TWD - Tajvanski novi dolar
Tajvanski novi dolar je valuta Tajvan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tajvanski novi dolar tečaj TWD u USD. Valutni kod za Novi Dolar je TWD, a simbol valute je NT$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tajvanski novi dolar i pretvarač valuta.
Pod japanskom vlašću, tajvanski jen je uveden kao valuta Tajvana 1895. godine. Cirulirao je zajedno s japanskim jenom s dvije valute koje su bile jednake do pada Japanskog Carstva 1945. godine. Godinu dana kasnije, pod vlašću Republike Kine, Tajvanski dolar (poznat kao TWN) zamijenio je jen po paritetu. Novi tajvanski dolar uveden je 1949. godine u pokušaju da se suprotstavi hiperinfaciji. 'Stari' tajvanski dolar devalvirao je na ekstremnom tečaju od 4000 prema 1 TWD. Godine 2000. Novi tajvanski dolar postao je službena valuta Republike Kine.
Statistika Tajvanski novi dolar
|Naziv
|Tajvanski novi dolar
|Simbol
|NT$
|Manja jedinica
|1/10 = Jiao
|Simbol manje jedinice
|角
|Najbolja konverzija TWD
|TWD u USD
|Najbolji grafikon TWD
|Grafikon TWD u USD
Profil Tajvanski novi dolar
|Nadimci
|kuài, máo, Taibi
|Kovanice
|Često korišteno: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Rijetko korišteno: NT$20
|Novčanice
|Često korišteno: NT$100, NT$500, NT$1000
Rijetko korišteno: NT$200, NT$2000
|Središnja banka
|Središnja banka Republike Kine (Tajvan)
|Korisnici
Tajvan
Tajvan
