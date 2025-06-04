  1. Početna
MUR - Mauricijska rupija

Mauricijska rupija je valuta Mauricijus. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mauricijska rupija tečaj MUR u USD. Valutni kod za Rupije je MUR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mauricijska rupija i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

MURMauricijska rupija

Statistika Mauricijska rupija

NazivMauricijska rupija
Simbol
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija MURMUR u USD
Najbolji grafikon MURGrafikon MUR u USD

Profil Mauricijska rupija

NovčaniceČesto korišteno: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Središnja bankaBanka Mauricijusa
Korisnici
Mauricijus

Zašto vas zanima MUR?

Želim...

