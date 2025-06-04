  1. Početna
MMK - Mjanmarski kjat

Mjanmarski kjat je valuta Mjanmar (Burma). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mjanmarski kjat tečaj MMK u USD. Valutni kod za Kyati je MMK, a simbol valute je K. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mjanmarski kjat i pretvarač valuta.

Obavijest: MMK tečajevi navedeni na XE.com su službeni tečajevi. Tečajevi MMK na crnom tržištu mogu značajno varirati značajno.

Statistika Mjanmarski kjat

NazivMjanmarski kjat
SimbolK
Manja jedinica1/100 = Pja
Simbol manje jedinicePja
Najbolja konverzija MMKMMK u USD
Najbolji grafikon MMKGrafikon MMK u USD

Profil Mjanmarski kjat

NovčaniceČesto korišteno: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
Središnja bankaSredišnja banka Mjanmara
Korisnici
Mjanmar (Burma)

