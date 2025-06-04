Podignite svoj investicijski portfelj na globalnu razinu

Proširite svoj portfelj u inozemstvu transferima u preko 190 zemalja i 130 valuta.

Spend less, invest the rest

Usporedite cijene i pretvorite ušteđevinu u investicije

Bez obzira ulažete li u strane dionice, nekretnine ili zanimljiv startup, naše konkurentne cijene i niske naknade osiguravaju da će više vašeg novca ići u vaša ulaganja.

We’re here to help

Stručna podrška za globalni transfer 24/5

Imate li pitanja o prijenosu velikih iznosa za povećanje vašeg investicijskog portfelja? Naš tim je tu da vam pomogne u procesu transfera. Povežite se s našim stručnjacima za transfer već danas putem telefona, chata uživo ili e-pošte.

Iskusite prednost Xe-a

Maximize your money with Xe

Kamatne stope koje nadmašuju bankovne sporove

Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom i uvjerite se u razliku.

What you see is what you get

Niske ili nikakve naknade

Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.

90% of transfers arrive in minutes.

Munjevito brzi transferi

Omogućujemo brzo i jednostavno slanje novca u inozemstvo. 90% transfera stiže za nekoliko minuta, što osigurava da vaš novac stigne na odredište kada vam je potreban.

Trusted & Secure

30+ godina izvrsnosti

Naš ugled je izgrađen na povjerenju. Više od 280 milijuna ljudi oslanja se na naše sigurne usluge za obradu tisuća globalnih transakcija svaki dan.

Track every step of the way

Praćenje u stvarnom vremenu

S našim praćenjem transfera u stvarnom vremenu, uvijek ste u toku. Pristupite ažuriranjima u stvarnom vremenu u bilo kojem trenutku, izravno sa svog računa.

Set it and forget it

Ponavljajuća plaćanja

Želite li postaviti ponavljajuća plaćanja za stvari poput poreza, računa, investicija ili hipoteka? Xe vam olakšava postavljanje ponavljajućih plaćanja.

Usporedite nas sa svojom bankom

Xe dosljedno nudi tečajeve koji su bolji od bankovnih, tako da možete imati više novca u džepu. S unaprijed određenim cijenama i bez iznenadnih naknada, nadmašujemo tradicionalne banke.

The better way to transfer bank-to-bank

Prenesite više uz veće limite slanja

Nudimo veće limite za transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.

Timing is everything

Koristite naše valutne tablice za određivanje vremena transfera

Xe-ovi interaktivni valutni grafikoni moćan su alat za analizu povijesnih trendova koji vam pomažu u donošenju informiranijih investicijskih odluka. Čak i najmanja razlika u tečaju može drastično utjecati na vrijednost.

Tražim ulaganje u...

Own a property abroad?

Nekretnine u inozemstvu?

Uvećajte svoja ulaganja u nekretnine na međunarodnoj razini uz Xe. Naši konkurentni tečajevi i brzi, sigurni transferi pomažu vam da iskoristite prilike u nekretninama diljem svijeta.

Go global with your portfolio?

Dionice u inozemstvu?

Diverzificirajte svoj portfelj dionica preko granica uz Xe. Naši podaci o valuti u stvarnom vremenu i besprijekoran proces prijenosa pomažu vam da iskoristite prilike na stranim tržištima.

Do business without borders?

Proširenje dosega?

Proširite doseg svoje tvrtke uz Xe. Naše namjenske korporativne usluge i opcije skupnih transfera pojednostavljuju upravljanje globalnim financijskim potezima, omogućujući vam da se usredotočite na rast svog poslovanja.

Prebacite novac za ulaganje u inozemstvo s Xe-om

Izradi račun

Izradi račun

Potrebno je samo nekoliko minuta. Sve što nam treba je vaša adresa e-pošte i neke dodatne informacije.

Trenutna ponuda

Trenutna ponuda

Primajte tečaj prijenosa novca uživo koji je bolji od bankovnog za odabranu valutu.

Pošalji novac

Pošalji novac

Dodajte sve potrebne podatke i postavite transfer. Čim prikupimo sredstva, mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer

Pratite svoj transfer u svakom koraku. Omogućite obavijesti kako biste bili u toku s vašim transferom.

Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta

More ways Xe can help you

Otkrijte što još Xe može učiniti za vas

Zanima vas doseg naše stručnosti? Naši klijenti se oslanjaju na nas za sve, od svakodnevnih transfera do značajnih transakcija. Istražite naše najpopularnije opcije transfera.

Često postavljana pitanja o velikim transferima novca