PHP - Filipinski pezo
Filipinski pezo je valuta Filipini. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Filipinski pezo tečaj PHP u USD. Valutni kod za Pesos je PHP, a simbol valute je ₱. Ispod ćete pronaći tečajeve za Filipinski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Filipinski pezo
|Naziv
|Filipinski pezo
|Simbol
|₱
|Manja jedinica
|1/100 = Sentimo
|Simbol manje jedinice
|Sentimo
|Najbolja konverzija PHP
|PHP u USD
|Najbolji grafikon PHP
|Grafikon PHP u USD
Profil Filipinski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rijetko korišteno: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Novčanice
|Često korišteno: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rijetko korišteno: ₱5, ₱10
|Središnja banka
|Središnja banka Filipina
|Korisnici
Filipini
Filipini
Zašto vas zanima PHP?
