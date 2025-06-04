  1. Početna
MGA - Malagaški arijari

Malagaški arijari je valuta Madagaskar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malagaški arijari tečaj MGA u USD. Valutni kod za Ariary je MGA, a simbol valute je Ar. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malagaški arijari i pretvarač valuta.

Obavijest: MGA tečaj prikazan u nastavku je službeni tečaj. Dostupni MGA tečajevi mogu značajno varirati.

MGAMalagaški arijari

Statistika Malagaški arijari

NazivMalagaški arijari
SimbolAr
Manja jedinica1/5 = Iraimbilanja
Simbol manje jediniceIraimbilanja
Najbolja konverzija MGAMGA u USD
Najbolji grafikon MGAGrafikon MGA u USD

Profil Malagaški arijari

KovaniceČesto korišteno: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
NovčaniceČesto korišteno: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Središnja bankaSredišnja banka Madagaskara
Korisnici
Madagaskar

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670921

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%