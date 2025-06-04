  1. Početna
AOA - Angolska kvanza

Angolska kvanza je valuta Angola. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Angolska kvanza tečaj AOA u USD. Valutni kod za Kvanze je AOA, a simbol valute je Kz. Ispod ćete pronaći tečajeve za Angolska kvanza i pretvarač valuta.

Statistika Angolska kvanza

NazivAngolska kvanza
SimbolKz
Manja jedinica1/100 = cêntimo
Simbol manje jedinicecêntimo
Najbolja konverzija AOAAOA u USD
Najbolji grafikon AOAGrafikon AOA u USD

Profil Angolska kvanza

KovaniceČesto korišteno: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
NovčaniceČesto korišteno: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Središnja bankaBanco Nacional de Angola
Korisnici
Angola

