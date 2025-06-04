MGA - Malagaški arijari
Malagaški arijari je valuta Madagaskar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malagaški arijari tečaj MGA u USD. Valutni kod za Ariary je MGA, a simbol valute je Ar. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malagaški arijari i pretvarač valuta.
Obavijest: MGA tečaj prikazan u nastavku je službeni tečaj. Dostupni MGA tečajevi mogu značajno varirati.
Statistika Malagaški arijari
|Naziv
|Malagaški arijari
|Simbol
|Ar
|Manja jedinica
|1/5 = Iraimbilanja
|Simbol manje jedinice
|Iraimbilanja
|Najbolja konverzija MGA
|MGA u USD
|Najbolji grafikon MGA
|Grafikon MGA u USD
Profil Malagaški arijari
|Kovanice
|Često korišteno: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Novčanice
|Često korišteno: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Središnja banka
|Središnja banka Madagaskara
|Korisnici
Madagaskar
