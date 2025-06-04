PGK - Kina Papue Nove Gvineje
Kina Papue Nove Gvineje je valuta Papua Nova Gvineja. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kina Papue Nove Gvineje tečaj PGK u USD. Valutni kod za Kina je PGK, a simbol valute je K. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kina Papue Nove Gvineje i pretvarač valuta.
Statistika Kina Papue Nove Gvineje
|Naziv
|Kina Papue Nove Gvineje
|Simbol
|K
|Manja jedinica
|1/100 = Toea
|Simbol manje jedinice
|Toea
|Najbolja konverzija PGK
|PGK u USD
|Najbolji grafikon PGK
|Grafikon PGK u USD
Profil Kina Papue Nove Gvineje
|Kovanice
|Često korišteno: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Novčanice
|Često korišteno: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Središnja banka
|Banka Papua Nove Gvineje
|Korisnici
Papua Nova Gvineja
Papua Nova Gvineja
