MUR - Mauricijska rupija

Mauricijska rupija je valuta Mauricijus. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mauricijska rupija tečaj MUR u USD. Valutni kod za Rupije je MUR , a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mauricijska rupija i pretvarač valuta.