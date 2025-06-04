  1. Početna
ARS - Argentinski pezo

Argentinski pezo je valuta Argentina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Argentinski pezo tečaj ARS u USD. Valutni kod za Pesos je ARS, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Argentinski pezo i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Argentinski pezo

NazivArgentinski pezo
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija ARSARS u USD
Najbolji grafikon ARSGrafikon ARS u USD

Profil Argentinski pezo

KovaniceČesto korišteno: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
NovčaniceČesto korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Središnja bankaSredišnja banka Argentine
Korisnici
Argentina, Falklandski otoci

Zašto vas zanima ARS?

Želim...

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14624
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.789744
USD / CAD1.36668
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670807

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%