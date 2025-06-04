  1. Početna
LTL - Litavski litas

Litavski litas je valuta Litvanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Litavski litas tečaj LTL u USD. Valutni kod za Liti je LTL, a simbol valute je Lt. Ispod ćete pronaći tečajeve za Litavski litas i pretvarač valuta.

Litvanska litva zamijenjena je eurom 1. siječnja 2015.

Statistika Litavski litas

NazivLitavski litas
SimbolLt
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinicect
Najbolja konverzija LTLLTL u USD
Najbolji grafikon LTLGrafikon LTL u USD

Profil Litavski litas

KovaniceČesto korišteno: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
NovčaniceČesto korišteno: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Središnja bankaBank of Lithuania
Korisnici
Litvanija

