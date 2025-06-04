CLP - Čileanski pezo
Čileanski pezo je valuta Čile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Čileanski pezo tečaj CLP u USD. Valutni kod za Pesos je CLP, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Čileanski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Čileanski pezo
|Naziv
|Čileanski pezo
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija CLP
|CLP u USD
|Najbolji grafikon CLP
|Grafikon CLP u USD
Profil Čileanski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Novčanice
|Često korišteno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Središnja banka
|Banco Central De Chile
|Korisnici
Čile
Čile
