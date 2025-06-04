TRY - Turska lira
Turska lira je valuta Turska. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Turska lira tečaj TRY u USD. Valutni kod za Lira je TRY, a simbol valute je ₺. Ispod ćete pronaći tečajeve za Turska lira i pretvarač valuta.
Statistika Turska lira
|Naziv
|Turska lira
|Simbol
|TL
|Manja jedinica
|1/100 = kuruş
|Simbol manje jedinice
|Kr
|Najbolja konverzija TRY
|TRY u USD
|Najbolji grafikon TRY
|Grafikon TRY u USD
Profil Turska lira
|Nadimci
|Kağıt, Mangır, Papel
|Kovanice
|Često korišteno: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rijetko korišteno: 1Kr
|Novčanice
|Često korišteno: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Središnja banka
|Središnja banka Republike Turske
|Korisnici
Turska, Sjeverni Cipar
Turska, Sjeverni Cipar
