CHF - Švicarski franak
Švicarski franak je valuta Švicarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Švicarski franak tečaj CHF u USD. Valutni kod za Franki je CHF, a simbol valute je CHF. Ispod ćete pronaći tečajeve za Švicarski franak i pretvarač valuta.
Važnost švicarskog franka
Švicarski frank ima reputaciju sigurne luke ili tvrde valute; često se kupuje tijekom financijske nesigurnosti zbog svoje pouzdanosti i stabilnosti. Redovito se koristi kao globalna rezervna valuta, švicarski frank je šesta najtrgovanija valuta na svijetu. Sve CHF banknote sadrže četiri nacionalna jezika Švicarske: njemački, romanski, francuski i talijanski.
Kratka povijest švicarskog franka
Prije Helvetske Republike, u Švicarskoj je cirkuliralo više od 860 različitih novčića. Godine 1798. uvedena je valuta frank koja se koristila do 1803. zajedno s brojnim stranim valutama. Tijekom tog vremena postojao je složen sustav valuta koji se sastojao od više od 8.000 različitih novčića i banknota u opticaju. Prema Zakonu o saveznom kovanju, sve valute zamijenjene su švicarskim frankom, koji je uveden po paritetu s francuskim frankom 1850. godine. Švicarska je usvojila zlatni standard 1865. kao članica Latinske monetarne unije, zakonito ga održavajući do 2000. godine.
Statistika Švicarski franak
|Naziv
|Švicarski franak
|Simbol
|CHF
|Manja jedinica
|1/100 = Rappen
|Simbol manje jedinice
|Rp.
|Najbolja konverzija CHF
|CHF u USD
|Najbolji grafikon CHF
|Grafikon CHF u USD
Profil Švicarski franak
|Nadimci
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Kovanice
|Često korišteno: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Novčanice
|Često korišteno: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Središnja banka
|Švicarska nacionalna banka
|Korisnici
Švicarska, Lihtenštajn, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Zašto vas zanima CHF?
