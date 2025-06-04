PGK - Kina Papue Nove Gvineje

Kina Papue Nove Gvineje je valuta Papua Nova Gvineja. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kina Papue Nove Gvineje tečaj PGK u USD. Valutni kod za Kina je PGK , a simbol valute je K. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kina Papue Nove Gvineje i pretvarač valuta.