LUNA - Terra

Terra Informacije

Terra je platforma otvorenog koda za algoritamske stabilne kovanice, koje su vezane uz tradicionalne fiat valute. Luna, izvorni token blockchain mreže Terra, postigla je novu povijesnu visinu od 90 USD, produžujući dobitke četiri uzastopna mjeseca, i prkoseći slabosti na širem tržištu altcoina.

Rizici korištenja Terre

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane vremenom i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Terre

Chainlink je stvoren 2017. godine od strane Sergeya Nazarova i Stevea Ellisa, koji su zajedno napisali bijelu knjigu koja uvodi Chainlink protokol i mrežu s profesorom Cornell University Ari Juelsom iste godine. Chainlink djeluje kao "most" između blockchaina i off-chain okruženja. Mreža, koja pruža usluge pametnim ugovorima, službeno je pokrenuta 2019. godine.

Relevantne veze

Za više informacija potičemo vas da posjetite donje veze.

