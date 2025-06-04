EUR - Euro
Euro je valuta Zemlje članice Eurozone. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Euro tečaj EUR u USD. Valutni kod za Euri je EUR, a simbol valute je €. Ispod ćete pronaći tečajeve za Euro i pretvarač valuta.
Središnja banka u Europi zove se Europska središnja banka (ECB). Trenutno je 17 država članica EU usvojilo Euro. To je druga najtrgovanija valuta na forex tržištu, nakon američkog dolara, a također je i glavna globalna rezervna valuta. Druga uobičajena imena za Euro uključuju Yoyo (irski engleski), Leru (španjolski) i Ege (finski).
Uvođenje Eura
1. siječnja 1999. Euro (EUR) je uveden kao valuta računa, zamjenjujući Europsku monetarnu jedinicu po paritetu. Europska monetarna jedinica bila je teorijska košarica valuta, a ne fizička valuta sama po sebi. U početku je jedanaest zemalja Europske ekonomske i monetarne unije zamijenilo svoje vlastite valute Eurom: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska. Grčka je slijedila 2001., Slovenija 2007., Malta i Cipar 2008., Slovačka 2009. i Latvija 2014.
Korištenje Eura izvan EU
Nekoliko suverenih država koje nisu dio Europske unije od tada su usvojile Euro, uključujući Kneževinu Andoru, Kneževinu Monako, Republiku San Marino i Državu Vatikan. Euro se također koristi u mnogim teritorijima, odjelima i suverenim državama zemalja eurozone, kao što su Azori, Balearski otoci, Kanarski otoci, otok Europa, Francuska Gvajana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeira, Martinik, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre i Miquelon, da spomenemo samo neke. Euro se koristi kao trgovačka valuta na Kubi, u Sjevernoj Koreji i Siriji, a nekoliko valuta je vezano uz njega.
|Valuta
|Tečaj
|Bosanska konvertibilna marka
|1.95583
|Bugarski lev
|1.95583
|Escudo Zelenortska Ostrva
|110.265
|Centralnoafrički CFA franak BEAC
|655.957
|CFA franak
|655.957
|CFP franak
|119.3317
|Komorski franak
|491.9678
|Litvanski litas
|3.45280
Vrijednost zastarjelih nacionalnih valuta
Euro banknote i kovanice počele su cirkulirati 2002. godine, a stare novčanice i kovanice postupno su povlačene iz optjecaja. Precizni datumi kada je svaka stara valuta prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja i njihovi službeni fiksni tečajevi prikazani su u donjoj tablici.
|Naslijeđena (stara) valuta
|Konverzija iz EUR
|Zastarjela
|ATS Austrija, šiling
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-velj-2002
|BEF Belgija, franak
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-velj-2002
|CYP Cipar, funta
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-sij-2008
|DEM Njemačka, njemačka marka
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-velj-2002
|EEK Estonija, kruna
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-sij-2011
|ESP Španija, peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-velj-2002
|FIM Finska, marka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-sij-2008
|FRF Francuska, franak
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-velj-2002
|GRD Grčka, drahma
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-velj-2002
|HRK Hrvatska, kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-sij-2023
|IEP Irska, funta
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-velj-2002
|ITL Italija, lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-velj-2002
|LTL Litvanija, litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-sij-2015
|LUF Luksemburg, franak
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-velj-2002
|LVL Latvija, lati
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-sij-2014
|MTL Malta, lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-sij-2008
|NLG Nizozemska, gulden (florin)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-sij-2008
|PTE Portugal, escudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-velj-2002
|SIT Slovenija, tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-sij-2007
|SKK Slovačka, kruna
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-sij-2009
XE Currency Converter podržava navedene zastarjele valute; za konverziju, upišite naziv valute u pretraživač. Neke stare valute još uvijek su fizički konvertibilne na posebnim lokacijama. Za detalje, pogledajte službenu stranicu ECB-a navedenu u odjeljku Relevantne veze u nastavku.
Pravopis i velika slova
Službeni pravopis valute EUR je "euro", s malim "e"; međutim, uobičajena praksa u industriji je pisati "Euro", s velikim "E". Mnogi jezici imaju različite službene pravopise za Euro, koji se također mogu ili ne moraju poklapati s općom upotrebom. Osim toga, postoje razni nadimci za valutu uključujući, Ege (finski), Pavo (španjolski) i Euráče (slovački).
Relevantne veze
Za više informacija o EUR-u, potičemo vas da posjetite donje veze, posebno Europsku središnju banku. Ove stranice uključuju najnovije vijesti o Euru, kao i pitanja poput implementacije, pravopisa, zakonodavstva i još mnogo toga.
Statistika Euro
|Naziv
|Euro
|Simbol
|€
|Manja jedinica
|1/100 = cent
|Simbol manje jedinice
|cent
|Najbolja konverzija EUR
|EUR u USD
|Najbolji grafikon EUR
|Grafikon EUR u USD
Profil Euro
|Nadimci
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Kovanice
|Često korišteno: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rijetko korišteno: 1cent, 2cent
|Novčanice
|Često korišteno: €5, €10, €20, €50, €100
Rijetko korišteno: €200, €500
|Središnja banka
|Europska središnja banka
|Korisnici
Zemlje članice Eurozone, Andora, Austrija, Azori, Baleari (Balearsko otočje), Belgija, Kanarski Otoci, Kipar, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Francuska južna teritorija, Njemačka, Grčka, Guadeloupe, Nizozemska (Hollandija), Sveta Stolica (Vatikanski Grad), Irska (Eire), Italija, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako, Crna Gora, Nizozemska, Portugal, Réunion, Saint Pierre i Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Vatikanski Grad (Sveta Stolica), Estonija, Litvanija, Latvija
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za EURDobiti tečajeve EUR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti EUR za moje poslovanje