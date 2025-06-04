JPY - Japanski jen

Važnost japanskog jena

Japanski jen je treća najtrgovanija valuta na svijetu i najviše trgovan u Aziji. Zbog relativno niskih kamatnih stopa, japanski jen se često koristi u carry trgovinama s australskim dolarom i američkim dolarom. Carry trgovina je strategija u kojoj se valuta s niskom kamatnom stopom prodaje kako bi se kupila valuta s višom kamatnom stopom.

Rana japanska valuta

Povijest valute u Japanu započela je u 8. stoljeću kada su srebrne i bakrene kovanice, nazvane Wado Kaichin, počele biti kovane 708. Ove kovanice su imitacije kineskih kovanica, a kada Japan više nije mogao proizvoditi vlastite kovanice, kineska valuta je uvezena u zemlju. Tijekom sljedećih nekoliko stoljeća, priljev kineskih kovanica nije zadovoljio potražnju, pa su kako bi se riješio ovaj problem, dvije privatno kovane japanske kovanice, Toraisen i Shichusen, ušle u optjecaj od 14. do 16. stoljeća. Oko 15. stoljeća, kovnica zlata i srebra poznata kao Koshu Kin je poticana, a zlatne kovanice su ubrzo postale nova standardna valuta. Vlada je kasnije uspostavila jedinstveni monetarni sustav koji se sastojao od zlatne valute, kao i srebrnih i bakrenih kovanica.

Moderna japanska valuta

Do 19. stoljeća, španjolski dolari su se koristili u Japanu, zajedno s lokalnim valutama. Kako bi se pojednostavili i centralizirali različite kovanice koje su se tada koristile, jen (što znači 'krug' ili 'okrugli predmet') je stvoren 1871. Nova zakonska valuta razvila je monetarni sustav sličan europskom, s decimalnim sustavom računa. Jen je djelovao pod bimetalnim standardom zlata i srebra do 1897. godine, kada je ostavljen pod isključivim zlatnim standardom. Nakon Drugog svjetskog rata, jen je izgubio veliki dio svoje vrijednosti, a 1971. godine fiksirao je tečaj prema američkom dolaru na razini od 308 JPY za 1 USD. To je trajalo do 1973. godine kada je prešao na fluktuirajući tečaj.