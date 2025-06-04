EUR - Euro

Središnja banka u Europi zove se Europska središnja banka (ECB). Trenutno je 17 država članica EU usvojilo Euro. To je druga najtrgovanija valuta na forex tržištu, nakon američkog dolara, a također je i glavna globalna rezervna valuta. Druga uobičajena imena za Euro uključuju Yoyo (irski engleski), Leru (španjolski) i Ege (finski).

Uvođenje Eura

1. siječnja 1999. Euro (EUR) je uveden kao valuta računa, zamjenjujući Europsku monetarnu jedinicu po paritetu. Europska monetarna jedinica bila je teorijska košarica valuta, a ne fizička valuta sama po sebi. U početku je jedanaest zemalja Europske ekonomske i monetarne unije zamijenilo svoje vlastite valute Eurom: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska. Grčka je slijedila 2001., Slovenija 2007., Malta i Cipar 2008., Slovačka 2009. i Latvija 2014.

Korištenje Eura izvan EU

Nekoliko suverenih država koje nisu dio Europske unije od tada su usvojile Euro, uključujući Kneževinu Andoru, Kneževinu Monako, Republiku San Marino i Državu Vatikan. Euro se također koristi u mnogim teritorijima, odjelima i suverenim državama zemalja eurozone, kao što su Azori, Balearski otoci, Kanarski otoci, otok Europa, Francuska Gvajana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeira, Martinik, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre i Miquelon, da spomenemo samo neke. Euro se koristi kao trgovačka valuta na Kubi, u Sjevernoj Koreji i Siriji, a nekoliko valuta je vezano uz njega.



Vrijednost zastarjelih nacionalnih valuta

Euro banknote i kovanice počele su cirkulirati 2002. godine, a stare novčanice i kovanice postupno su povlačene iz optjecaja. Precizni datumi kada je svaka stara valuta prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja i njihovi službeni fiksni tečajevi prikazani su u donjoj tablici.





Naslijeđena (stara) valuta Konverzija iz EUR Zastarjela ATS Austrija, šiling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-velj-2002 BEF Belgija, franak 1 EUR = 40.3399 BEF 28-velj-2002 CYP Cipar, funta 1 EUR = 0.58527 CYP 31-sij-2008 DEM Njemačka, njemačka marka 1 EUR = 1.95583 DEM 28-velj-2002 EEK Estonija, kruna 1 EUR = 15.6466 EEK 15-sij-2011 ESP Španija, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-velj-2002 FIM Finska, marka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-sij-2008 FRF Francuska, franak 1 EUR = 6.55957 FRF 17-velj-2002 GRD Grčka, drahma 1 EUR = 340.750 GRD 28-velj-2002 HRK Hrvatska, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-sij-2023 IEP Irska, funta 1 EUR = 0.78756 IEP 9-velj-2002 ITL Italija, lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-velj-2002 LTL Litvanija, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-sij-2015 LUF Luksemburg, franak 1 EUR = 40.3399 LUF 28-velj-2002 LVL Latvija, lati 1 EUR = 0.70280 LVL 15-sij-2014 MTL Malta, lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-sij-2008 NLG Nizozemska, gulden (florin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-sij-2008 PTE Portugal, escudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-velj-2002 SIT Slovenija, tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-sij-2007 SKK Slovačka, kruna 1 EUR = 30.1260 SKK 17-sij-2009

XE Currency Converter podržava navedene zastarjele valute; za konverziju, upišite naziv valute u pretraživač. Neke stare valute još uvijek su fizički konvertibilne na posebnim lokacijama. Za detalje, pogledajte službenu stranicu ECB-a navedenu u odjeljku Relevantne veze u nastavku.

Pravopis i velika slova

Službeni pravopis valute EUR je "euro", s malim "e"; međutim, uobičajena praksa u industriji je pisati "Euro", s velikim "E". Mnogi jezici imaju različite službene pravopise za Euro, koji se također mogu ili ne moraju poklapati s općom upotrebom. Osim toga, postoje razni nadimci za valutu uključujući, Ege (finski), Pavo (španjolski) i Euráče (slovački).

Relevantne veze

Za više informacija o EUR-u, potičemo vas da posjetite donje veze, posebno Europsku središnju banku. Ove stranice uključuju najnovije vijesti o Euru, kao i pitanja poput implementacije, pravopisa, zakonodavstva i još mnogo toga.