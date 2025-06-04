  1. Početna
EUR - Euro

Euro je valuta Zemlje članice Eurozone. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Euro tečaj EUR u USD. Valutni kod za Euri je EUR, a simbol valute je €. Ispod ćete pronaći tečajeve za Euro i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

EUREuro

Središnja banka u Europi zove se Europska središnja banka (ECB). Trenutno je 17 država članica EU usvojilo Euro. To je druga najtrgovanija valuta na forex tržištu, nakon američkog dolara, a također je i glavna globalna rezervna valuta. Druga uobičajena imena za Euro uključuju Yoyo (irski engleski), Leru (španjolski) i Ege (finski).

Uvođenje Eura
1. siječnja 1999. Euro (EUR) je uveden kao valuta računa, zamjenjujući Europsku monetarnu jedinicu po paritetu. Europska monetarna jedinica bila je teorijska košarica valuta, a ne fizička valuta sama po sebi. U početku je jedanaest zemalja Europske ekonomske i monetarne unije zamijenilo svoje vlastite valute Eurom: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska. Grčka je slijedila 2001., Slovenija 2007., Malta i Cipar 2008., Slovačka 2009. i Latvija 2014.

Korištenje Eura izvan EU
Nekoliko suverenih država koje nisu dio Europske unije od tada su usvojile Euro, uključujući Kneževinu Andoru, Kneževinu Monako, Republiku San Marino i Državu Vatikan. Euro se također koristi u mnogim teritorijima, odjelima i suverenim državama zemalja eurozone, kao što su Azori, Balearski otoci, Kanarski otoci, otok Europa, Francuska Gvajana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeira, Martinik, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre i Miquelon, da spomenemo samo neke. Euro se koristi kao trgovačka valuta na Kubi, u Sjevernoj Koreji i Siriji, a nekoliko valuta je vezano uz njega.

Valuta Tečaj
Bosanska konvertibilna marka 1.95583
Bugarski lev 1.95583
Escudo Zelenortska Ostrva 110.265
Centralnoafrički CFA franak BEAC 655.957
CFA franak 655.957
CFP franak 119.3317
Komorski franak 491.9678
Litvanski litas 3.45280

Vrijednost zastarjelih nacionalnih valuta
Euro banknote i kovanice počele su cirkulirati 2002. godine, a stare novčanice i kovanice postupno su povlačene iz optjecaja. Precizni datumi kada je svaka stara valuta prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja i njihovi službeni fiksni tečajevi prikazani su u donjoj tablici.

Naslijeđena (stara) valuta Konverzija iz EUR Zastarjela
ATS Austrija, šiling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-velj-2002
BEF Belgija, franak 1 EUR = 40.3399 BEF 28-velj-2002
CYP Cipar, funta 1 EUR = 0.58527 CYP 31-sij-2008
DEM Njemačka, njemačka marka 1 EUR = 1.95583 DEM 28-velj-2002
EEK Estonija, kruna 1 EUR = 15.6466 EEK 15-sij-2011
ESP Španija, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-velj-2002
FIM Finska, marka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-sij-2008
FRF Francuska, franak 1 EUR = 6.55957 FRF 17-velj-2002
GRD Grčka, drahma 1 EUR = 340.750 GRD 28-velj-2002
HRK Hrvatska, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-sij-2023
IEP Irska, funta 1 EUR = 0.78756 IEP 9-velj-2002
ITL Italija, lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-velj-2002
LTL Litvanija, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-sij-2015
LUF Luksemburg, franak 1 EUR = 40.3399 LUF 28-velj-2002
LVL Latvija, lati 1 EUR = 0.70280 LVL 15-sij-2014
MTL Malta, lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-sij-2008
NLG Nizozemska, gulden (florin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-sij-2008
PTE Portugal, escudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-velj-2002
SIT Slovenija, tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-sij-2007
SKK Slovačka, kruna 1 EUR = 30.1260 SKK 17-sij-2009

XE Currency Converter podržava navedene zastarjele valute; za konverziju, upišite naziv valute u pretraživač. Neke stare valute još uvijek su fizički konvertibilne na posebnim lokacijama. Za detalje, pogledajte službenu stranicu ECB-a navedenu u odjeljku Relevantne veze u nastavku.

Pravopis i velika slova
Službeni pravopis valute EUR je "euro", s malim "e"; međutim, uobičajena praksa u industriji je pisati "Euro", s velikim "E". Mnogi jezici imaju različite službene pravopise za Euro, koji se također mogu ili ne moraju poklapati s općom upotrebom. Osim toga, postoje razni nadimci za valutu uključujući, Ege (finski), Pavo (španjolski) i Euráče (slovački).

Relevantne veze
Za više informacija o EUR-u, potičemo vas da posjetite donje veze, posebno Europsku središnju banku. Ove stranice uključuju najnovije vijesti o Euru, kao i pitanja poput implementacije, pravopisa, zakonodavstva i još mnogo toga.

Statistika Euro

NazivEuro
Simbol
Manja jedinica1/100 = cent
Simbol manje jedinicecent
Najbolja konverzija EUREUR u USD
Najbolji grafikon EURGrafikon EUR u USD

Profil Euro

NadimciEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
KovaniceČesto korišteno: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rijetko korišteno: 1cent, 2cent
NovčaniceČesto korišteno: €5, €10, €20, €50, €100
Rijetko korišteno: €200, €500
Središnja bankaEuropska središnja banka
Korisnici
Zemlje članice Eurozone, Andora, Austrija, Azori, Baleari (Balearsko otočje), Belgija, Kanarski Otoci, Kipar, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Francuska južna teritorija, Njemačka, Grčka, Guadeloupe, Nizozemska (Hollandija), Sveta Stolica (Vatikanski Grad), Irska (Eire), Italija, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako, Crna Gora, Nizozemska, Portugal, Réunion, Saint Pierre i Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Vatikanski Grad (Sveta Stolica), Estonija, Litvanija, Latvija

