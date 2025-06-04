XCG - Karipski gulden
Karipski gulden je valuta Nizozemske Antile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Karipski gulden tečaj XCG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je XCG. Ispod ćete pronaći tečajeve za Karipski gulden i pretvarač valuta.
Statistika Karipski gulden
|Naziv
|Karipski gulden
|Simbol
|Cg
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija XCG
|XCG u USD
|Najbolji grafikon XCG
|Grafikon XCG u USD
Profil Karipski gulden
|Novčanice
|Često korišteno: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Korisnici
Karipski gulden
Karipski gulden
