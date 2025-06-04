SLL - Sijeraleonski leone
Sijeraleonski leone je valuta Sijera Leone. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sijeraleonski leone tečaj SLL u USD. Valutni kod za Leoni je SLL, a simbol valute je Le. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sijeraleonski leone i pretvarač valuta.
SLL i SLE su zakonsko sredstvo plaćanja do ožujka 2023., u skladu s ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, koji je objavljen 23. rujna 2022.
Statistika Sijeraleonski leone
|Naziv
|Sijeraleonski leone
|Simbol
|Le
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|c
|Najbolja konverzija SLL
|SLL u USD
|Najbolji grafikon SLL
|Grafikon SLL u USD
Profil Sijeraleonski leone
|Kovanice
|Često korišteno: Le10, Le50, Le100, Le500
|Novčanice
|Često korišteno: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Središnja banka
|Banka Sijere Leone
|Korisnici
Sijera Leone
Sijera Leone
Zašto vas zanima SLL?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za SLLDobiti tečajeve SLL na moj telefonDobiti API za podatke o valuti SLL za moje poslovanje