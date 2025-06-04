  1. Početna
bif
BIF - Burundski franak

Burundski franak je valuta Burundi. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Burundski franak tečaj BIF u USD. Valutni kod za Franki je BIF, a simbol valute je FBu. Ispod ćete pronaći tečajeve za Burundski franak i pretvarač valuta.

Statistika Burundski franak

NazivBurundski franak
SimbolFrank
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija BIFBIF u USD
Najbolji grafikon BIFGrafikon BIF u USD

Profil Burundski franak

KovaniceČesto korišteno: Frank1, Frank5
NovčaniceČesto korišteno: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Središnja bankaBanka Republike Burundi
Korisnici
Burundi

