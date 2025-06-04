  1. Početna
MVR - Maldivska rufija

Maldivska rufija je valuta Maldivi (Maldivska ostrva). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Maldivska rufija tečaj MVR u USD. Valutni kod za Rufiyaa je MVR, a simbol valute je Rf. Ispod ćete pronaći tečajeve za Maldivska rufija i pretvarač valuta.

Statistika Maldivska rufija

NazivMaldivska rufija
SimbolRufiyaa
Manja jedinica1/100 = Laari
Simbol manje jediniceLaari
Najbolja konverzija MVRMVR u USD
Najbolji grafikon MVRGrafikon MVR u USD

Profil Maldivska rufija

KovaniceČesto korišteno: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
NovčaniceČesto korišteno: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Središnja bankaMonetarna vlast Maldiva
Korisnici
Maldivi (Maldivska ostrva)

