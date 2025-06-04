  1. Početna
PHP - Filipinski pezo

Filipinski pezo je valuta Filipini. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Filipinski pezo tečaj PHP u USD. Valutni kod za Pesos je PHP, a simbol valute je ₱. Ispod ćete pronaći tečajeve za Filipinski pezo i pretvarač valuta.

Statistika Filipinski pezo

NazivFilipinski pezo
Simbol
Manja jedinica1/100 = Sentimo
Simbol manje jediniceSentimo
Najbolja konverzija PHPPHP u USD
Najbolji grafikon PHPGrafikon PHP u USD

Profil Filipinski pezo

KovaniceČesto korišteno: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rijetko korišteno: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
NovčaniceČesto korišteno: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rijetko korišteno: ₱5, ₱10
Središnja bankaSredišnja banka Filipina
Korisnici
Filipini

