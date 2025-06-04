HNL - Honduraška lempira

Honduraška lempira je valuta Honduras. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Honduraška lempira tečaj HNL u USD. Valutni kod za Lempire je HNL , a simbol valute je L. Ispod ćete pronaći tečajeve za Honduraška lempira i pretvarač valuta.