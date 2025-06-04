GBP - Britanska funta

Središnja banka Ujedinjenog Kraljevstva je Banka Engleske. Kao četvrta najtrgovanija valuta, britanska funta je treća najčešće držana rezervna valuta na svijetu. Uobičajeni nazivi za britansku funtu uključuju Pound Sterling, Sterling, Quid, Cable i Nicker.

Važnost britanske funte

Britanska funta je najstarija valuta koja se i danas koristi, kao i jedna od najčešće konvertiranih valuta. Falklandska Ostrva, Gibraltar i Sveta Helena su sve vezane za GBP po paritetu.

Rana valuta u Britaniji

Svojim porijeklom iz 760. godine, Pound Sterling je prvi put uveden kao srebrni peni, koji se proširio po anglosaksonskim kraljevstvima. Godine 1158. dizajn je promijenjen i umjesto čistog srebra, nove kovanice su izrađene od 92,5% srebra i postale su poznate kao Sterling Pound. Srebrni peniji su bili jedina kovanica koja se koristila u Engleskoj sve do uvođenja šilinga 1487. i funte, dvije godine kasnije, 1489. godine.

Bilješke britanske funte i zlatni standard

Prve papirnate novčanice uvedene su 1694. godine, s pravnom osnovom koja je prebačena sa srebra na zlato. Banka Engleske, jedna od prvih središnjih banaka na svijetu, osnovana je godinu dana kasnije, 1695. godine. Sve Sterling novčanice su bile ručno pisane do 1855. godine, kada je banka počela tiskati cijele novčanice. Početkom 20. stoljeća, više zemalja počelo je vezati svoje valute za zlato. Stvoren je zlatni standard, koji je omogućio konverziju između valuta različitih zemalja i revolucionirao trgovinu i međunarodnu ekonomiju. Velika Britanija je službeno usvojila zlatni standard 1816. godine, iako je koristila sustav od 1670. godine. Snaga Sterlina koja je došla s zlatnim standardom dovela je do razdoblja velikog ekonomskog rasta u Britaniji sve do 1914. godine.

Britanska funta i Sterling područje

Britanska funta nije se koristila samo u Velikoj Britaniji, već se također kretala kroz kolonije Britanskog Carstva. Zemlje koje su koristile funtu postale su poznate kao Sterling područje, a funta je postala globalno popularna, držana kao rezervna valuta u mnogim središnjim bankama. Međutim, kako je britanska ekonomija počela opadati, američki dolar je postao dominantan. Godine 1940. funta je vezana za američki dolar po tečaju od 1 funte za 4,03 američka dolara, a mnoge druge zemlje su slijedile, vezujući svoje valute. Godine 1949. funta je devalvirana za 30%, a druga devalvacija uslijedila je 1967. godine. Kada je britanska funta decimalizirana i počela slobodno fluktuirati na tržištu, 1971. godine, Sterling područje je ukinuto. Nakon toga, britanska funta je doživjela niz uspona i padova.