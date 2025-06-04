XRP - Ripple

Informacije o Ripple-u

XRP je digitalna imovina stvorena za plaćanja. To je izvorna digitalna imovina na XRP Ledger-u, otvorenoj, bez dozvola i decentraliziranoj blockchain tehnologiji koja može izvršiti transakcije u 3-5 sekundi. XRP se može slati izravno bez potrebe za središnjim posrednikom, što ga čini praktičnim instrumentom za brzo i učinkovito povezivanje dviju različitih valuta.

Rizici korištenja Ripple-a

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata kada su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Ripple-a

XRP je izvorna imovina XRP ledger-a, blockchain-a koji je izvorno razvijen 2011. od strane programera Arthura Brittoa, Jeda McCaleba i Davida Schwartza. Protokol je službeno lansiran 2012. godine, a ubrzo nakon toga tim je formirao novu tvrtku pod nazivom OpenCoin koju je vodio Chris Larsen koji se pridružio kao izvršni direktor.

Relevantne poveznice

