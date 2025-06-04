  1. Početna
XCG - Karipski gulden

Karipski gulden je valuta Nizozemske Antile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Karipski gulden tečaj XCG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je XCG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Karipski gulden i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Karipski gulden

NazivKaripski gulden
SimbolCg
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija XCGXCG u USD
Najbolji grafikon XCGGrafikon XCG u USD

Profil Karipski gulden

NovčaniceČesto korišteno: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Korisnici
Karipski gulden

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34850
USD / CHF0.790051
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670703

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%