CHF - Švicarski franak

Važnost švicarskog franka

Švicarski frank ima reputaciju sigurne luke ili tvrde valute; često se kupuje tijekom financijske nesigurnosti zbog svoje pouzdanosti i stabilnosti. Redovito se koristi kao globalna rezervna valuta, švicarski frank je šesta najtrgovanija valuta na svijetu. Sve CHF banknote sadrže četiri nacionalna jezika Švicarske: njemački, romanski, francuski i talijanski.

Kratka povijest švicarskog franka

Prije Helvetske Republike, u Švicarskoj je cirkuliralo više od 860 različitih novčića. Godine 1798. uvedena je valuta frank koja se koristila do 1803. zajedno s brojnim stranim valutama. Tijekom tog vremena postojao je složen sustav valuta koji se sastojao od više od 8.000 različitih novčića i banknota u opticaju. Prema Zakonu o saveznom kovanju, sve valute zamijenjene su švicarskim frankom, koji je uveden po paritetu s francuskim frankom 1850. godine. Švicarska je usvojila zlatni standard 1865. kao članica Latinske monetarne unije, zakonito ga održavajući do 2000. godine.