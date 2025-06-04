  1. Početna
PGK - Kina Papue Nove Gvineje

Kina Papue Nove Gvineje je valuta Papua Nova Gvineja. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kina Papue Nove Gvineje tečaj PGK u USD. Valutni kod za Kina je PGK, a simbol valute je K. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kina Papue Nove Gvineje i pretvarač valuta.

Kina Papue Nove Gvineje

Statistika Kina Papue Nove Gvineje

NazivKina Papue Nove Gvineje
SimbolK
Manja jedinica1/100 = Toea
Simbol manje jediniceToea
Najbolja konverzija PGKPGK u USD
Najbolji grafikon PGKGrafikon PGK u USD

Profil Kina Papue Nove Gvineje

KovaniceČesto korišteno: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
NovčaniceČesto korišteno: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Središnja bankaBanka Papua Nove Gvineje
Korisnici
Papua Nova Gvineja

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17696
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.587
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789982
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670907

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%