Siguran put za nasljeđe vaše obitelji

Razumijemo vrijednost očuvanja onoga što je važno vašim voljenima. Vjerujte nam za sigurne, brze i pouzdane prijenose nasljedstva u inozemstvo, nudeći mir vama i vašoj obitelji.

Prijenos s povjerenjem
Prenesite međunarodno nasljedstvo u svoju banku

Primanje nasljedstva, posebno iz inozemstva, može biti značajno i emocionalno iskustvo. Milijuni pojedinaca vjeruju tvrtki Xe da će proces učiniti što glatkijim i sigurnijim, osiguravajući da vam sredstva stignu brzo i uz minimalne naknade ili komplikacije.

Usporedite cijene i zadržite više onoga što je vaše

Dosljedno nudimo tečajeve koji su bolji od bankovnih kako biste mogli zadržati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.

Iskusite prednost Xe-a

Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove

Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.

Niske ili nikakve naknade

Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.

Munjevito brzi transferi

Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.

30+ godina izvrsnosti

Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.

Praćenje u stvarnom vremenu

S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.

Pošaljite u jednom transferu

Xe nudi veće limite za slanje novca od drugih usluga transfera, tako da ne morate dijeliti ili slati više transfera za svoj nasljedni novac.

Pošaljite s povjerenjem

Kao dio obitelji Euronet Worldwide, naši su nam klijenti prošle godine povjerili sigurnu obradu međunarodnih novčanih transfera u vrijednosti većoj od 115 milijardi dolara. Uz odlične cijene i niske naknade, olakšavamo slanje novca u inozemstvo.

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Trebate li pomoć pri slanju nasljedstva ili obradi velikog transfera novca? Naši stručnjaci za transfer su tu da vam pomognu - kontaktirajte nas još danas za personaliziranu podršku!

Prenesite više uz veće limite slanja

Nudimo veće limite za transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.

Kako prenijeti novac iz nasljedstva s Xe-om

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Čuvajte se potencijalnih prijevara s nasljedstvom

Prijevare s nasljedstvom uobičajena su taktika koju prevaranti koriste kako bi prevarili žrtve da podijele osobne podatke ili plate naknade za lažno nasljedstvo. Zaštitite se provjerom tvrdnji i vjerodajnica.

Razumijevanje poreza na nasljedstvo

Nasljeđivanje imovine iz inozemstva može donijeti složene i nepoznate porezne obveze. Ako ste imenovani korisnikom međunarodne ostavštine, bitno je potražiti savjet od odvjetnika za porezno pravo sa stručnošću u prekograničnim pitanjima. Mogu vam pomoći da se s povjerenjem snalazite u lokalnim i međunarodnim poreznim propisima, štiteći vas od potencijalnih zamki i osiguravajući potpunu usklađenost sa zakonom.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

Otkrijte što još Xe može učiniti za vas

Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.

Često postavljana pitanja o velikim transferima novca