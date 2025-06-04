LVL - Latvijski lats
Latvijski lats je valuta Latvija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Latvijski lats tečaj LVL u USD. Valutni kod za Lati je LVL, a simbol valute je Ls. Ispod ćete pronaći tečajeve za Latvijski lats i pretvarač valuta.
Latvijski lat zamijenjen je eurom 1. siječnja 2014. Lat više nije prihvaćen kao zakonsko sredstvo plaćanja od 15. siječnja 2014.
Statistika Latvijski lats
|Naziv
|Latvijski lats
|Simbol
|Ls
|Manja jedinica
|1/100 = Santim
|Simbol manje jedinice
|Santim
|Najbolja konverzija LVL
|LVL u USD
|Najbolji grafikon LVL
|Grafikon LVL u USD
Profil Latvijski lats
|Kovanice
|Često korišteno: Santim1, Santim2, Santim5, Santim10, Santim20, Santim50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Novčanice
|Često korišteno: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Središnja banka
|Bank of Latvia
|Korisnici
Latvija
Latvija
