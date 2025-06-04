  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. CLP

clp
CLP - Čileanski pezo

Čileanski pezo je valuta Čile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Čileanski pezo tečaj CLP u USD. Valutni kod za Pesos je CLP, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Čileanski pezo i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

clp
CLPČileanski pezo

Statistika Čileanski pezo

NazivČileanski pezo
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija CLPCLP u USD
Najbolji grafikon CLPGrafikon CLP u USD

Profil Čileanski pezo

KovaniceČesto korišteno: $1, $5, $10, $50, $100, $500
NovčaniceČesto korišteno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Središnja bankaBanco Central De Chile
Korisnici
Čile

Zašto vas zanima CLP?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za CLPDobiti tečajeve CLP na moj telefonDobiti API za podatke o valuti CLP za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.619
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790036
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.265
AUD / USD0.670722

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%