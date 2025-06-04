TWD - Tajvanski novi dolar

Pod japanskom vlašću, tajvanski jen je uveden kao valuta Tajvana 1895. godine. Cirulirao je zajedno s japanskim jenom s dvije valute koje su bile jednake do pada Japanskog Carstva 1945. godine. Godinu dana kasnije, pod vlašću Republike Kine, Tajvanski dolar (poznat kao TWN) zamijenio je jen po paritetu. Novi tajvanski dolar uveden je 1949. godine u pokušaju da se suprotstavi hiperinfaciji. 'Stari' tajvanski dolar devalvirao je na ekstremnom tečaju od 4000 prema 1 TWD. Godine 2000. Novi tajvanski dolar postao je službena valuta Republike Kine.