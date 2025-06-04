HNL - Honduraška lempira
Honduraška lempira je valuta Honduras. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Honduraška lempira tečaj HNL u USD. Valutni kod za Lempire je HNL, a simbol valute je L. Ispod ćete pronaći tečajeve za Honduraška lempira i pretvarač valuta.
Statistika Honduraška lempira
|Naziv
|Honduraška lempira
|Simbol
|L
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija HNL
|HNL u USD
|Najbolji grafikon HNL
|Grafikon HNL u USD
Profil Honduraška lempira
|Kovanice
|Često korišteno: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Novčanice
|Često korišteno: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Središnja banka
|Središnja banka Hondurasa
|Korisnici
Honduras
Honduras
