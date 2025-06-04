SLL - Sijeraleonski leone

Sijeraleonski leone je valuta Sijera Leone. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sijeraleonski leone tečaj SLL u USD. Valutni kod za Leoni je SLL , a simbol valute je Le. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sijeraleonski leone i pretvarač valuta.