DOP - Dominikanski pezo
Dominikanski pezo je valuta Dominikanska Republika. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Dominikanski pezo tečaj DOP u USD. Valutni kod za Pesos je DOP, a simbol valute je RD$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dominikanski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Dominikanski pezo
|Naziv
|Dominikanski pezo
|Simbol
|RD$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija DOP
|DOP u USD
|Najbolji grafikon DOP
|Grafikon DOP u USD
Profil Dominikanski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Novčanice
|Često korišteno: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Središnja banka
|Središnja banka Dominikanske Republike
|Korisnici
Dominikanska Republika
Dominikanska Republika
Zašto vas zanima DOP?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za DOPDobiti tečajeve DOP na moj telefonDobiti API za podatke o valuti DOP za moje poslovanje