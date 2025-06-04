Siguran put za nasljeđe vaše obitelji
Razumijemo vrijednost očuvanja onoga što je važno vašim voljenima. Vjerujte nam za sigurne, brze i pouzdane prijenose nasljedstva u inozemstvo, nudeći mir vama i vašoj obitelji.
Prenesite međunarodno nasljedstvo u svoju banku
Primanje nasljedstva, posebno iz inozemstva, može biti značajno i emocionalno iskustvo. Milijuni pojedinaca vjeruju tvrtki Xe da će proces učiniti što glatkijim i sigurnijim, osiguravajući da vam sredstva stignu brzo i uz minimalne naknade ili komplikacije.
Usporedite cijene i zadržite više onoga što je vaše
Dosljedno nudimo tečajeve koji su bolji od bankovnih kako biste mogli zadržati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.
Iskusite prednost Xe-a
Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove
Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.
Niske ili nikakve naknade
Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.
Munjevito brzi transferi
Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.
30+ godina izvrsnosti
Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.
Praćenje u stvarnom vremenu
S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.
Pošaljite u jednom transferu
Xe nudi veće limite za slanje novca od drugih usluga transfera, tako da ne morate dijeliti ili slati više transfera za svoj nasljedni novac.
Pošaljite s povjerenjem
Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.
Stručna podrška za globalni transfer 24/5
Trebate li pomoć pri slanju nasljedstva ili obradi velikog transfera novca? Naši stručnjaci za transfer su tu da vam pomognu - kontaktirajte nas još danas za personaliziranu podršku!
Prenesite više uz veće limite slanja
Nudimo veće limite za transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.
Kako prenijeti novac iz nasljedstva s Xe-om
Izradi račun
Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.
Trenutna ponuda
Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.
Pošalji novac
Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Pratite svoj transfer
Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.
Čuvajte se potencijalnih prijevara s nasljedstvom
Prijevare s nasljedstvom uobičajena su taktika koju prevaranti koriste kako bi prevarili žrtve da podijele osobne podatke ili plate naknade za lažno nasljedstvo. Zaštitite se provjerom tvrdnji i vjerodajnica.
Razumijevanje poreza na nasljedstvo
Nasljeđivanje imovine iz inozemstva može donijeti složene i nepoznate porezne obveze. Ako ste imenovani korisnikom međunarodne ostavštine, bitno je potražiti savjet od odvjetnika za porezno pravo sa stručnošću u prekograničnim pitanjima. Mogu vam pomoći da se s povjerenjem snalazite u lokalnim i međunarodnim poreznim propisima, štiteći vas od potencijalnih zamki i osiguravajući potpunu usklađenost sa zakonom.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Otkrijte što još Xe može učiniti za vas
Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.
Često postavljana pitanja o velikim transferima novca
Slanje velikih količina novca putem Xe-a je vrlo jednostavno. Samo slijedite donjih 6 koraka.
Korak 1: Registrirajte se besplatno
Prijavite se na svoj Xe račun ili se registrirajte besplatno. Potrebno je samo nekoliko minuta, sve što vam treba je adresa e-pošte.
Korak 2: Zatražite ponudu
Javite nam valutu koju želite prenijeti, koliko novca želite poslati i odredište.
Korak 3: Dodajte primatelja
Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).
Korak 4: Potvrdite svoj identitet
Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.
Korak 5: Potvrdite svoju ponudu
Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!
Korak 6: Pratite svoj transfer
Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.
U Xe-u nudimo više načina slanja novca.
Izravno terećenje ACH (preporučuje se za velike transfere):
Izravno terećenje ili plaćanja putem automatizirane klirinške kuće (ACH) uzimaju sredstva izravno s vašeg bankovnog računa.
Bankovni prijenos (preporučuje se za velike transfere):
Bankovnim transferima novac se prenosi s vaše banke na našu. Obično primamo novac u roku od 24 sata.
Debitna ili kreditna kartica:
Plaćanje karticama obično traje manje od 24 sata. Međutim, plaćanje karticama ima malu dodatnu naknadu.
Pokretanje transfera novca otkriva tipična trajanja. Procjene vremena isporuke mogu se mijenjati ovisno o valuti, odredištu i načinu plaćanja. Pratite transfere pomoću zaslona Aktivnost u aplikaciji ili na web stranici Xe i razgovarajte uživo s našom virtualnom asistenticom, Lexi, za pomoć.
Najbrže opcije plaćanja:
Transferi počinju nakon što primimo vašu uplatu.
Plaćanja karticama su najbrža, obrađuju se gotovo trenutno. Za hitne transfere odaberite plaćanje karticom.
Bankovni transferi, izravna terećenja i ACH su malo sporiji i potrebno je do 2 radna dana da stignu do nas.
Rokovi isporuke:
Nakon što primimo vašu uplatu, šaljemo vam novac. Ovisno o valuti i odredištu, pričekajte 1 do 3 radna dana da transferi stignu do primatelja. Za nedoumice, razgovarajte s Lexi kako biste pratili transfere.
Za prijenos novca putem Xe-a trebat će vam vaši bankovni podaci, bankovni podaci primatelja, iznos koji prenosite i valuta u koju želite izvršiti konverziju.
Nakon što potvrdite podatke i primite uplatu, prijenos počinje.
Radi vaše sigurnosti, imamo ograničenja koliko možete poslati u jednom online transferu.
Ograničenje online transfera po regiji:
UK i Europa (GBEU): 350.000 GBP ili ekvivalent u valuti za slanje
Sjedinjene Američke Države (SAD): 535.000 USD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Kanada (CA): 560.000 CAD ili protuvrijednost u valuti koja se šalje
Australija i Novi Zeland (AUNZ): ili slanje ekvivalenta u valuti
Način plaćanja koji odaberete također može odrediti koliko možete poslati putem nas. Pročitajte naša često postavljana pitanja za više informacija i pogledajte popis dostupnih načina plaćanja.
Kupci u Kanadi i SAD-u koji plaćaju bankovnim ili bankovnim prijenosom:
Kupci u Kanadi moraju poslati 3000 CAD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom.
Kupci u SAD-u moraju poslati 3000 USD ili više za plaćanje bankovnim ili bankovnim prijenosom
U Xe-u koristimo najsuvremenije sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaša sredstva i osobne podatke. To uključuje:
Šifriranje:
Svi podaci koji se prenose putem naše platforme šifrirani su pomoću SSL (Secure Socket Layer) tehnologije.
Usklađenost s propisima:
Regulirani smo financijskim vlastima u više jurisdikcija, što osigurava pridržavanje strogih sigurnosnih standarda.
Dvofaktorska autentifikacija:
Nudimo dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) kako bismo vašem računu dodali dodatni sloj sigurnosti.
Sprječavanje prijevara:
Napredni sustavi nadzora uspostavljeni su za otkrivanje i sprječavanje prijevarnih aktivnosti.
Sigurne metode plaćanja:
Koristimo samo sigurne i pouzdane metode plaćanja kako bismo osigurali sigurnost vaših sredstava tijekom procesa prijenosa.
Ako šaljete više od 50.000 USD godišnje (ili ekvivalent u lokalnoj valuti), ispunjavate uvjete za ovu uslugu.
Evo samo nekoliko stvari s kojima vam tim može pomoći:
• Podrška pri postavljanju velikih transfera
• Postavljanje unaprijednog naloga za fiksiranje trenutne cijene slanja do 24 mjeseca
• Izrada tržišnih naloga kako biste mogli poslati novac kada se postigne ciljani tečaj
• Kreiranje redovitog plaćanja za redovite, automatizirane transfere s fiksnim kamatnim stopama, baš kao i kod uobičajenih izravnih terećenja
Ako želite razgovarati s članom našeg tima, možete nas nazvati koristeći sljedeće podatke: Ujedinjeno Kraljevstvo (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8 do 18 sati GMT)
Novi Zeland (NZ): +6499054625 (9 do 19 h NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9 do 19 h NZT)
Sjedinjene Američke Države (SAD): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)