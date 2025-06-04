USD - Američki dolar

Središnja banka SAD-a zove se Savez Federalnih Rezervi (obično se naziva "Fed"). USD je najtrgovanija valuta na forex tržištu i može se kombinirati sa svim ostalim glavnim valutama. Uobičajeni nazivi za USD uključuju zeleni novac, dolara, zeleni, tijesto, udarac, kosti, mrtve predsjednike, skrille i papir.

Važnost američkog dolara

Američki dolar je najčešće konvertibilna valuta u svijetu i redovito se koristi kao mjerilo na Forex tržištu. Kao dominantna globalna rezervna valuta, drži je gotovo svaka središnja banka u svijetu. Osim toga, dolar se koristi kao standardna valuta na tržištu roba i stoga ima izravan utjecaj na cijene roba.

Dollarizacija USD-a

Zbog svoje međunarodne prihvaćenosti, neke zemlje poput Paname i Ekvadora koriste USD kao službenu zakonsku valutu, praksa poznata kao dollarizacija. Za druge zemlje dolar je prihvaćena alternativna forma plaćanja, iako nije službena valuta za tu zemlju. Više valuta je vezano uz američki dolar:

Uvođenje američkog dolara

Godine 1785. dolar je službeno usvojen kao novčana jedinica Sjedinjenih Država. Zakon o kovanici iz 1792. godine stvorio je prvu američku kovnicu i uspostavio savezni monetarni sustav, kao i postavio denominacije za kovanice određene njihovom vrijednošću u zlatu, srebru i bakru. Godine 1861. američko ministarstvo financija izdalo je obveznice bez kamata, a prve obveznice od 10 dolara, s likom Abrahama Lincolna, ušle su u optjecaj. Ove su obveznice brzo dobile nadimak 'Zeleni novac' zbog svoje boje. Godine 1863. uspostavljen je nacionalni bankovni sustav i stvorene su smjernice za nacionalne banke. Ove su banke bile ovlaštene izdavati nacionalnu valutu osiguranu kupnjom američkih obveznica. Godine 1914. izdane su prve Federalne rezervne novčanice od 10 dolara.

Srebrni i zlatni standard u SAD-u

Godinama su Sjedinjene Države pokušavale uspostaviti bimetalni standard, počevši od usvajanja srebrnog standarda temeljenog na španjolskom milled dolaru 1785. godine. Međutim, srebrne kovanice ubrzo su napustile optjecaj, postavši potpuno obustavljene do 1806. godine. Do tog trenutka, većina zemalja je već počela standardizirati transakcije usvajanjem zlatnog standarda, što znači da se bilo koja papirna valuta mogla otkupiti od strane vlade za svoju vrijednost u zlatu. Bretton-Woods sustav usvojen je od strane većine zemalja kako bi se postavili tečajevi za sve valute u odnosu na zlato. Budući da su Sjedinjene Države posjedovale većinu svjetskog zlata, mnoge su zemlje jednostavno vezale vrijednost svoje valute uz dolar. Središnje banke održavale su fiksne tečajeve između svojih valuta i dolara, pretvarajući američki dolar u de facto valutu svijeta. Godine 1973. SAD je konačno potpuno odvojio vrijednost dolara od zlata.