LUNA - Terra
Valutni kod za Terra je LUNA. Ispod ćete pronaći tečajeve za Terra i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve LUNA sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.
Terra Informacije
Terra je platforma otvorenog koda za algoritamske stabilne kovanice, koje su vezane uz tradicionalne fiat valute. Luna, izvorni token blockchain mreže Terra, postigla je novu povijesnu visinu od 90 USD, produžujući dobitke četiri uzastopna mjeseca, i prkoseći slabosti na širem tržištu altcoina.
Rizici korištenja Terre
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane vremenom i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.
Povijest Terre
Statistika Terra
|Naziv
|Terra
|Manja jedinica
|1/100 = N/A
|Simbol manje jedinice
|N/A
Zašto vas zanima LUNA?
