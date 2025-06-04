AUD - Australski dolar

Važnost australskog dolara

Središnja banka u Australiji zove se Rezervna banka Australije. Kao 5. najtrgovanija valuta na svijetu, australski dolar se također naziva buck, dough ili Aussie. Australski dolar je poznat kao roba valuta zbog svojih značajnih izvoza sirovina. Kao rezultat toga, AUD je pod utjecajem Kine i drugih azijskih tržišta uvoza. Zbog relativno visokih kamatnih stopa, australski dolar se često koristi u carry trgovinama s Japanskim jenom. Carry trgovina je strategija u kojoj se valuta s niskom kamatnom stopom prodaje kako bi se kupila valuta s višom kamatnom stopom.

Rana valuta u Australiji

Kada je Novi Južni Wales prvi put osnovan 1788. godine, Engleska funta bila je službena valuta, iako su se španjolski dolari redovito koristili. Godine 1813., kako bi se pokušalo obeshrabriti ilegalno korištenje španjolskih dolara, središta novčića su izrezana; postali su poznati kao 'holey dollars' a jezgre su se zvale 'dumps'; ovo je bila prva forma novčane jedinice u Australiji.

Od funte sterlinga do australskog dolara

Godine 1825. vlada je nametnula standard sterlinga i britanski novčići počeli su se kovati u Australiji. Ovi srebrni i brončani novčići nastavili su se koristiti do 1910. godine, kada je uvedena nova nacionalna valuta, australska funta. Australska funta bila je fiksirana u vrijednosti na funtu sterlinga i, kao rezultat, koristila je zlatni standard. Tri godine kasnije, izdata je prva serija australskih novčanica. U veljači 1966. godine, australski dolar (AUD) uveden je pod decimaliziranim sustavom; dolari i centi zamijenili su funte, šilinge i penije. Godine 1988. novčanice su konvertirane u polimer, tehnologiju koja je prvotno razvijena u Australiji kako bi se spriječila falsifikacija.