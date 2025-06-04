AOA - Angolska kvanza
Angolska kvanza je valuta Angola. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Angolska kvanza tečaj AOA u USD. Valutni kod za Kvanze je AOA, a simbol valute je Kz. Ispod ćete pronaći tečajeve za Angolska kvanza i pretvarač valuta.
Statistika Angolska kvanza
|Naziv
|Angolska kvanza
|Simbol
|Kz
|Manja jedinica
|1/100 = cêntimo
|Simbol manje jedinice
|cêntimo
|Najbolja konverzija AOA
|AOA u USD
|Najbolji grafikon AOA
|Grafikon AOA u USD
Profil Angolska kvanza
|Kovanice
|Često korišteno: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Novčanice
|Često korišteno: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Središnja banka
|Banco Nacional de Angola
|Korisnici
Angola
Angola
Zašto vas zanima AOA?
