MUR - Mauricijska rupija
Mauricijska rupija je valuta Mauricijus. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mauricijska rupija tečaj MUR u USD. Valutni kod za Rupije je MUR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mauricijska rupija i pretvarač valuta.
Statistika Mauricijska rupija
|Naziv
|Mauricijska rupija
|Simbol
|₨
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija MUR
|MUR u USD
|Najbolji grafikon MUR
|Grafikon MUR u USD
Profil Mauricijska rupija
|Novčanice
|Često korišteno: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Središnja banka
|Banka Mauricijusa
|Korisnici
Mauricijus
