RSD - Srpski dinar
Srpski dinar je valuta Srbija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Srpski dinar tečaj RSD u USD. Valutni kod za Dinar je RSD, a simbol valute je Дин.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Srpski dinar i pretvarač valuta.
Statistika Srpski dinar
|Naziv
|Srpski dinar
|Simbol
|РСД
|Manja jedinica
|1/100 = Para
|Simbol manje jedinice
|Para
|Najbolja konverzija RSD
|RSD u USD
|Najbolji grafikon RSD
|Grafikon RSD u USD
Profil Srpski dinar
|Nadimci
|Glava
|Kovanice
|Često korišteno: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Novčanice
|Često korišteno: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rijetko korišteno: РСД2000, РСД5000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Srbije
|Korisnici
Srbija
