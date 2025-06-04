MGA - Malagaški arijari

Malagaški arijari je valuta Madagaskar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malagaški arijari tečaj MGA u USD. Valutni kod za Ariary je MGA , a simbol valute je Ar. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malagaški arijari i pretvarač valuta.

Obavijest: MGA tečaj prikazan u nastavku je službeni tečaj. Dostupni MGA tečajevi mogu značajno varirati.