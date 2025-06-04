BBD - Barbadoski dolar
Barbadoski dolar je valuta Barbados. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Barbadoski dolar tečaj BBD u USD. Valutni kod za Dolar je BBD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Barbadoski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Barbadoski dolar
|Naziv
|Barbadoski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija BBD
|BBD u USD
|Najbolji grafikon BBD
|Grafikon BBD u USD
Profil Barbadoski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Novčanice
|Često korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Središnja banka
|Središnja banka Barbadosa
|Korisnici
Barbados
Barbados
Zašto vas zanima BBD?
