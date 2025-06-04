LVL - Latvijski lats

Latvijski lats je valuta Latvija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Latvijski lats tečaj LVL u USD. Valutni kod za Lati je LVL , a simbol valute je Ls. Ispod ćete pronaći tečajeve za Latvijski lats i pretvarač valuta.

Latvijski lat zamijenjen je eurom 1. siječnja 2014. Lat više nije prihvaćen kao zakonsko sredstvo plaćanja od 15. siječnja 2014.