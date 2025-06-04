LTL - Litavski litas

Litavski litas je valuta Litvanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Litavski litas tečaj LTL u USD. Valutni kod za Liti je LTL , a simbol valute je Lt. Ispod ćete pronaći tečajeve za Litavski litas i pretvarač valuta.

Litvanska litva zamijenjena je eurom 1. siječnja 2015.