  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. TWD

twd
TWD - Tajvanski novi dolar

Tajvanski novi dolar je valuta Tajvan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tajvanski novi dolar tečaj TWD u USD. Valutni kod za Novi Dolar je TWD, a simbol valute je NT$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tajvanski novi dolar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

twd
TWDTajvanski novi dolar

Pod japanskom vlašću, tajvanski jen je uveden kao valuta Tajvana 1895. godine. Cirulirao je zajedno s japanskim jenom s dvije valute koje su bile jednake do pada Japanskog Carstva 1945. godine. Godinu dana kasnije, pod vlašću Republike Kine, Tajvanski dolar (poznat kao TWN) zamijenio je jen po paritetu. Novi tajvanski dolar uveden je 1949. godine u pokušaju da se suprotstavi hiperinfaciji. 'Stari' tajvanski dolar devalvirao je na ekstremnom tečaju od 4000 prema 1 TWD. Godine 2000. Novi tajvanski dolar postao je službena valuta Republike Kine.

Statistika Tajvanski novi dolar

NazivTajvanski novi dolar
SimbolNT$
Manja jedinica1/10 = Jiao
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija TWDTWD u USD
Najbolji grafikon TWDGrafikon TWD u USD

Profil Tajvanski novi dolar

Nadimcikuài, máo, Taibi
KovaniceČesto korišteno: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Rijetko korišteno: NT$20
NovčaniceČesto korišteno: NT$100, NT$500, NT$1000
Rijetko korišteno: NT$200, NT$2000
Središnja bankaSredišnja banka Republike Kine (Tajvan)
Korisnici
Tajvan

Zašto vas zanima TWD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za TWDDobiti tečajeve TWD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti TWD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789755
USD / CAD1.36699
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.671139

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%