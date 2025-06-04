ARS - Argentinski pezo
Argentinski pezo je valuta Argentina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Argentinski pezo tečaj ARS u USD. Valutni kod za Pesos je ARS, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Argentinski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Argentinski pezo
|Naziv
|Argentinski pezo
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija ARS
|ARS u USD
|Najbolji grafikon ARS
|Grafikon ARS u USD
Profil Argentinski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Novčanice
|Često korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Središnja banka
|Središnja banka Argentine
|Korisnici
Argentina, Falklandski otoci
Zašto vas zanima ARS?
