporedite cijene i otkrijte uštede

Slanje novca obitelji u inozemstvo činimo jednostavnim, sigurnim i brzim. A uz naše kamatne stope koje su iznad svih bankovnih računa i niske naknade, možete uživati u miru znajući da vaši voljeni dobivaju najviše od svakog transfera.

Usporedite cijene Počnite štedjeti na transferima
We’re here to help

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Vjerujemo da bi prijenos novca za uzdržavanje vaše obitelji trebao biti jednostavan i siguran. Ako imate pitanja o transferu ili vam je potrebna pomoć pri početku, naši stručnjaci za transfer su vam na raspolaganju u bilo koje vrijeme.

Nazovite nas: +1 (800) 772-7779

Iskusite prednost Xe-a

Maximize your money with Xe

Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove

Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.

What you see is what you get

Niske ili nikakve naknade

Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.

90% of transfers arrive in minutes.

Munjevito brzi transferi

Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.

Trusted & Secure

30+ godina izvrsnosti

Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.

Track every step of the way

Praćenje u stvarnom vremenu

S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.

Set it and forget it

Ponavljajuća plaćanja

Želite li postaviti ponavljajuća plaćanja za stvari poput poreza, računa, investicija ili hipoteka? Xe vam olakšava postavljanje ponavljajućih plaćanja.

Pošaljite s povjerenjem

Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.

Započnite
Money there when you need

Automatizirajte transfere za pravovremena plaćanja

Automatizacija velikih novčanih transfera omogućuje vama i vašim voljenima bolje upravljanje proračunima, dodajući dosljednost u vaš život i život primatelja. S Xe-om možete jednostavno upravljati ovim ponavljajućim plaćanjima.

Premjestite svoj novac danas
Your bank doesn’t want you to know about us

Redefiniranje međunarodnih transfera novca

Već više od 30 godina Xe nadmudruje banke tako što međunarodne transfere čini bržim, lakšim i pristupačnijim. Dok banke pokušavaju sustići, mi smo savladali umjetnost globalnih plaćanja. Nije ni čudo što nam 280 milijuna ljudi vjeruje za sve svoje financijske potrebe diljem svijeta.

Započnite svoje Xe putovanje

Kako poslati novac voljenima u inozemstvo putem Xe-a

Create account

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

More ways Xe can help you

Otkrijte što još Xe može učiniti za vas

Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.

Saznajte više

Često postavljana pitanja o velikim transferima novca