  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. JPY

jpy
JPY - Japanski jen

Japanski jen je valuta Japan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Japanski jen tečaj JPY u USD. Valutni kod za Jen je JPY, a simbol valute je ¥. Ispod ćete pronaći tečajeve za Japanski jen i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

jpy
JPYJapanski jen

Važnost japanskog jena
Japanski jen je treća najtrgovanija valuta na svijetu i najviše trgovan u Aziji. Zbog relativno niskih kamatnih stopa, japanski jen se često koristi u carry trgovinama s australskim dolarom i američkim dolarom. Carry trgovina je strategija u kojoj se valuta s niskom kamatnom stopom prodaje kako bi se kupila valuta s višom kamatnom stopom.

Rana japanska valuta
Povijest valute u Japanu započela je u 8. stoljeću kada su srebrne i bakrene kovanice, nazvane Wado Kaichin, počele biti kovane 708. Ove kovanice su imitacije kineskih kovanica, a kada Japan više nije mogao proizvoditi vlastite kovanice, kineska valuta je uvezena u zemlju. Tijekom sljedećih nekoliko stoljeća, priljev kineskih kovanica nije zadovoljio potražnju, pa su kako bi se riješio ovaj problem, dvije privatno kovane japanske kovanice, Toraisen i Shichusen, ušle u optjecaj od 14. do 16. stoljeća. Oko 15. stoljeća, kovnica zlata i srebra poznata kao Koshu Kin je poticana, a zlatne kovanice su ubrzo postale nova standardna valuta. Vlada je kasnije uspostavila jedinstveni monetarni sustav koji se sastojao od zlatne valute, kao i srebrnih i bakrenih kovanica.

Moderna japanska valuta
Do 19. stoljeća, španjolski dolari su se koristili u Japanu, zajedno s lokalnim valutama. Kako bi se pojednostavili i centralizirali različite kovanice koje su se tada koristile, jen (što znači 'krug' ili 'okrugli predmet') je stvoren 1871. Nova zakonska valuta razvila je monetarni sustav sličan europskom, s decimalnim sustavom računa. Jen je djelovao pod bimetalnim standardom zlata i srebra do 1897. godine, kada je ostavljen pod isključivim zlatnim standardom. Nakon Drugog svjetskog rata, jen je izgubio veliki dio svoje vrijednosti, a 1971. godine fiksirao je tečaj prema američkom dolaru na razini od 308 JPY za 1 USD. To je trajalo do 1973. godine kada je prešao na fluktuirajući tečaj.

Statistika Japanski jen

NazivJapanski jen
Simbol¥
Manja jedinica1/100 = Sen
Simbol manje jedinicesen
Najbolja konverzija JPYJPY u USD
Najbolji grafikon JPYGrafikon JPY u USD

Profil Japanski jen

KovaniceČesto korišteno: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
NovčaniceČesto korišteno: ¥1000, ¥5000, ¥10000
Rijetko korišteno: ¥2000
Središnja bankaBanka Japana
Korisnici
Japan

Zašto vas zanima JPY?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za JPYDobiti tečajeve JPY na moj telefonDobiti API za podatke o valuti JPY za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.790049
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670837

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%