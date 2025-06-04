MMK - Mjanmarski kjat
Mjanmarski kjat je valuta Mjanmar (Burma). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mjanmarski kjat tečaj MMK u USD. Valutni kod za Kyati je MMK, a simbol valute je K. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mjanmarski kjat i pretvarač valuta.
Obavijest: MMK tečajevi navedeni na XE.com su službeni tečajevi. Tečajevi MMK na crnom tržištu mogu značajno varirati značajno.
Statistika Mjanmarski kjat
|Naziv
|Mjanmarski kjat
|Simbol
|K
|Manja jedinica
|1/100 = Pja
|Simbol manje jedinice
|Pja
|Najbolja konverzija MMK
|MMK u USD
|Najbolji grafikon MMK
|Grafikon MMK u USD
Profil Mjanmarski kjat
|Novčanice
|Često korišteno: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
|Središnja banka
|Središnja banka Mjanmara
|Korisnici
Mjanmar (Burma)
Mjanmar (Burma)