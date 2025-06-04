  1. Početna
DOP - Dominikanski pezo

Dominikanski pezo je valuta Dominikanska Republika. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Dominikanski pezo tečaj DOP u USD. Valutni kod za Pesos je DOP, a simbol valute je RD$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Dominikanski pezo i pretvarač valuta.

Statistika Dominikanski pezo

NazivDominikanski pezo
SimbolRD$
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija DOPDOP u USD
Najbolji grafikon DOPGrafikon DOP u USD

Profil Dominikanski pezo

KovaniceČesto korišteno: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
NovčaniceČesto korišteno: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Središnja bankaSredišnja banka Dominikanske Republike
Korisnici
Dominikanska Republika

