MVR - Maldivska rufija
Maldivska rufija je valuta Maldivi (Maldivska ostrva). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Maldivska rufija tečaj MVR u USD. Valutni kod za Rufiyaa je MVR, a simbol valute je Rf. Ispod ćete pronaći tečajeve za Maldivska rufija i pretvarač valuta.
Statistika Maldivska rufija
|Naziv
|Maldivska rufija
|Simbol
|Rufiyaa
|Manja jedinica
|1/100 = Laari
|Simbol manje jedinice
|Laari
|Najbolja konverzija MVR
|MVR u USD
|Najbolji grafikon MVR
|Grafikon MVR u USD
Profil Maldivska rufija
|Kovanice
|Često korišteno: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Novčanice
|Često korišteno: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Središnja banka
|Monetarna vlast Maldiva
|Korisnici
Maldivi (Maldivska ostrva)
Maldivi (Maldivska ostrva)
Zašto vas zanima MVR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za MVRDobiti tečajeve MVR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti MVR za moje poslovanje