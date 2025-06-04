STN - Dobra Svetog Tome i Principa
Dobra Svetog Tome i Principa je valuta São Tomé i Príncipe. Valutni kod za Dobras je STN, a simbol valute je Db. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dobra Svetog Tome i Principa i pretvarač valuta.
Statistika Dobra Svetog Tome i Principa
|Naziv
|Dobra Svetog Tome i Principa
|Simbol
|Db
|Manja jedinica
|1/100 = cêntimo
|Simbol manje jedinice
|cêntimo
Profil Dobra Svetog Tome i Principa
|Kovanice
|Često korišteno: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Novčanice
|Često korišteno: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Korisnici
São Tomé i Príncipe
São Tomé i Príncipe
Zašto vas zanima STN?
