  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. RSD

rsd
RSD - Srpski dinar

Srpski dinar je valuta Srbija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Srpski dinar tečaj RSD u USD. Valutni kod za Dinar je RSD, a simbol valute je Дин.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Srpski dinar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

rsd
RSDSrpski dinar

Statistika Srpski dinar

NazivSrpski dinar
SimbolРСД
Manja jedinica1/100 = Para
Simbol manje jedinicePara
Najbolja konverzija RSDRSD u USD
Najbolji grafikon RSDGrafikon RSD u USD

Profil Srpski dinar

NadimciGlava
KovaniceČesto korišteno: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
NovčaniceČesto korišteno: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rijetko korišteno: РСД2000, РСД5000
Središnja bankaNacionalna banka Srbije
Korisnici
Srbija

Zašto vas zanima RSD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za RSDDobiti tečajeve RSD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti RSD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.527
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789816
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671150

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%