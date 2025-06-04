  1. Početna
HNL - Honduraška lempira

Honduraška lempira je valuta Honduras. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Honduraška lempira tečaj HNL u USD. Valutni kod za Lempire je HNL, a simbol valute je L. Ispod ćete pronaći tečajeve za Honduraška lempira i pretvarač valuta.

Statistika Honduraška lempira

NazivHonduraška lempira
SimbolL
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija HNLHNL u USD
Najbolji grafikon HNLGrafikon HNL u USD

Profil Honduraška lempira

KovaniceČesto korišteno: Centavo10, Centavo20, Centavo50
NovčaniceČesto korišteno: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Središnja bankaSredišnja banka Hondurasa
Korisnici
Honduras

