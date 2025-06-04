  1. Početna
LVL - Latvijski lats

Latvijski lats je valuta Latvija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Latvijski lats tečaj LVL u USD. Valutni kod za Lati je LVL, a simbol valute je Ls. Ispod ćete pronaći tečajeve za Latvijski lats i pretvarač valuta.

Latvijski lat zamijenjen je eurom 1. siječnja 2014. Lat više nije prihvaćen kao zakonsko sredstvo plaćanja od 15. siječnja 2014.

Statistika Latvijski lats

NazivLatvijski lats
SimbolLs
Manja jedinica1/100 = Santim
Simbol manje jediniceSantim
Najbolja konverzija LVLLVL u USD
Najbolji grafikon LVLGrafikon LVL u USD

Profil Latvijski lats

KovaniceČesto korišteno: Santim1, Santim2, Santim5, Santim10, Santim20, Santim50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
NovčaniceČesto korišteno: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Središnja bankaBank of Latvia
Korisnici
Latvija

