BBD - Barbadoski dolar

Barbadoski dolar je valuta Barbados. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Barbadoski dolar tečaj BBD u USD. Valutni kod za Dolar je BBD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Barbadoski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Barbadoski dolar

NazivBarbadoski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija BBDBBD u USD
Najbolji grafikon BBDGrafikon BBD u USD

Profil Barbadoski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
NovčaniceČesto korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Središnja bankaSredišnja banka Barbadosa
Korisnici
Barbados

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.558
GBP / USD1.34892
USD / CHF0.789869
USD / CAD1.36676
EUR / JPY184.247
AUD / USD0.670824

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%