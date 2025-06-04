LTL - Litavski litas
Litavski litas je valuta Litvanija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Litavski litas tečaj LTL u USD. Valutni kod za Liti je LTL, a simbol valute je Lt. Ispod ćete pronaći tečajeve za Litavski litas i pretvarač valuta.
Litvanska litva zamijenjena je eurom 1. siječnja 2015.
Statistika Litavski litas
|Naziv
|Litavski litas
|Simbol
|Lt
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|ct
|Najbolja konverzija LTL
|LTL u USD
|Najbolji grafikon LTL
|Grafikon LTL u USD
Profil Litavski litas
|Kovanice
|Često korišteno: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Novčanice
|Često korišteno: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Središnja banka
|Bank of Lithuania
|Korisnici
Litvanija
