MMK - Mjanmarski kjat

Mjanmarski kjat je valuta Mjanmar (Burma). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mjanmarski kjat tečaj MMK u USD. Valutni kod za Kyati je MMK , a simbol valute je K. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mjanmarski kjat i pretvarač valuta.

Obavijest: MMK tečajevi navedeni na XE.com su službeni tečajevi. Tečajevi MMK na crnom tržištu mogu značajno varirati značajno.