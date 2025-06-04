  1. Početna
STN - Dobra Svetog Tome i Principa

Dobra Svetog Tome i Principa je valuta São Tomé i Príncipe. Valutni kod za Dobras je STN, a simbol valute je Db. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dobra Svetog Tome i Principa i pretvarač valuta.

Statistika Dobra Svetog Tome i Principa

NazivDobra Svetog Tome i Principa
SimbolDb
Manja jedinica1/100 = cêntimo
Simbol manje jedinicecêntimo

Profil Dobra Svetog Tome i Principa

KovaniceČesto korišteno: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
NovčaniceČesto korišteno: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Korisnici
São Tomé i Príncipe

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.517
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789718
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.671220

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%