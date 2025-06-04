BIF - Burundski franak
Burundski franak je valuta Burundi. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Burundski franak tečaj BIF u USD. Valutni kod za Franki je BIF, a simbol valute je FBu. Ispod ćete pronaći tečajeve za Burundski franak i pretvarač valuta.
Statistika Burundski franak
|Naziv
|Burundski franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija BIF
|BIF u USD
|Najbolji grafikon BIF
|Grafikon BIF u USD
Profil Burundski franak
|Kovanice
|Često korišteno: Frank1, Frank5
|Novčanice
|Često korišteno: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Središnja banka
|Banka Republike Burundi
|Korisnici
Burundi
Burundi
