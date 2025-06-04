  1. Početna
TRY - Turska lira

Turska lira je valuta Turska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Turska lira tečaj TRY u USD. Valutni kod za Lira je TRY, a simbol valute je ₺. Ispod ćete pronaći tečajeve za Turska lira i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Turska lira

NazivTurska lira
SimbolTL
Manja jedinica1/100 = kuruş
Simbol manje jediniceKr
Najbolja konverzija TRYTRY u USD
Najbolji grafikon TRYGrafikon TRY u USD

Profil Turska lira

NadimciKağıt, Mangır, Papel
KovaniceČesto korišteno: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rijetko korišteno: 1Kr
NovčaniceČesto korišteno: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Središnja bankaSredišnja banka Republike Turske
Korisnici
Turska, Sjeverni Cipar

