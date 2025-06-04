GBP - Britanska funta
Britanska funta je valuta Ujedinjeno Kraljevstvo. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Britanska funta tečaj GBP u USD. Valutni kod za Funti je GBP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Britanska funta i pretvarač valuta.
Središnja banka Ujedinjenog Kraljevstva je Banka Engleske. Kao četvrta najtrgovanija valuta, britanska funta je treća najčešće držana rezervna valuta na svijetu. Uobičajeni nazivi za britansku funtu uključuju Pound Sterling, Sterling, Quid, Cable i Nicker.
Važnost britanske funte
Britanska funta je najstarija valuta koja se i danas koristi, kao i jedna od najčešće konvertiranih valuta. Falklandska Ostrva, Gibraltar i Sveta Helena su sve vezane za GBP po paritetu.
Rana valuta u Britaniji
Svojim porijeklom iz 760. godine, Pound Sterling je prvi put uveden kao srebrni peni, koji se proširio po anglosaksonskim kraljevstvima. Godine 1158. dizajn je promijenjen i umjesto čistog srebra, nove kovanice su izrađene od 92,5% srebra i postale su poznate kao Sterling Pound. Srebrni peniji su bili jedina kovanica koja se koristila u Engleskoj sve do uvođenja šilinga 1487. i funte, dvije godine kasnije, 1489. godine.
Bilješke britanske funte i zlatni standard
Prve papirnate novčanice uvedene su 1694. godine, s pravnom osnovom koja je prebačena sa srebra na zlato. Banka Engleske, jedna od prvih središnjih banaka na svijetu, osnovana je godinu dana kasnije, 1695. godine. Sve Sterling novčanice su bile ručno pisane do 1855. godine, kada je banka počela tiskati cijele novčanice. Početkom 20. stoljeća, više zemalja počelo je vezati svoje valute za zlato. Stvoren je zlatni standard, koji je omogućio konverziju između valuta različitih zemalja i revolucionirao trgovinu i međunarodnu ekonomiju. Velika Britanija je službeno usvojila zlatni standard 1816. godine, iako je koristila sustav od 1670. godine. Snaga Sterlina koja je došla s zlatnim standardom dovela je do razdoblja velikog ekonomskog rasta u Britaniji sve do 1914. godine.
Britanska funta i Sterling područje
Britanska funta nije se koristila samo u Velikoj Britaniji, već se također kretala kroz kolonije Britanskog Carstva. Zemlje koje su koristile funtu postale su poznate kao Sterling područje, a funta je postala globalno popularna, držana kao rezervna valuta u mnogim središnjim bankama. Međutim, kako je britanska ekonomija počela opadati, američki dolar je postao dominantan. Godine 1940. funta je vezana za američki dolar po tečaju od 1 funte za 4,03 američka dolara, a mnoge druge zemlje su slijedile, vezujući svoje valute. Godine 1949. funta je devalvirana za 30%, a druga devalvacija uslijedila je 1967. godine. Kada je britanska funta decimalizirana i počela slobodno fluktuirati na tržištu, 1971. godine, Sterling područje je ukinuto. Nakon toga, britanska funta je doživjela niz uspona i padova.
- 1976: Došlo je do krize sterlina i Velika Britanija se obratila Međunarodnom monetarnom fondu za zajam
- 1988: GBP je počeo pratiti Deutsche Mark
- 1990: Velika Britanija se pridružila Mehanizmu deviznih tečajeva Europske unije, ali se povukla iz njega dvije godine kasnije
- 1997: Kontrola kamatnih stopa postala je odgovornost Banke Engleske
Statistika Britanska funta
|Naziv
|Britanska funta
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = penny
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija GBP
|GBP u USD
|Najbolji grafikon GBP
|Grafikon GBP u USD
Profil Britanska funta
|Nadimci
|Pound Sterling, Sterling, Quid, Nicker
|Kovanice
|Često korišteno: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
|Novčanice
|Često korišteno: £5, £10, £20, £50
Rijetko korišteno: £100
|Središnja banka
|Banka Engleske
|Korisnici
Ujedinjeno Kraljevstvo (UK), Engleska, Sjeverna Irska, Škotska, Wales, Falklandska Ostrva, Gibraltar, Guernsey, Ostrvo Man, Jersey, Sveta Helena i Ascension, Južna Georgia i Južna Sendvič Ostrva, Tristan da Cunha
