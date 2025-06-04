  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. CHF

chf
CHF - Švicarski franak

Švicarski franak je valuta Švicarska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Švicarski franak tečaj CHF u USD. Valutni kod za Franki je CHF, a simbol valute je CHF. Ispod ćete pronaći tečajeve za Švicarski franak i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

chf
CHFŠvicarski franak

Važnost švicarskog franka
Švicarski frank ima reputaciju sigurne luke ili tvrde valute; često se kupuje tijekom financijske nesigurnosti zbog svoje pouzdanosti i stabilnosti. Redovito se koristi kao globalna rezervna valuta, švicarski frank je šesta najtrgovanija valuta na svijetu. Sve CHF banknote sadrže četiri nacionalna jezika Švicarske: njemački, romanski, francuski i talijanski.

Kratka povijest švicarskog franka
Prije Helvetske Republike, u Švicarskoj je cirkuliralo više od 860 različitih novčića. Godine 1798. uvedena je valuta frank koja se koristila do 1803. zajedno s brojnim stranim valutama. Tijekom tog vremena postojao je složen sustav valuta koji se sastojao od više od 8.000 različitih novčića i banknota u opticaju. Prema Zakonu o saveznom kovanju, sve valute zamijenjene su švicarskim frankom, koji je uveden po paritetu s francuskim frankom 1850. godine. Švicarska je usvojila zlatni standard 1865. kao članica Latinske monetarne unije, zakonito ga održavajući do 2000. godine.

Statistika Švicarski franak

NazivŠvicarski franak
SimbolCHF
Manja jedinica1/100 = Rappen
Simbol manje jediniceRp.
Najbolja konverzija CHFCHF u USD
Najbolji grafikon CHFGrafikon CHF u USD

Profil Švicarski franak

NadimciStutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
KovaniceČesto korišteno: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
NovčaniceČesto korišteno: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
Središnja bankaŠvicarska nacionalna banka
Korisnici
Švicarska, Lihtenštajn, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein

Zašto vas zanima CHF?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za CHFDobiti tečajeve CHF na moj telefonDobiti API za podatke o valuti CHF za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.619
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790036
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.265
AUD / USD0.670722

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%